Hygiénisme et contrôle sanitaire : une manisfestation concrète de notre peur de la mort ?

Devant notre perte de repère spirituel incarné par un matérialisme débridé, notre peur ancestrale de la mort devient le moteur d’une idéologie hygiéniste de contrôle sanitaire et sécuritaire aux accents eschatologiques dont la finalité nous échappe encore.

Si le désir de sécurité fait partie de la pyramide des besoins développée par Maslow, celui-ci se positionne désormais en haut de cette pyramide de telle sorte que la prise de risque devient impensable. Pourtant, n’est-ce pas en ayant pris des risques que les grands hommes de ce monde ont fait de grandes découvertes ? Vaincu les injustices ? Et gagné un semblant de liberté ?

Force est de constater que le mouvement inverse est en train de se produire actuellement par le biais d’une ingénierie sociale d’échelle mondiale.

Le Général De Gaulle disait « Les Français sont des veaux ». En fait, nous ressemblons plus à des poissons rouges. Notre mémoire ayant tendance à se réinitialiser au bout d’un certain temps.

Rappelons-nous il y a quelques mois, en plein pic de l’épidémie, les masques étaient inutiles.

Aujourd’hui, alors que l’épidémie a disparu, quoi qu’en disent les médias subventionnés, ils deviennent indispensables... Et ce même en extérieur ! On marche sur la tête.

Bien sûr, on va nous sortir telle ou telle « étude scientifique » pour justifier cette absurdité et on laissera de côté celles qui disent le contraire (le fameux biais de confirmation).

Ingénierie sociale, je vous disais...

Le biais de confirmation que j’ai évoqué est l’une des armes de « mind control » favorite de nos gouvernements.

Construire, déconstruire les croyances au gré d’un agenda que nous ne connaissons pas.

Pour autant, faut-il crier au complot mondial ?

Pas si sûr... Du moins, pas de la manière dont cela est présenté par les grands médias de l’oligarchie (qui ne tentent en réalité que de discréditer le doute légitime). Technique de manipulation vieille comme le monde.

Certes, l’histoire est jalonnée de complots mais personnellement, je ne crois pas à une coordination à l’échelle mondiale de forces obscures agissantes à travers une secte d’illuminés occultistes...

Attention, je ne dis pas que l’occultisme n’existe pas. J’ai passé de nombreuses années de ma vie à en déceler les arcanes. Je dis en substance que les secrets les mieux gardés de l’occultisme sont connus par une poignée de d’initiés mais pour le reste de « l’élite », c’est bien plus de préoccupations matérielles dont il s’agit.

Ces préoccupations, vous les connaissez : Elles s’appellent argent, sexe et pouvoir. En un mot : Le culte de l’ego ou devrais-je dire la dictature de l’ego.

Il s’agit précisément du point commun entre nos dirigeants politiques, les dirigeants des grands conglomérats et les « stars » ou autres célébrités... Et qui malheureusement infuse aussi notre société à tous les niveaux.

Mais quel est le rapport avec cette épidémie ?

Et bien, nous n’êtes pas sans savoir que les grands médias sont détenus par une poignée de milliardaires.

Vous vous doutez aussi probablement des liens de collusions irréfutables qu’il existe entre les politiques et ces mêmes milliardaires.

On pourrait aussi citer les multiples déviances sexuelles de nos élites toutes liées entre eux de près ou de loin. Exemples : La video X de Benjamin Griveaux, Weinstein, Epstein et vraisemblablement Clinton [1] pour n’en citer que quelques-un. La partie émergée de l’iceberg en somme...

Cela nous donne alors une sorte d’échiquier mondial ou personne n’a intérêt à moufeter.

On peut dès lors très bien imaginer que l’information soit orientée de telle sorte que celui qui a le plus de billets, comme au Monopoly, impose sa volonté.

On pourrait légitimement opposer l’argument suivant : un tel secret ne pourrait être gardé bien longtemps. Mais si vous avez des casseroles et qu’on vous fait chanter, vous seriez prêt à lâcher le morceau ? Certains l’ont fait, leur carrière a été ruinée et ils ont été tournés en ridicule.

Maintenant, si vous voulez connaître l’envers du décor, allez jeter un oeil à la dernière cérémonie des Golden Globes. Un discours cinglant de Ricky Gervais, qui à l’évidence, connaît bien les pratiques perverses de cette intelligentsia...

Mais alors qui est le « maître du jeu » ?

Les GAFAM, bras armés de l’État profond ?

Les Francs-Maçons, qui pour 99% ne comprennent absolument rien à la symbolique occulte qui leur est présentée ?

A ce stade, je ne peux que spéculer.

Par contre, il y a des indices qui ne trompent pas.

Je parlais d’ingénierie sociale : Voyez comment Bill Gates est acclamé comme le plus grand Philanthrope de notre siècle, mais saviez-vous que la richesse de cet homme ne s’est jamais autant accrue depuis la création de sa fameuse fondation ?

De plus, pensez-vous qu’un homme qui a enfreint toutes les règles de la concurrence à l’époque où il était le « boss » de Microsoft, collaborant par ailleurs avec le renseignement américain via l’introduction de programmes espions dans son OS Windows (Taper microsoft sur le site de wikileaks pour vous en convaincre) serait devenu un personnage se souciant du bien de l’humanité ?

Peut-être avez-vous une vue optimiste et pensez qu’un homme cupide peut devenir un modèle d’humilité et de générosité...

Personnellement, je ne le crois pas. Malgré mes 37 ans, mes expériences et mon chemin spirituel m’ont permis d’acquérir un minimum de discernement.

Bref, je m’écarte de mon sujet : Cette épidémie de Corona Virus, qui vient-elle « couronner » ?

Sans aucun doute l’industrie pharmaceutique.

Il faut généralement entre 5 et 10 ans pour développer, tester, produire un vaccin mais aujourd’hui, comme par magie, on nous parle d’un ou de plusieurs vaccins opérationnels d’ici moins d’1 an. Bah oui, le temps, c’est de l’argent. On parle quand même de 7 milliards d’humains à vacciner.

Bien sûr, ces vaccins seront sans risques dixit les scientifiques. Les mêmes qui prétendaient que les masques étaient inutiles il y a quelques mois... D’ailleurs, émettre le moindre doute quant à l’utilité d’un tel vaccin et vous êtes déjà rangé chez les complotistes.

C’est l’inversion accusatoire : Le doute légitime s’appelle du complotisme. L’approbation de la pensée unique (le fameux « consensus »), s’appelle du « zététisme ». On est en plein 1984.

Bref, les moutons versus les vilains petits canards.

Ceux qui ont tiré à boulet rouge sur le Professeur Raoult et la chloroquine. Les mêmes qui ont pondu une méta-analyse bidon censée prouver incontestablement l’inefficacité de la chloroquine en la publiant dans la référence « The Lancet ». En clair, ceux qu’on appellent « scientifiques » n’ont de scientifique que le nom.

Leur credo ? La fameuse « based evidence medecine » ou médecine par les preuves.

L’étude randomisée en double aveugle étant leur cheval de bataille.

Le postulat est simple : Si le hasard existe, alors une étude randomisée en double aveugle sur un échantillon suffisamment grand devrait produire les mêmes résultats quelle soit le fruit d’un labo X ou Y. Vous l’avez constaté avec la chloroquine, il n’en est rien pour le peu que l’on soit un minimum objectif. Les meta-analyses ne font d’ailleurs pas mieux.

Par exemple à ce jour, on ne sait toujours pas si les antidépresseurs de seconde génération, les antipsychotiques atypiques, les statines, les nouveaux betabloquants sont vraiment efficaces. D’une étude à l’autre, on a des résultats qui vont du « pas mieux qu’un placebo » à « légèrement mieux » au prix d’effets secondaires considérables et eux bien réels. La haute autorité santé n’hésite pourtant pas, la plupart du temps, à donner la mention « service médical rendu important ». Mais non, Big Pharma, ca n’existe pas. Pas plus que les conflits ou liens d’intérêts. C’est le royaume de la transparence...

A ce sujet, ma conviction est que le concept même de « hasard » sera remis en cause au 21e siècle. On prend les paris ?

Bon, je m’écarte du sujet...

Donc résumons, pour le bien de l’humanité, les hommes les plus cupides se seraient associés pour sauver riches comme pauvres du terrible fléau qui s’abat sur nous ?

Voyons voir, procédons par déduction :

Une pandémie d’origine incertaine. Des discours scientifiques qui se contredisent sans cesse. Le nouveau point Godwin « complotiste » pour qui émettrait un doute sur le narratif médiatique.

Nos libertés individuelles de plus en plus attaquées. Un vaccin produit en un temps record. Des technologies de tracking subtilement présentées comme des armes efficaces contre la propagation de l’épidémie. Des tests massifs dont l’inefficacité (environ 30% de faux positifs) n’est jamais remise en cause par la doxa médiatique et dont le recours est au contraire encouragé.

« Je teste donc je suis » vient de me souffler Corona.

Tout porte à croire que les puissants n’ont pas intérêts à ce que cette épidémie se termine, bien au contraire !

Mon opinion sur cette psyops, c’est qu’il s’agit en fait de soumettre et modeler encore et encore la conscience des peuples afin d’arriver à toujours plus de contrôle et de peur (les deux vont de paire) dans le but d’imposer une nouvelle religion (qui n’a rien de spirituel). Appelons donc la idéologie. A cet égard, le transhumanisme en est l’un des aspects qui par ailleurs n’est rien d’autre qu’une nouvelle forme de capitalisme technologique. Celui-ci impliquant à terme la fusion de l’homme et de la machine : « Deux Ex Machina ».

Sur le concept même de fusion homme-machine, je n’ai pas d’avis tranché sur le sujet. Comme je l’avais déjà évoqué lors d’un précédent article, il s’agit peut-être du prochain stade de notre évolution.

Là où ca devient gênant, c’est que cette idéologie nie complètement la nature spirituelle de l’homme.

Et c’est ainsi depuis l’époque des Lumières. Le progrès technologique a été immense alors que dans le même temps, il y a eu une régression spirituelle sans précédent dont les corollaires sont le culte de l’égo, la jouissance immédiate et la déconstruction de tout ce qui fait de nous des humains, à savoir des êtres spirituels incarnés dans des corps de chair.

Très bientôt alors, nous serons emmenés de gré ou de force dans ce monde dystopique parfaitement décrit dans 1984. Quoiqu’en fait, nous y sommes déjà.



