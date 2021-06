IA - Intelligence Artificielle confrontée aux IU - idiots utiles

Notre monde va se résumer bientôt à ça : l’IA avec les IU et …« Grâce à cette avancée, la Chine montre qu’elle ne va pas se laisser devancer dans la course à l’intelligence artificielle et qu’elle peut même faire mieux que ses voisins de l’autre côté du Pacifique. » C’est écrit sur numerama par un Corentin Bechade journaliste Tech, dopé au numérique depuis sa sortie d'école. Il aime à la fois collectionner les vieux gadgets et disséquer les secrets des derniers bijoux technologiques. Ne sort jamais sans connexion.[1] Et il en sort de belles ce sans cervelle, car qu’est-ce cette course frénétique à plus de performances en matière d’IA ? Mettre encore plus les populations humaines en coupes réglées sous les radars d’une surveillance omniprésente, d’un flicage de tous les instants, d’un prêt à penser total ? Son gourou est certainement le pitre docteur Laurent Alexandre qui plateaux TV après TV plateaux nous susurre le bon IA-hihan à longueur de temps !

Pour ces tarés de la technologie, faut dire que le joujou qui fait crac boum hue, vaut son pesant d’espionite : « Surnommé Wu Dao, ce nouveau modèle d’intelligence artificielle embarque plus de 1,7 millier de milliards de paramètres. C’est tout simplement 10 fois plus que ce qu’a intégré le modèle GPT-3 crée dans la Silicon Valley, qui se contente lui de 175 milliards de paramètres. »[2] Enterrés les ricains avec leur minable Gétépé ! Viva Wu Dao-d’ahaut, d’en bas ! Dire que déjà l’ex-meilleure bécane permettait de surveiller 24/7 les populations chinoises, et contrôler leurs moindres mouvements « inciviques » ; Alors avec un truc 10 fois plus mahous, les 7 milliards de vaccinés auront intérêt à bien se tenir, ou sinon…D’abord, devenir un citoyen de seconde, ensuite de troisième zone, puis camps de rééducation avec stage de bons citoyens et si pas d’affinités du tout, peine de mort, vente des organes… Enfin ce qui se fait en Chine actuellement mais en plus intelligemment développé grâce à Wu Dao qu’en a vue de belles !

Ah ce monde qu’ils nous mitonnent les fascistes de l’IA : « Lors de la présentation du modèle, un chercheur en intelligence artificielle chinois a comparé Wu Dao à une « usine électrique ». Cette IA est capable de discuter, de dessiner, de chanter. Elle a même écrit un poème dont le dernier vers sonne de manière doucement ironique, en ces temps de pandémie : « La brume parfumée s’élève près du pont Mianshui, envoyant secrètement le dieu de la peste à travers Hanyang. »[3] Aux latrines les vers de Baudelaire, Rimbaud, fini ces poètes maudits se noyant dans l’Absinthe et vive la prose propre sur elle, avec pas un poil qui dépasse du « pont Mianshui » et n’en suis pas !

« Mais au-delà du chiffre impressionnant de paramètres qu’embarque Wu Dao, est-ce que ce nouveau modèle d’IA va vraiment bouleverser les choses ?

Pour le moment, il est difficile de l’affirmer. L’efficacité d’une intelligence artificielle ne dépend pas que du nombre de paramètres : la richesse du corpus avec lequel elle apprend, la diversité des données et des situations importe aussi pour créer un « cerveau numérique »[4] de qualité. Sur ce point, les détails sont encore légers et il faudra mettre cette IA à l’épreuve pour évaluer le chemin parcouru. » En lisant ça, j’ai les chocottes, car, qu’est-ce à dire ? Que le joujou va être testé grandeur nature et surtout l’idée de ces malades de la techno, c’est que ce truc prenne son « indépendance », bien sûr sous contrôle de quelques individus qui bien cachés, encore plus qu’aujourd‘hui pourront réduire toute l’humanité en un troupeau mis sous surveillance ad vitam.

Tout se met en place sous les hospices du « modèle chinois », qui a fait ses preuves et où sa population en énorme majorité n’est plus qu’une masse grouillante de consommateurs/producteurs à nous faire regretter nos lointains ancêtres chasseurs/cueilleurs. Le Covid n’est qu’une étape de ce grand reset, d’ailleurs actuellement on ne parle plus de la maladie qui tue si peu, mais des vax et non-vax, de ceux qui ont retrouvé « la liberté » (chèrement payée) et les autres, les Rascals propagateurs de la peste qui ne tue pas. L’alliance combinée de l’IA et du Covid va faire sombrer dans les ténèbres toute la civilisation occidentale, qui, devenue zombie acceptera l’inacceptable… Si ce n’est déjà fait.

Il ne restera plus aux générations futures à se poser cette question de fond :

Naître ou ne pas naître…That’s the question maman ?