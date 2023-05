IA, une troisième révolution dans le domaine militaire

Le célèbre scientifique taïwano-américain spécialisé en technologie informatique, Kai-Fu Lee, a qualifié l'apparition de l'intelligence artificielle (IA) de troisième révolution dans le domaine militaire, considérant que les deux premières étaient l'invention de la poudre à canon et des armes nucléaires.

"Désormais, une telle arme, dit Kai-Fu Lee, peut tuer de manière autonome, et tout cela peut se produire sans intervention humaine". En exemple, il cite le système de drone israélien Harpy, qui peut être programmé pour patrouiller dans une zone spécifique, chasser des cibles spécifiques et les détruire à l'aide de missiles.

Kai-Fu Lee invoque comme exemple frappant d'utilisation de "machines intelligentes pour tuer" la tentative d'assassinat du président vénézuélien Nicolas Maduro en 2018, lorsqu'il a été attaqué par un groupe de drones chargés d'explosifs. La sécurité avait réussi à les détruire, mais plusieurs gardes ont été tués.

Ces dernières années, l'IA est de plus en plus utilisée à des fins militaires. En décembre 2020, le commandement de l'US Air Force a annoncé la première utilisation d'un système d'IA en tant que "copilote" à part entière lors d'un vol de reconnaissance de l'avion U-2. Le système d'IA utilisé pendant le vol de l'U-2 a été baptisé ARTUµ. Au cours du vol d'entraînement, ARTUµ contrôlait les capteurs et la navigation tactique de l'avion de l'US Air Force U-2 Dragon Lady. L'algorithme a réussi à remplir les fonctions remplies par le copilote en temps normal.

Au début des années 2010, la société iRobot, connue pour ses robots aspirateurs, a présenté plusieurs robots militaires qui peuvent être utilisés pour neutraliser des mines et d'autres dispositifs explosifs à distance.

Il y a deux ans, la startup Guardbot a présenté un minirobot du même nom - un véhicule tout-terrain de forme sphérique. Il peut suivre un objet en mouvement sur terre et sur l'eau, patrouiller un territoire ou un périmètre, détecter une intrusion non autorisée, un dispositif explosif ou un autre objet dangereux.

En novembre 2021, la Fédération des scientifiques américains (FAS) a présenté au Congrès un rapport spécial sur l'IA et la sécurité nationale. Il y est mentionné que le département de la Défense des États-Unis mène actuellement environ 600 projets utilisant l'IA, et que les investissements du Pentagone dans de tels projets sont passés de 600 millions de dollars en 2016 à 2,5 milliards de dollars au cours de l'année fiscale 2021.

Néanmoins, l'état actuel des développements dans le domaine de l'IA ne permet pas de parler d'une révolution dans le domaine militaire : toutes les opérations effectuées par des systèmes d'armes autonomes ne font que faciliter la planification et l'exécution des missions de combat, sans entraîner l'apparition d'innovations opérationnelles et organisationnelles.

Cependant, la situation pourrait changer dans les années à venir. Le développement des systèmes IA suivra la voie de la création d'un "intelligence non-humaine". De sérieuses percées ont déjà été réalisées dans ce domaine. Google, en développant des technologies basées sur l'apprentissage automatique dans le modèle le plus simple de l'environnement, a obtenu des résultats impressionnants : la génération de textes par le système d'une telle qualité qu'ils semblent tout à fait sensés même pour un expert ; la résolution par le système du problème de la prédiction précise de la structure spatiale des protéines ; l'apparition de la capacité du système à planifier des stratégies gagnantes dans un environnement inconnu sans avoir besoin d'expliquer les règles. Ces exploits exceptionnels transforment la quantité en qualité.

L'absence chez l'"intelligence non-humaine" d'auto-conscience, de système de valeurs propre et d'objectifs individuels ne limite pas leur efficacité.

Une intelligence artificielle avec des capacités bien supérieures à celles des commandants les plus talentueux donnera à l'armée du côté de laquelle elle combat un avantage indéniable dans la prise de décisions victorieuses. C'est ce qui sera une véritable révolution dans le domaine militaire.

Toute révolution dans le domaine militaire est comme la foudre : on en prend connaissance lorsqu'elle frappe.

Alexandre Lemoine

