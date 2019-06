Ici on raconte de belles histoires !

« Il faut quand même se souvenir qu’à l’époque Pompidou il y avait encore des bidonvilles aux portes de Paris »

Oui mais on avait l’espoir de les éradiquer, et on l’a fait. Les gens qui habitaient les bidonvilles ont pu acceder à des logements HLM avec une salle d’eau et des WC intérieurs au logement, avec un chauffage, et ils étaient contents parce que « c’était mieux qu’avant » ....

Quant au diesel pas cher c’est parce que la mise en service des centrales produisant de l’électricité à partir de combustible nucléaire ont remplacé les centrales à fuel extrêmement polluantes et que les installations de raffinage du pétrole brut ne pouvant se modifier sur un claquement de doigt il y avait une surproduction de combustible de type « fuel » .... C’était donc parfaitement adapté aux problèmes posés à l’époque. Le fuel qui ne se brulait plus dans les centrales d’EDF se brulait dans la voiture de Mr Toutlemonde et en plus lui coutait moins cher que l’essence plus raffinée ... Le pied !

Trop facile de regarder les problèmes d’il y a soixante ans avec des yeux d’aujourd’hui et en occultant les réels progrès sociétaux qui se sont concrétisés sous la présidence de Georges Pompidou.