Idées reçues et autres malentendus sur l’énergie

Cette petite tribune a pour but le debunkage des différentes idées reçues sur l'énergie. Alors commençons

I-Les énergies fossiles

1) Le gaz français vient de Russie

FAUX mais...

Plus de 50% du gaz français provient de la Mer du Nord, la Russie n'arrive que loin derrière avec 10% des importations [1]

Cependant, pour des raisons géologiques, la production de la Mer du Nord est en chute libre, les importations venant de Russie risquent augmenter fortement si notre consommation de gaz ne baisse [2]

2) Le charbon est une énergie du passé

FAUX

Bien au contraire, la consommation de charbon ne fait que croître, il ne faut pas oublier qu'une grande partie du charbon mondial sert à faire de l'électricité. Il a connu une forte croissance dans les pays en développement. Chaque fois que vous achetez un produit made in china, vous achetez un produit made in charbon (et peu de pétrole pour le porte conteneur) [2]

II- Le nucléaire

1) Le nucléaire nous garantit l'indépendance énergétique

VRAI.

En effet,cela peut paraître curieux, vous allez me dire que l'uranium vient de l'étranger comme la pétrole. Pour mieux comprendre cela, rien de mieux que de se rappeler de la célèbre formule d'Einstein E=mc2 . Cela veut dire que l'on a besoins d'un très faible quantité de matière pour produire un grande quantité d'énergie, ainsi la totalité des importations française en uranium tiendrait dans une trentaine de camion, et que même si l'uranium est cher, les sommes dépensés ne sont pas si élevés. Les importations de ce précieux métal représentent 800 millions € par an, contre 65 milliards en 2013 pour les combustibles fossiles

Juste pour vous donner une idée, on dépense 2 fois plus dans l'importation des combustibles pour les centrales thermique résiduelle de l'hexagone (6% de l'électricité) que pour la totalité de celles d'uranium.



Le reste (et le gros) des dépenses vient de la construction et de la maintenance des centrales, s'effectuant en France [1] [2]

2) La France est un pays tout nucléaire

VRAI ET FAUX

Si on se contente de la production électrique alors oui, c'est vrai.

Maintenant si on regarde toutes les énergies, le nucléaire n'occupe même pas 20%. La France est surtout un pays tout fossile [2]

3) On ne sait pas démanteler les vielles centrales

FAUX

On a déjà démantelé de nombreux réacteurs nucléaires, dont la centrale de Maine Yankee, une centrale nucléaire américaine. Mais Pourquoi bien donc cette centrale en particulier est si intéressante ? Et bien la raison est simple, cette centrale avait un réacteur à eau pressurisée, le même type de réacteur que les réacteurs français actuellement en service

Le coût de ce démantèlement a été de 500 millions $, soit 400 millions € avec les normes américaines. Avec les normes françaises, le coût de démantèlement devrait être d'un milliard par réacteur environ [3]

4 On ne sait pas gérer les déchets

FAUX

Il existe en France un projet nommé Cigéo, donc on ne peut pas dire qu'on se sait pas les gérer

Par contre on peut critiquer la solution proposée, mais encore faut il critiquer la vrai solution, et pas un homme de paille, et avec des arguments valides

Pour cela je met à disposition le rapport de 243 pages de l'IRSN sur Cigéo, si quelqu'un a des arguments valables pour prouver que cette solution ne convient pas, qu'il se manifeste

http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_gp/Documents/Dechets/IRSN_Rapport-2017-0013_GPDOS-Cigeo_Tome-1.pdf

III Les énergies renouvelables

1) Les EnR sont une solution efficace pour la lutte contre le changement climatique

Je vous laisse en juger par vous même

Comme le dit dicton, rien ne vaut un bon graphique

Allemagne 300 milliards de renouvelable

France : 300 milliards de nucléaire

2) Dans le même genre : Les Enr sont peu chères.

C'est un peu plus compliqué et je n'ai pas envi que cette tribune fasse 30 pages. Mais pour faire simple, dans la plupart des débats on compare le moteur d'une voiture avec la portière d'une autre. On ne regarde jamais le coût système de l'ensemble, que ce soit nucléaire ou renouvelable. Le coût des Enr dépend de beaucoup de paramètre, mais globalement le coût va d'à peu près le même coût à beaucoup plus cher.

On a également la mauvaise manie d'exercer un esprit critique à géométrie variable Tout le monde critique quand AREVA tente de nous faire avaler qu'un EPR coûte seulement 3 milliards et peut être construit en 3 ans, par contre quand un VRP de Vestas nous dit que l'éolien c'est incroyablement pas cher on le croit sans broncher

Pour finir, et comme je suis une grosse feignasse, je vous renvois à l'excellente tribune de Mr Huet :

http://huet.blog.lemonde.fr/2018/04/19/la-cour-des-comptes-alerte-sur-le-cout-des-enr/

3) Les EnR sont intermittentes

VRAI ET FAUX

Pour ce qui est de l'hydroélectricité, de la biomasse et de la géothermie, c'est faux, par contre c'est totalement vrai pour le solaire et l'éolien, et pour le montrer rien ne vaut un bon graphique

Pour le solaire

source : http://www.realisticenergy.info/echanges/EnRi/

Pour l'éolien

source : https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/intermittence-et-foisonnement

4) Il existe un foisonnent éolien en Europe

Selon cette idée reçu la baisse du vent à un endroit serait compensé par un fort vent à un autre endroit. Pour cela merci de jeter un coup d'oeil au graphique ci dessus

5) On ne peut pas prévoir les variations de l'éolien et du solaire

FAUX mais...

On peut a peu près prévoir la production éolienne et solaire via les prévisions météo, pas plus pas moins, je peu ainsi vous dire quelle sera à peu prêt la production éolienne et solaire demain, mais pas dans un mois, et seulement si les prévisions météo sont fiables

Pour aller plus loin :

https://www.connaissancedesenergies.org/idees-recues-energies

https://jancovici.com/transition-energetique/electricite/quel-est-le-vrai-cout-de-lelectricite/

Sources :

[1] https://www.connaissancedesenergies.org

[2] https://jancovici.com/

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Maine_Yankee



Les autres graphiques proviennent de J.M. Jancovici (comme indiqué dessus)