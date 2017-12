Au fil des articles, des émissions, des critiques bien pensantes, des campagnes d'indignation collective, je vois revenir encore et encore cette terrible phrase : "Il convient de mesurer l'impact de ses propos".

Cette phrase m'effraie et me révolte au plus haut point.

Cette phrase nie purement et simplement l'intelligence et le libre arbitre de l'auditeur, du lecteur, du télespectateur.

Non !

Le "peuple" n'est pas un mouton shooté au G.H.B. !

Le peuple est composé d'invididus que la nature a presque tous dotés de neurones en bon état de marche.

Si certain sont assez cons pour interpréter de travers, c'est le responsabilité à eux, pas celle de l'auteur des propos mal interprétés.

La blague de Tex était nulle (encore que ... dans le genre bête et méchant ...).

Le constat de Finkielkraut sur le obsèques de Jean Philippe SMET était saugrenu.

Le commentaire accompagnant l'affiche de Ménard n'était pas drole.

La crèche de Noël, le Sapin de Noël, les décorations de Noel dans les établissements et lieux publics Français sont des traditions locales qui n'ont plus grand chose à voir avec la réligion depuis longtemps (depuis que Coca Cola a remplacé Saint Nicolas par un Alcoolique habillé en rouge peut-être) et qui ne remettent absolument pas en cause la laïcité de la république. A vrai dire, elles sont mêmes plus anciennes que la religion au sujet de laquelle on fait polémique (les saturnales).

Une croix au-dessus de la tête d'un pape n'a rien de religieusement ostentatoire.

Un footballeur qui se déguise en basketteur noir des années 80 (harlem globetrotters) pour une fête déguisée est juste ridicule (et c'est le but d'un déguisements de fête).

Autant je comprends et j'approuve les polémiques concernant les propos délibérés de certains politiciens visant clairement à provoquer la crispation et le clivage (social, racial, culturel, cultuel).

Autant je trouve insupportable que tout propos, tout acte, toute image, clairement sans intention de nuire, soit maintenant analysé à l'aune de son seul potentiel "polémique".

Ce n'est pas parce qu'au 19ème siècle, des comédiens se peignaient la tronche en noir pour se moquer des africains que se maquiller le visage en noir pour ressembler à un personnage particulier relève de la même intention.

Je ne parle même pas de l'humour qui, souvent met en lumière le ridicule d'une personne, d'une situation, d'un comportement, d'un accoutrement, qui toujours se doit d'être irrevérencieux (sinon c'est pas drôle) et parfoit se doit d'être choquant.

Déjà qu'on a beaucoup de bonne raisons de pleurer, merci à tous les "bien pensants" de tous bords de nous lacher les baskets et de nous laisser rire de tout, même avec le pire mauvais goût.

Et je continuerait à rire aux blagues sur les camps de concentration, même si mon grand père est mort dans l'un d'eux. Non, il n'est pas tombé du mirador, il était communiste, ce qui est bien pire (ça c'est de l'humour de très mauvais goût).