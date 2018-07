Il dénonce une « propagande » au brevet des collèges

Passe d'armes sur Facebook. Un internaute n'a pas apprécié que soit relayée et louée cette supposée réponse de candidat. Au-delà du jeune candidat de 3ème, et de l'authenticité ou non du document, il s'étonne que des "adultes" puissent partager pareil point de vue et rend hommage aux militaires incriminés.

Relayé sur Facebook par un internaute qui prétend être un correcteur du brevet des collèges, il s'agit d'un document présenté comme un extrait de copie d’élève. A la question "montrer que l'armée française est au service des valeurs de la République et de l'Union européenne", le candidat préfère répondre en qualifiant la question de « ridicule propagande ». Une témérité que le supposé professeur a loué, mais qui n'est pas du goût de tous. Voici, avec l'autorisation de son auteur (Français issu d'une famille de réfugiés politiques dans les années 1970-80) l'une des réactions à ces éloges. C'était le 14 juillet 2018.

Il y a, me semble-t-il, dans cette réponse, à supposer qu'elle soit authentique, une confusion entre l'institution militaire, et l'orientation politique que lui donne le gouvernement. Vis-à-vis de ce dernier point, la volonté politique de protéger les Français peut-être légitimement interrogée, sachant par exemple que 450 islamistes radicalisés seront libérés d'ici 2019.

Mais en ce 14 juillet 2018, lire pareille réponse, et pareils éloges de celle-ci, ne peut me laisser indifférent.

Ce matin, quasiment chaque corps de militaires d’active défilant déplorait un ou plusieurs blessés ou morts, tombés pour la France dans les 12 derniers mois.

Comment ne pas déjà se rendre compte que l'armée française est d'abord au service des Français, par essence, par expérience concrète, et indépendamment des gouvernements ?

Les sentinelles de l'Opération Vigipirate sont des militaires français. Ceux de l'Opération Irma venus en aide aux sinistrés français des Antilles, sont des militaires français. Ceux qui, à l'étranger, notamment dans le cadre des Opérations Chammal et Barkhane, combattent le totalitarisme islamique, cet ennemi tangible dont les attentats ne sont qu'une manifestation ponctuelle et sporadique, sont des militaires français. Les gendarmes qui assurent la sécurité des plages aussi. Ceux qui sécurisent les périmètres des accidents routiers, aussi. Ceux qui protègent l'espace aérien et maritime français, garantissant le trafic civil, aussi. Les sapeurs-pompiers de Paris et Marseille, aussi. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, aussi, était un militaire français.

C'est en relayant pareille inconscience que sont favorisées les pires démagogies, celles qui déshonorent la démocratie, celles des pacifistes béats comme Philippe Poutou. C'est une spécificité bien française que de dénigrer les institutions militaire et policière, dont les détracteurs devraient être privés pour goûter les joies du désarmement, de l'anarchie et du laisser-aller.

S'agissant des références implicites au colonialisme, trois remarques, dont une préliminaire : un sens critique historique condamne ce raccourci généralisé, qui impose l'idée selon laquelle le colonialisme serait un mal absolu. Nous ne tenterons pas de réécrire l'Histoire de l'Afrique et de l'Asie, s'il n'y avait jamais eu colonisation. Le cas du Japon ? Son expansion fulgurante n'est pas sans corrélation avec l'ère Meiji, d'occidentalisation forcée... par les empereurs nippons eux-mêmes !

Ensuite, à l'adresse des Français : la repentance permanente, la culpabilisation, l'auto flagellation ne leur sont d'aucun avantage. Après 1945, les Allemands ont tourné la page du nazisme et rebâti courageusement leur économie. Les Etats-Unis et les Alliés ont fini de s'excuser d'avoir bombardé des millions de civils des pays de l'Axe.

Enfin, à l'adresse des descendants de colonisés (j’en suis) : la victimisation permanente, la rancoeur, la revendication ne leur sont d'aucun avantage. Voilà plusieurs décennies que la colonisation est terminée et que les ex-colonies sont indépendantes. Ils dénoncent un néo-colonialisme économique ? Qu'ils confisquent les actifs occidentaux, expulsent les travailleurs-colons, assument le chaos qui s'ensuivra probablement et cessent de se plaindre. Sur ce point, oui le président Macron a eu raison, au Burkina et au Nigéria, d'appeler la jeunesse à dépasser ces vieux réflexes rancuniers. Est en effet esclave l'homme libre ou potentiellement libre qui se charge lui-même d'une psychologie d'esclave.

Bref, si nous ne savons ce que sont les valeurs de la France - car ici le supposé candidat attaque en fait son pays, et non pas "simplement" son armée - nous savons le service que l'armée française rend aux Français. C'est, pour toute Nation, la moindre et la première des valeurs que d'assurer la sécurité de son peuple. De ce préalable dépendent les conditions de la démocratie, et de mise en œuvre des valeurs de la République.

Pour cet engagement sans faille, merci aux militaires français !