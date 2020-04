Il est urgent d’arrêter ce CON-finement

Compte tenu des derniers éléments scientifiques en notre possession, venus de France et des Etats-Unis, il devient très urgent de stopper le plus vite possible ce CON-finement, "vouloir-guérir" qui à force va finir par faire beaucoup plus de Mal que le "bien" qu'il veut prodiguer, et de redémarrer toutes les activités économiques.

Au désormais célèbre IHU de Marseille, le Pr. Raoult vient de publier une étude qui donne les très bons résultats suivants : sur 1061 patients malades traités à la chloroquine + antibiotique ad hoc, seulement 5 sont décédés, tous âges de 75 à 94 ans, soit un taux "brut" de 0,47%, à modérer de tous les cas d’infection asymptomatiques, estimés par plusieurs études à au moins 80% ; ce qui fait que le taux de létalité "réelle" de ce virus (dont on ne meurt pas, faut-il le rappeller ici, mais seulement des complications respiratoires associées : ce qu’on appelle des pneumonies, dans le langage courant) est sans doute inférieur à 0,1%, comme l’annonçait d’ailleurs le Pr. Raoult dès la mi-mars : pas pire qu’une (sévère) grippe saisonnière !…

Aux USA, un ancien Pr. d’épidémiologie à la Rockefeller University, NY, Mr Wittkowski, nous enseigne, dans un entretien-choc, "Perspectives on the Epidemic, Episode 2", que : 1/ se CON-finer (sauf sûrement au début, pendant deux ou trois semaines, pour ne pas saturer les services de réanimation respiratoire ; encore qu’on puisse très bien, comme à Wuhan et à Central Park (NY), construire des hôpitaux de campagne (à la guerre comme à la guerre, mon général Macron !)), prendre ses distances sociales etc., ne servirait qu’à ce que le Ciel ne nous tombe pas sur la tête (par Toutatis ! et sauf pour les personnes fragiles et/ou malades)… ; 2/ tous les virus à complications respiratoires, circulant donc dans l’air, depuis que le monde est monde, ont toujours disparu lorsque l’immunité collective a été atteinte (soit les 2/3 de la population mis une contact avec ledit virus) ; 3/ fermer les écoles, puisque les enfants sont tous programmés quasi génétiquement pour très bien régir à ce type de virus, est la dernière bêtise à faire…

En France de nouveau, on sait que le pic de la "fameuse" courbe de Gauss qu'est toute épidémie de maladie respiratoire, est passé ou en train de passer : Pandémie (10 avril 2020) (source : Farnçois Nicolas, musicologue de son état "normal"), et que les services de réanimation sont désormais désaturés.

D’où qu’il apparaît très très urgent de stopper le plus vite possible ce CON-finement qui n’a que trop duré, et maintenant qu’il est quasi certain que le prolonger ferait bien plus de Mal que le "bien" qu’il apporte encore (ralentir l’immunité collective, augmentant ainsi la malchance de survenue d’une seconde, voire d’une troisième vague, comme cela risque d’arriver en Chine, au Japon et en Corée, par sur-protection hygiénique).

Saint Paul concluera ce texte : "Car je ne fais pas le bien que je veux mais je fais le mal que je ne veux pas."