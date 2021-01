Il était interdit d’interdire

Ce que nous révèle, s’il en était encore besoin,ce huis clos familial sordide, impliquant le très médiatique politologue Oliver Duhamel, socialiste bon teint, progressiste autoproclamé, président jusqu’alors de ce club très prestigieux et très fermé réservé aux élites Le Cercle, c’est la déliquescence morale dans laquelle cette pseudo intelligentsia soixante-huitarde s’est vautrée avec délectation et un fort sentiment d’impunité.

Ces héritiers de mai 68 prônaient la libération sexuelle, mais se gardaient d’en définir les limites,si sous les pavés il y avait la plage, après le panneau ‘’il est interdit d’interdire’’ on pénétrait dans la sexualité puérile, un continent vierge inexploré et jusqu’alors interdit, il appartenait donc aux découvreurs du XXIe siècle d’en aborder les rivages.

Ces mots sont tirés d’une déclaration faite au journal Gai Pied en 1991 que nous reproduisons in extenso au bas de ce billet. Pour d’aucuns, les plus nombreux, elle est attribuée à Jack Lang, pour d’autres, elle serait l’œuvre d’un rédacteur du même journal.

Les citations apocryphes sur le net sont nombreuses et par la magie du copier-coller elles se reproduisent et prolifèrent à en rendre jaloux les virus les plus malins mais celle-ci, traduit bien, d’où qu’elle vienne, l’ambiance qui régnait dans ce microcosme germanopratin désireux de jouir sans entrave, et de libérer les corps fussent-ils impubères.

Il y eut les explorateurs déclarés, les aventuriers de la pédophilie, fiers de faire le récit de leurs turpitudes et de leurs pratiques ignominieuses, Gabriel Matzneff, Tony Duvert, Daniel Cohn Bendit, les trois semblaient pratiquer la navigation à voile et à vapeur, les jeunes filles en fleur à la sortie des collèges parisiens et les petits garçons aux Philippines pour le premier.

Le second qui avait des principes confessait que les bébés ne l’attiraient pas, pestait contre l’hétérocratie dominante et souhaitait voir le consentement sexuel fixé à six ans « je n'ai jamais fait l'amour avec un garçon de moins de six ans et ce défaut d'expérience, s'il me navres, ne me frustre pas vraiment. Par contre, à six ans, le fruit me paraît mûr : c'est un homme et il n'y manque rien. Cela devrait être l'âge de la majorité civile. On y viendra »

Quant au dernier, il pouvait en avril 1982 déclarer sur le plateau d’Apostrophes "La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique, faut être honnête. J'ai travaillé auparavant avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique, c'est un jeu érotico-maniaque..." * en suscitant l’hilarité des autres invités. Autres temps, autres mœurs.

Des dizaines de pétitionnaires convulsifs recrutés parmi la fine fleur intellectuelle hexagonale, simplement sympathisants ou pratiquants plus discrets signaient en 1977 une lettre ouverte rédigée par Matznef pour défendre trois hommes jugés pour des actes pédophiles sur des enfants de 12 et 13 ans.

Parmi ceux–ci, on retrouvait l’ancien ministre de la culture, l’esturgeon le plus emblématique de la gauche caviar à la louche, intervenant très actif sur le sujet et Bernard Kouchner qui surjoue maintenant le père outragé.

Pour leurs pétitions pro-pédophilie ils pouvaient compter sur la complaisance du Monde et de Libération toujours prompts à ouvrir leurs colonnes aux divagations de ces apologues de la sexualité enfantine.

Le vent ayant tourné dans les années 90, les deux médias se sont repentis, ils ont suivi le mouvement, ont viré leur cuti et se montrent désormais intransigeants avec les pédophiles de toutes obédiences s’offrant ainsi à bon compte une nouvelle virginité éditoriale.

Aujourd’hui, notre ‘’French Doctor’’ ancien sauveur de l’humanité interrogé par le journal Le Point bredouille pour sa défense des arguments surréalistes "La pétition de Matzneff, je ne l’ai même pas lue ! Daniel Cohn-Bendit et moi l’avons signée parce que Jack Lang nous l’avait demandé".

Faisons un rêve, berçons nous d’illusions, si cette affaire pouvait inciter cette gauche arrogante, donneuse de leçons malgré une morale à géométrie variable à faire définitivement profil bas, cela nous ferait des vacances.

* https://www.franceculture.fr/societe/quand-des-intellectuels-francais-defendaient-la-pedophilie

« La sexualité puérile est encore un continent interdit, aux découvreurs du XXI e siècle d'en aborder les rivages. »