Il faut enfermer les "antivax" "irresponsables" !

Je voudrais pousser un petit coup de gueule face à cette agressivité, vacciné, pas vacciné, cette espèce de fracture sociale qui se propage et anéantit toutes les strates de la population. On commence à être habituées des traumatismes sociaux, avec ce gouvernement c'est un gros classique et c'est observable à tous les étages. Valeurs et biens se confondent dans une espèce d'amalgame infâme, voir la vidéo, nos repères sont de plus en plus opaques.

Je crois qu'il serait prompt de faire un nettoyage verbal de la situation, avec l'utilisation des mots très agressifs et omniprésents "Antivax" et "responsabilité". En fait, soyons honnêtes, les "antivax" c'est extrêmement rare, peut être chez les amish lol, par contre on a une population importante de personnes qui n'ont pas confiance en la vaccination, la confiance ce n'est pas inné, ça se gagne ! une substance précieuse à base d'honnêteté, amour, loyauté, humilité... L'état a lamentablement échoué à créer la confiance sanitaire et également dans la lutte contre le réchauffement climatique ..., bon, sachant que la première qualité en politique c'est le mensonge on comprend toute la difficulté.

Alors pourquoi qu'en face des normopathes, on a cette population de personnes qui n'ont pas confiance, j'ai quelques raisons en vrac que vous trouverez plus bas, bien sûr on pourra toujours aboyer, voire même démontrer quelles ne sont pas fondées, mais cela ne change pas le débat, la liberté de pensée est ce qu'elle est avec ces traumatismes, sachant que la vérité ultime n'est pas accessible.

Néanmoins ici la question qui est déterminante n'est pas la vérité, mais la confiance, c'est pour cette raison que dans l'hystérie collective il n'est pas bon d'interdire la critique. D'autant plus que la vérité "pure" en science doit être tempérée, les définitions sont élaborées à partir de questions pour lesquelles on n'a jamais tous les éléments pour trancher arbitrairement, d'autant plus que la controverse scientifique souvent remplace la théorie de base par d'autres affirmations, on parle de meilleurs scénarios, par exemple la gravité n'est plus une force comme de disait Newton, mais la géométrie du tissu de l'espace-temps.

A présent, le mot "responsabilité", il a du sens si vous partagez la même logique, si la logique est inversée alors le sens est modifié, c'est peut-être pour cette raison que les normopathes parlent "d'antivax" irresponsables dans leur propre logique qui n'est pas partagée. Je cite un exemple, une petite musique récurrente commence à se faire entendre, soit la stratégie de trois injections par an renouvelable et cela n'est pas prêt de s'arrêter, de ce fait, beaucoup de non vaccinés se posent la question du vaccin en continu, il est normal, sain, voire vital de se poser la question du système immunitaire, sachant que l'on devient complètement dépendant, de plus c'est irréversible, va-t-on devenir une espèce de mais transgénique lol. En fait, la question est de savoir si big pharma doit remplacer Darwin avec ces 4 milliards d'années d'évolution dans le cas d'une pandémie non létale, pour information, le taux de létalité réel, ou « infection fatality rate » (IFR), correspond au nombre de décès causés par la maladie par rapport au nombre total estimé de personnes qui ont eu la maladie, pas seulement celles diagnostiquées. Pour information, la première cause de décès reste les maladies cardiaques, avec 9 millions de morts, donc la question est largement louable.

Je ne développe pas ici la notion de "liberté ou sécurité, il faut choisir", il suffit de s'intéresser à l'histoire où à chaque fois que l'on a modifié l'adéquation liberté/sécurité avec ces conséquences insupportables. Vous êtes un normopathe, vous détenez la vérité pourquoi pas, c'est votre droit absolu, à l'inverse si vous doutez c'est une situation saine, c'est une situation de réflexion et ce n'est pas la quantité de personne qui pense que, qui permet de savoir ou est le bon camp, l'histoire est truffée d'exemples sur le sujet, par exemple avec le régime de vichy. En résumé, toute personne normalement constituée et intellectuellement honnête ne doit pas imposer sa loi, la santé est un bien précieux, mais ce n'est pas une valeur, la liberté est une valeur. #gcopin

Les gestes barrières à ne pas franchir pour gagner la confiance :

-Ne pas inonder les plateaux télé de VRP ou petits soldats payer par les labos qui s'approprie les médias pour faire la promo quand il s'agit de santé.

https://www.lessymboles.com/la-liste-des-medecins-qui-recoivent-le-plus-dargent-de-laboratoires/

-Ne pas être condamnés à tout vent

https://www.france24.com/fr/20090903-le-laboratoire-pfizer-ecope-dune-amende-23%C2%A0milliards-dollars-

-Pas de procès type médiator, ou on cache la vérité, 2 000 décès attribuables à la prise de Mediator

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/30/proces-du-mediator-le-mensonge-de-servier-reconnu-les-parties-civiles-partagees-sur-le-jugement_6074962_3224.html

-Ne pas se déresponsabiliser officiellement au niveau de l'Europe si les gens attrapent des cancers ou autres maladies suite à la vaccination.

https://www.rt.com/news/496801-pharma-not-accountable-vaccine-effect/

-Ne pas faire prendre des vessies pour des lanternes, du genre L'ARN messager ne peut pas remonter dans ADN

https://childrenshealthdefense.org/defender/les-vaccins-a-arnm-pourraient-ils-modifier-ladn-de-facon-permanente-la-science-recente-suggere-quils-pourraient-le-faire/?lang=fr

-Ne pas se contredire tout le temps pour vendre sa camelote, il faut vacciner les plus de cinquante ans, mais pas les jeunes à cause des risques, ensuite c'est la théorie inverse qui est soutenue.

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/ecoles-fermees-puis-rouvertes-contagiosite-des-enfants-comment-les-connaissances-scientifiques-sur-le-covid-19-ont-evolue_4214941.html

-Ne pas changer de raison sociale quand cela tourne mal.

https://www.bfmtv.com/economie/covid-19-le-vaccin-d-astra-zeneca-change-de-nom-commercial_AN-202103300345.html

-Ne pas gagner des sommes incommensurables en bourse avec la santé des gens.

https://www.cnews.fr/monde/2021-05-20/les-vaccins-anti-covid-ont-rendu-ces-neuf-personnes-milliardaires-1083689

-Ne pas prendre les habitants du tiers monde pour leurs jouets, en testant des vaccins

https://information.tv5monde.com/afrique/coronavirus-et-tests-de-vaccins-en-afrique-polemique-apres-une-sequence-la-tv-francaise

-Ne pas être en situation de monopole face à nos hommes politiques et tirer les ficelles.

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/la-fabrique-mediatique-du-samedi-12-septembre-2020

-...

Je n'ai pas fait de recherche sur Internet pour valider ces liens, je livre mes sentiments bruts de décoffrage, c'est tout l'intérêt. A présent, il est possible de produire des documents contredisant toutes ces insertions, néanmoins, cela ne va pas recréer la confiance, sachant et je le redis, la question ici n'est pas la question de la vérité en science sanitaire, mais de la confiance !