Il faut que la Russie veuille y mettre fin pour que l’occident s’aperçoive qu’il y a une guerre !

Voilà. Depuis huit ans pourtant il y a la guerre en Ukraine.

Je n’arrive pas bien à comprendre la haine héréditaire : elle nous pousse à la détresse, voire à la mort, alors que son objet est mort depuis longtemps. Cette idiotie humaine plutôt qu’être soignée, est encouragée, nourrie par les dirigeants véreux qui y voient fragilité à exploiter.

La grande masse des classes moyennes de l’Europe a été chauffée à blanc avec la fausse pandémie ( je dis fausse parce que découverte sans danger depuis longtemps), elle est donc malléable à souhait, elle est donc mûre pour fonctionner comme jadis, avec des boucs émissaires ; en attendant le prochain danger naturel !

Les gens de gauche, tellement imbus de leur supériorité, seront les derniers à le voir ; pour l’instant ils mettent de l’huile sur le feu pour que leur empire déglingué, qu’ils voulaient arranger, sauver, ait le dernier mot.

Il se peut que ce soit le dernier, effectivement.

Je sais, mais c’est trop long à développer, pourquoi l’humain a perdu le bon sens, l’attention, la curiosité, enfin, tout ce qui fait la vie. L’occidental est un mort debout, avec ses certitudes, donc ses névroses, ses addictions, ses aveuglements.

Il y a eu, évidemment, volonté en hauts lieux d’abrutir une population qui avait été éclairée, fin dix neuvième siècle, parce que le monde avait besoin de compétences. On a fait le tour : on peut revenir au pourcentage de compétence de jadis : les robots feront le reste.

Il y a, évidemment une volonté en haut lieu d’abrutir la population : on sait comme il est difficile pour beaucoup de s’isoler du groupe, se démettre du pouvoir, incrusté dans nos gènes comme protecteur.

On sait bien, et on a des moyens faramineux, de déclarer untel ennemi, fou, c’est le mieux, on n’a pas besoin de combattre pour prouver qu’on est le plus fort : il est fou, on l’abat.

J’ai peur de ça, de cette acclamation populaire, cette hystérie… programmée, diligentée par le pouvoir mondialiste.

Je sais, j’ai remarqué depuis longtemps que la grande confiance en soi du névrosé oblitère totalement les voies de sortie qui le remettraient en question. C’est littéralement impossible pour lui. Aussi quoi que ce soit d’offert avec l’approbation des dirigeants, sera pris pour une réalité par les foules.

La propagande n’est pas forcément un mensonge, elle est le plus souvent l’expression d’une idéologie, d’une conduite de politique ; sans elle nous ne saurions rien de ce qui se passe. Elle n’induit pas non plus qu’on soit d’accord avec elle, mais si elle est honnête, elle ne dénature pas l’autre, elle ne ment pas sur ce qu’elle prône.

On en est loin chez nous.

En Russie, en Chine, la propagande est honnête dans la mesure où elle ne veut pas tromper son peuple pour le baiser par derrière ; ce qui ne veut pas dire qu’elle ne se trompe pas, qu’elle n’est pas, à terme, néfaste.

Chez nous, la propagande est mensongère, elle nous trompe, pour nous baiser, par derrière. Prouvez moi le contraire .

La mauvaise foi est la malhonnêteté qui rend fou ; elle est l’apanage du manipulateur.

C’est apparemment difficile pour beaucoup d’entre vous d’avoir une vision globale et précise de la situation ; mais tout de même, quand on voit, quand, on sait la capacité de nos gouvernants ( qui ne cachent même plus leurs laideurs, leurs perversions, leur bêtise) de nous mentir, de détruire nos acquis, de vendre nos biens, de se soumettre à l’empire, on peut prendre cinq minutes quand même pour remettre en question cette vérité qui tout soudain réunirait tout le monde !

Je vous supplie de vous informer ; soyez curieux ; soyez neufs face aux évidences que l’on vous sert.

( l'illustration de l'article en grand, c'est ce que l'on reçoit, de la part de la préfecture, dans nos boîtes mails : aide aux Ukrainiens).

ceci est pour moi révulsant quand on pense que la guerre dure depuis huit ans.

cette propagande là atteint les sommets d'ignominie mensongère.