Il faut sauver la vache Hermien : « #MeKoe » !

Parfois à la lecture de la triste lecture des nouvelles du monde, l’une d’entre elle vous fait relever le sourcil. « Une vache refuse d’aller à l’abattoir et part en cavale ! »

Toute votre journée, au boulot, vous y repenserez, un peu envieux. .. Forcément, vous n’avez pas pu garder le secret.

« Quand même ! Ah la vache ! Fallait le faire quand même !. »

« Tu parle de Martin Fourcade ! » Vous a demandé un collègue.

« Non, non...D’Hermien ! »

« Hermien ?….Connaît pas ! Une descendeuse ?Une slalomeuse » ?

Un moment l’image d’Hermien dévalant une pente neigeuse en slalomant entre des piquets vous a fait sourire. Cette vache a réussi bien plus qu’un champion de descente olympique. Même si elles aurait mérité une médaille d’or. Un pays s’est ému pour elle. Le roi de Hollande, la reine et le petit prince auraient bien voulu la voir…. L’information a couru sur toutes les chaînes et a été relayé au niveau international. Si cette affaire d’évasion non fiscale, a fait autant de bruit que l’affaire Snowden, il semble que cette fois plusieurs pays étaient prêts à donner l’asile politique ! ... Mais ce ne sera pas la peine. Déjà les Hollandais sont prêts à lui tresser des colliers de tulipes autour du cou !. Pays-Bas : une vache refuse d'aller à l'abattoir et devient une vedette ...

Extraordinaire !

Si cet événement avait eu lieu il y a encore dix ans, sans doute n’en aurait on pas parlé. Pour qu’il soit tout à coup à la une, c’est qu’il est signifiant. Hermien est juste la bonne vache, au bon moment, au bon endroit. « The good cow at the right place ! » L’objet signifiant arrivant à point nommé.

Et si la libération de l’homme passait par la celle de la vache ? On n’avait pas vu, c’est vrai, le grand soir à venir comme ça ! Se pourrait-il que notre émancipation suive un parcours aussi étonnant que la boule d’herbe dans l’estomac d’un bovidé, ressemblant aux rebonds insensés d’une balle de squash d'un mur à l'autre ?

Rien de plus réjouissant que de voir une vache dans la nature ! C’est sa lourdeur rassurante qui donne cette beauté aux prairies et ce moelleux au camembert avant qu’on les goutte ! Les peintres et les photographes se sont emparés du sujet. L’amour de la France profonde s’est construit sur ce bel animal semblant n’avoir qu’une passion : Regarder passer les trains et les coureurs cyclistes. Elles ont toute la patiente du monde. Entre deux tours de France, elles resteraient volontiers plantées à la même place.

Mais toute cette iconographie, je dois l’avouer, date un peu. Les michelines de campagne ont disparu, et les vaches ne s’appellent plus Marguerite. Elles ont juste un numéro sur l’aire cimentée de la ferme de mille vaches. A l’entrée, il y a une grande pancarte « Arbeit macht Frei ! »

Une vache a refusé l’inéluctable, la mort proclamée. Elle a filé en douce, quand elle a saisi l'abomination ! On est là c’est vrai à cent lieux de la gestuelle révolutionnaire, des effets du che avec son béret étoilé. Mais allez savoir si demain un poster d’Hermien ne sera pas épinglé dans la chambre des ados, avec cette moue romantique faite d’exigence et de recherche d’absolu dans le regard qui vous fait fondre ? .

Hermien est un mystère ! Comment se fait-il qu’un paquet de nerfs et de viscères, qu’on n’a même pas jugé digne d’être une usine à lait a-t-elle pu avoir conscience de l’horreur de sa mort programmée... Et qu’elle se soit rebellée, et prenant « la fille de l’air »…..

Question fille, j’ai pensé bien sûr à notre Jeanne d’Arc. S’il avait fallut attendre que les autorités autorisent les filles à prendre armure et épée, je vous le dis Orléans ne serait pas encore délivré des anglais. Le clergé s’est longtemps demandé si Jeanne n’avait pas été gouverné par le démon. Hier on niait aux femmes la possibilité d’abriter une âme.

Les bovidés, aux dernières nouvelles, n’ont encore officiellement aucune conscience de leur existence propre !

Alors comment voudriez-vous qu’elles en aient une au sujet de leur propre fin ?… Cette vache grille toutes les étapes. Nos savants et nos directeurs de conscience on le voit ont toujours une longueur de retard sur le troupeau qui prend la tangente.

La preuve : Tout un pays s’est dressé d’un coup pour sauver cette vache zadiste.

Première urgence, lui donner un nom. Ce sera « Hermien ». Dès que vous avez un nom vous sortez du troupeau, vous avez un visage, vos cornes deviennent uniques et remarquables. Défense de toucher !

Descartes, pensait globalement qu’on pouvait vider sa hargne sans retenue sur un chien, pour la raison qu’il n’était qu’un paquet de nerf, très semblable au punching-ball ball. Animal-machine — Wikipédia

Le fameux doute cartésien commençait donc à exclure de son système de pensée tout ce qui était à quatre pattes. Ce n’est pas une philosophie humaine, mais de maquignon, avec un bâton dans une main, et sa bourse dans l’autre ! On est loin, avec cette thèse de l’animal-machine, de la loi morale et du ciel étoilé de Kant….

D’une façon générale nos théories et notre religion servent souvent à protéger, voire à légitimer nos intérêts. Et notre poche portefeuille dicte ses lois à nos émotions autant au moins que notre cerveau. Il faut diaboliser et transformer en matière vile ceux qu’on veut asservir. C’est la seule façon de garder la tête haute. On a fait comme cela pour les gaulois, les peaux rouges et les colonisés. Ç’aurait été une discrimination infamante de ne pas faire pareil pour les animaux, je veux dire les bestiaux ; la viande sur pieds, quoi...

Quelques progrès d’évaluation ont été accomplis : Il est admis maintenant que des animaux prétendument supérieurs, tels que le dauphin, la baleine, les singes, les éléphants, et les corvidés auraient droits à quelques considérations. Les animaux ont-ils conscience de leur propre existence ?

Pour le reste du troupeau, tout cela ne fut que beau discours de préfet aux champs. Et d’ailleurs les champs ont évolué, voire disparu, pour de tristes aires cimentées. Le sort des animaux de ferme a empiré comme jamais.

C’est chose curieuse de s’apercevoir que si notre intolérance à la violence a augmenté, il n’y a guère que les animaux de compagnie, qui ont gagné à ce vernis d’humanité. Pour les autres, que ce soit les espèces sauvages, où celles soumis à un schéma d’exploitation, l’horreur est inédite et totale !.

Le moyen âge et les siècles qui suivirent semblent un paradis sur terre, comparé à cette apocalypse du genre animal, la lente torture de nos frère de vie, sur cette pauvre terre de plus en plus martyrisée elle aussi !. Qui a visité un élevage de porcs où les animaux rendus fous se dévorent parfois entre eux, ne peut faire que le parallèle avec les camps de la mort nazie.

Ces animaux programmés pour être engraissés et abattus le plus vite possible portent eux aussi un numéro. La vache Hermien n’avait pas de nom, pas d’identité, avant que les Hollandais ne se passionne pour cette fugueuse. On l’a chargé dans un camion plombé du limousin à un de ces centres d’abattage, lui faisant faire ainsi pas loin de 1000 kilomètres. Un itinéraire du stress et de la mort ordinaire pour cette race de bovidés qui n’ont pas été consacrés « pisseuses de lait ». Depuis 2000, la production moyenne par vache a augmenté de 20 %. De plus en plus de lait produit par de moins en moins de vaches : la ...

Bien sûr, ces quotas invraisemblables sont obtenus au prix de graves maltraitances animales : Augmentation des antibiotiques, par exemple, que le consommateur trouvera immanquablement dans son assiette, pour les convertir lui même en pathologies diverses. C’est donc un système mortifère en chaîne, qui va du paysan aux employés des abattoirs, pour aboutir au chaînon « Hermien ».

Si le sort de cette vache est emblématique de sa condition, il en va de pair pour évidemment la filière viticole, celle dite « en batterie » représentant un omega. Un malheur qui va donc à chaque fois du producteur au consommateur.

Hermien ne sait donc pas indigné que pour elle, mais aussi pour nous. Sans doute n’a-t-elle pas lu Hessel et son célèbre désormais opus, mais c’est une vache limousine. Une race réputée pour son caractère. Contrairement à d’autres races bovines, elles sont connues pour leur manque de docilité. Comme elles sont élevées souvent en plein air, elles savent très bien s’adapter à des conditions difficiles et survivre dans des prairies pauvres, s’accommodent de fourrages médiocres. Elles élaborent de véritables stratégies de la survie, et cachent parfois leurs veaux dans des fourrés, au moment où l’on vient les chercher. Des sortes de « peshmergas » à cornes, donc, avec tout le respect que j’ai pour ces combattants.

Qu’aurait fait un taureau ? Ces bêtes couillues et remplis à ras bord de testostérone ont le sang chaud, et un courage et un poids certain. On ne les balance pas aussi aisément qu’un porc ! Un taureau qui fait du body building fait sans doute un carton ! Mais son malheur vient précisément de sa force, comme celui du hérisson vient de ses piquants. Ces pauvres bêtes qui se mettent en boule, et sortent leurs dards pour se protéger des voitures n’ont pas appréhendé notre modernité automobile et ses hécatombes.

Hermien s’est donc tirée avec promptitude et intelligence, comme dans la vache et le prisonnier, mais sans ce grand con de Fernandel qui l’abandonnera plus tard le long d’une voix ferrée. Elle s’est terrée dans un sous bois, comme Robin Wood, attendant que d'autres la rejoignent pour faire une bande, ou une zad. Malheureusement, la copine qui s'était tirée avec elle s'était déjà fait cueillir par le shériff de Nottingham. .

Les hollandais prenaient chaque soir des nouvelles d’Hermien. « Plus vache la vie ! » Un feuilleton qui n’en finissait pas. Une souscription en ligne fut lancée et récolta une somme ahurissante. De quoi lui payer une retraite dans une petite maison à l’orée des bois, comme l’avait vécu avant elle les musiciens de Brème.

Ce beau conte, plein d’empathie, qui donne une âme, une parole et un projet à des animaux vieillissant et condamnés, qui ne semblent pas si différent que celui des hommes de cette époque.

Restait à l’approcher. La bête se méfiait à juste titre, et se risquait juste la nuit à piquer du fourrage dans les étables voisines.

On l’a perdue un moment. Certains attestèrent l’avoir vue cachée dans un moulin, remontant un polders dans une péniche ; d’autres qu'elle gagnait un pays neutre au guidon d’une bicyclette bleue. Il est vrai que la pratique du vélo en ce pays de hauts guidons à cornes aurait fait d’une vache en vélo quelqu’un de parfaitement anonyme.

Je dois le dire, j’ai passé une vilaine semaine, m’en faisant pour Hermien comme si c’était ma fille. Un vétérinaire avait en effet peur qu’elle ne traversa l’autoroute. « Il faut la laisser tranquille, attendre les beaux jours et la sortie des troupeaux dans les prés. Elle devrait alors se rapprocher des siens d’elle-même »

Bon, heureusement, nous n’avons pas eu à attendre la floraison des tulipes. La nouvelle est tombée.

"Hermien est enfin à la maison, après un chemin long, solitaire et stressant vers la liberté", a écrit la maison de repos sur son site internet, saluant le courage de la vache qui "s'est battue pour sa vie" et qui a fini par décrocher un "ticket en or" pour une fin de vie paisible.

Hermien, la vache super star échappe à l'abattoir | Euronews

Une précision : Hermien n’a que trois ans. C’est donc une avancée considérable pour notre système de retraite qui doit s’en inspirer, dans les plus brefs délais.

La jurisprudence « Hermien » et ses retombées n’ont pas fini de faire parler d’elles. En attendant, devant le risque d’avoir des problèmes avec les futures instances internationales, je déconseille à tous ceux qui me liront de faire attention à ce qu’ils mangent.

Personnellement, pour revenir à « La vache et le prisonnier » un film qui minot, m’avait beaucoup ému, j’irais plus loin la promesse faite par Fernandel à sa vache Marguerite de ne plus manger de veau !

L’avenir sera un plat de lentilles somptueux ou ne sera pas !

PS : Cerise sur le gâteau ; Sa copine "Zus" a désormais rejoint. "Hermien".