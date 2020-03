Il faut un revenu universel inconditionnel d’urgence en Europe

Alors que les citoyens sont confinés chez eux pour cause de virus, ne serait-il pas temps de revoir notre façon de vivre dans l'Union européenne en commençant par vérifier qui vit confortablement et qui survit dans la misère…

Sans aller dans les détails, vérifions juste un peu les écarts de revenus dans l'Union européenne en prenant l'exemple des plus hauts revenus des fonctionnaires…

Vous serez éditfiés de l'énormité…

C'est pourquoi nous sommes résolument pour l'instauration "d'un revenu universel inconditionnel d'urgence en Europe" afin d'aider les plus défavorisés à ne pas continuer de sombrer dans la misère… pendant que les autres qui les dirigent, sont assoupis dans leurs conforts et certitudes…

Pour la France :

Les revenus des plus élevés salaires des hauts fonctionnaires : 7.850 euros par mois ! Source.

Ce qui n'est d'ailleurs que menu fretin car avec 37 580 € et on ne s'en sort pas vraiment dirait le Gouverneur de la Banque de France. Soit plus de deux fois le salaire du président de la République, qui perçoit 15 140 euros bruts par mois et celui de son Premier ministre 14 910 euros bruts. Source.

Pour l'Europe :

Le/la président(e) de la BCE (banque centrale européenne) n'a qu'une misère de 31.177 euros par mois pour s'en sortir ! Source.

Bref, ces pauvres gens ne s'en sortent pas et ce n'est donc pas étonnant que rien de positif ne soit présenté aux peuples concernés vu leur fin de mois misérable qui leur complique l'existence et ce, surtout en période de crise !

Des suggestions de propositions :

Pour notre part, nous avions proposé un changement radical de société moins étouffant en suggérant des écarts de salaires sur une base de 1 à 3 pour tous. Source. (comme on en trouve d'ailleurs dans les Scop.) (Ces Sociétés coopératives et participatives qui responsabilisent les citoyens dans leur activité professionnelle en n'étant pas que des pions que l'on manipule à souhait !)

Note : Nous avions dans nos candidatures diverses aux élections sénatoriales de 2011, européennes de 2014 et législatives de 2017, suggéré un revenu recentré avec des revenus maximum et minimum sur la base d’un écart de 1 à 3 ou 6 :

POUR L'INSTAURATION D'UN REVENU MINIMUM ET MAXIMUM

En mai 2014, aux dernières élection européennes, nous proposions :

(…) favoriser l’égalité et la solidarité par la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) (similaire du Revenu de base) pour tous les citoyens de l’UE et par l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6. Source. Et favoriser l’égalité et la solidarité avec un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6. Source. Voir aussi pour 2011 : “Le chômage, c'est fini ! Vive le bonheur national brut (BNB)”. Source et source ( chapitre : Le programme de rassemblement autour du Mouvement éco-citoyen #100% ).



C'est pourquoi…

au vu de tous ces écarts démentiels actuels, nous vous proposons de signer une pétition européenne pour l'instauration immédiate "d'un revenu universel inconditionnel d'urgence en Europe "

Nous appelons l'Union européenne, et l'Eurogroupe en particulier, à créer un instrument financier dirigé par l'UE pour soutenir tous les États membres de l'UE dans l'introduction rapide d'un revenu de base inconditionnel en tant que mesure d'urgence pour apporter une aide rapide et non bureaucratique à tous ceux dont la sécurité économique est menacée par la crise du coronavirus en Europe.

Pour signer la pétition cliquez ici !

Bien à vous ! Votre serviteur européen de service,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 26 mars 2020.