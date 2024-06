Il n’a pas fait 52° à New Delhi

Le gouvernement l’avait d’abord annoncé. Il est ensuite revenu en arrière et parle d’une possible erreur de capteur, tant ce chiffres est éloigné de ceux des autres capteurs régionaux.

Pour cette journée du 29 mai le site infoclimat, qui reprend les données officielles plus d’autres réseaux généralement fiables, annonce pour Delhi un maximum de 46.4°. C’est chaud, mais c'est pas 52. Je suis allé au Maroc en voyage de noce avec mon ex-femme je pense autour de 1975, ma mémoire n’est plus si sûre que par le passé.

Avec peu d’argent nous avons choisi une voiture et des hôtels sans clim. Il faisait 37° le matin et 44° l’après-midi. C’était très chaud mais nous avons pu aller et venir. Nous avons dormi sur le toit des hôtels pour respirer un peu. Le danger serait de rester immobile dans le chaud ou d’effectuer de gros travaux.

J’ai lu donc que 52° serait la température ressentie à Delhi, mais annoncée comme la température du thermomètre. Je garde mes distances avec cette notation, qui augmente à chaque fois la température réelle, celle du thermomètre. Je reste fidèle à ce bon vieux objet, fidèle lui-même dans le temps. Il est le mesureur officiel depuis plus d’un siècle. Il reste la référence.

Une annonce m’ennuie cependant. Swissinfo relaie un maximum de 49.9° dans les mêmes banlieues de Delhi. 46, 49, 52, c’est aussi cela la météo, des chiffres parfois incohérents sans que l’on sache à quoi c’est dû. Quant à Libé il annonce 49.1°. 4 chiffres pour un même coin de planète.

Et le record alors ? Je vous en livre un pour le Maghreb : 55°. Où ? En Tunisie. Quand ? En 1931. Ben oui.

Ici le temps est, comme on dit, pourri. Le 20 minutes annonçait cela pour le mois de mai mais il a oublié avril. Il fait frais et humide depuis six semaines.

Ainsi va la météo.