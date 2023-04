Il n’y a personne d’indispensable ! Pas si sûr

@Clocel

Peut-être confondez vous charité et solidarité ?

C’est oublier les privilèges nobiliaires et ecclésiastiques qui n’ont cessé d’asservir le peuple.

C’est oublier aussi la création en 1810 de l’association mutuelle : « la solidarité dans le malheur ».

Quand la bourgeoisie prend le contrôle lors de la révolution industrielle, le sort des travailleurs ne s’améliorent pas et ce sont les syndicats qui organisent une vie meilleure pour les travailleurs. L’église elle, elle est où ? Tournée vers le passé, A défaut de royauté, elle épaulera les conservateurs, les aristocrates de la haute bourgeoise, comme les industriels.

Que dit le Rerum Novarum ? Alors que le pape est tout à fait conscient de cette lutte féroce du patronat contre les ouvriers de la misère dans laquelle ils sont plongés, il précisera « l’homme doit accepter cette nécessité de sa nature qui rend impossible dans la société civile l’élévation de tous au même niveau..Il y aura toujours entre les citoyens de inégalité de conditions sans lesquelles une société ne peut exister ni être conçue ».

C’est assez indigeste et cela permet aux catholiques de développer des institutions chrétiennes. Pour mieux ignorer les théories socialistes de l’époque. Je précise bien de l’époque. En 1919, d’ailleurs, cette même doctrine Rerum Novarum prône d’ailleurs la collaboration du capital et du travail.