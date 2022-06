Il n’y a qu’un seul sujet : c’est l’Ecole !

@rosemar

Non il faut au contraire ouvrir les poste de professeur a des gens pratiquant tout les jour ce qu’ il enseigne .A des veritable specialiste de la connaissance et non pas a des gens former dans des IUFM mais incapable d’ enseigner aux eleves ou meme de tenir une classe ...

La pedagogie ca ne s’ aprend pas , pas plus que l’ intelligence ou la gentillesse , c’ est un talent innee qui fait la difference entre un enseignant et un fonctionnaire politisé et proselyte qui se fout de l’ avenir des ses eleves .