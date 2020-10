Il n’y a que leurs profits qui comptent !

Le dessin de Sapiens nous parle d'un temps presque révolu : celui de la convivialité, de la rencontre libre, de tout ce qui va être interdit au nom de la lutte contre la pandémie.

Pour contenir le covid, des bars sont fermés, les rassemblements limités ou interdits alors que le pouvoir libéral prône la production et le retour au travail pour toutes et tous.

Vive la plus value, l'argent qui coule à flots pour certains et tant pis pour les sans riens, semblent dire ceux et celles qui ont le pouvoir et qui continuent à mener une politique qui conduit à détricoter la planète et à appauvrir des millions de personnes.

Ils sont entrain avec la complicité objective de nombreux maires de tuer la vie associative locale...

Ces maires parfois de « gauche » en rajoutent et font annuler le vide grenier prévu et imposent des limitations encore plus drastiques que celles qui figurent dans les directives ministérielles.

Cette « veulerie » même pas assumée conduit des associations à ne pas oser réunir leurs AG et même à poursuivre leurs activités....

Des gens de tous les âges et notamment des retraités sont assignés à résidence.

L'un d'entre eux m'a dit il y a peu : « nous mourons à petit feu »....

On ne peut pas continuer ainsi, il faut que l'on réagisse et qu'on continue comme avant en prenant les précautions nécessaires.

La marche nationale des sans papiers qui est partie de différentes villes et qui va converger à Paris n'est pas bien vue.

Les préfets aux ordres font tout pour l'empêcher d'avancer.... Elle continue pourtant, malgré tout.

Le maire de Vaux-le-Pénil interrogé par une citoyenne au moment de la parole donnée aux citoyens à la fin du Conseil municipal a annoncé qu'il acceptait de prêter un gymnase pour l'étape melunaise du 13 octobre de la marche....

Le lendemain il faisait dire par sa secrétaire qu'il ne pouvait pas héberger une cinquantaine de manifestants, même moins, les pompiers ayant exprimé leurs craintes....

La sécurité sanitaire a bon dos.

Nous devons oser, agir, refuser les diktats et appels à l'union sacrée :

Il faudrait accepter l'ordre établi pendant que l'argent se déverse dans les caisses des nantis....

Non, c'est non !

Au début les Macron et affidés voulaient empêcher les manifestations, elles se sont tenues malgré tout.

Le 13 octobre, dans l'unité, dans le respect de la sécurité sanitaire, la vraie, celle qu'on organise, nous irons marcher vers l'Elysée !

Jean-François Chalot