Désolé pour tous les Zemmour et RN. Il n’y aura pas d’invasion islamiste ; globalement le rapport 2040 fait état d’une augmentation de la religion musulmane dans les pays où elle est implantée, qui suit l’évolution des populations en fonction du confort qu’offre celles-ci, c’est à dire de leurs richesses et du nombre de ses enfants de moins de 15 ans. Ex : enfants de - de 15 ans en pourcentage de la population ; moyen Orient/Afrique du Nord + 23,6% ; Afrique subsaharienne + 36% ; Asie du sud est + 20,3% ; Océanie + 20,9%. l’Europe + 14,5 % ; Russie Eurasie 18,4% ; Asie du Sud 2,5 % (conséquence du contrôle des naissances). En Europe les chrétiens passent de 63,7 à 58.5% ; les musulmans de 18,8 à 21,6 % ; les agnostiques et athées de 16,5 à 18,7%. En 20 ans ce n’est pas le raz de marée musulman. Inutile que j’explique que les chrétiens font moins d’enfants et ont moins de pratiquants, car dans d’autres pays d’Asie ils progressent. L’espérance de vie la plus élevée est en Europe avec 26% de + de 65 ans, la plus basse en Afrique subsaharienne avec 3,9 %. De fait le coût économique du vieillissement pèsera sur les finances publiques du G20, à moins que de grandes décisions soient prises pour réduire les prestations ou augmenter les impôts. l’Europe du Sud perdra 17% d’emplois, l’Allemagne 13%, le Japon 19% , la Corée du Sud 23% , la Chine 11% ; le tout dû à l’automatisation.

Globalement suivant le forum Mondial économique, l’automatisation devrait créer 97 millions d’emplois et 85 millions de déplacés. Sur une population qui sera d’environ 9 milliards. L’on a compris que cela ne se fera pas dans les pays qui vont en perdre. Les critères de références pris en compte sont les compétences, la flexibilité, la démographie, les salaires de base, la part d’emplois susceptibles d’être automatisés, l’accès à Éducation Permanente. L’automatisation touchera surtout des professions moyennement qualifiées, opérateurs, ouvriers de la métallurgie, employés de bureau. Mais aussi des professions à hauts revenus, médecins, avocats, ingénieurs, prof d’universités. Également une inadéquation entre emplois perdus et créés pourrait prolonger le chômage.

Ces prévisions sont dans la dynamique de l’économie capitaliste dans laquelle nous sommes, ce sont donc des analyses capitalistes. Je précise cela pour que nous n’imaginions pas qu’il s’agit d’une vérité. C’est seulement le capital qui analyse son économie capitaliste. Donc d’autres choix politiques peuvent être faits que de suivre ceux-là. Ce serait même souhaitable pour inverser la crise de l’emploi et de l’état qu’annonce ce rapport. Les solutions sont dans une éducation permanente rémunérée et dans l’Ecoéconomie tout en suivant les évolutions en cours, car personne n’est prêt à renverser l’économie capitaliste.

Par contre nous pouvons comparer la teneur de ce rapport avec les promesses des candidats de droite pour l’élection y compris Marine et Zemmour. Ils vont nous annoncer encore une création d’emplois en versant des aides publiques, c’est-à-dire nos sous, pour le donner au capital, alors que celui-ci nous anonce que nous allons en perdre 17%.

Chacun a le droit de creuser sa tombe. Depuis 82 elle commence à être profonde, nous allons bientôt pouvoir nous y coucher. Nous savons que 60% de citoyens se demandent si c’est l’état qui dirige ou les grands groupes ; eh bien ce phénomène va s’emplifier face à l’essor continu des grandes entreprises puissantes.

En 99 j’avais écrit que si l’on délimitait les espaces territoriaux commerciaux des grands groupes industriels, ils se superposent à ceux des nations comme des fiefs commerciaux qui vont même jusqu’à possèder des armées de mercenaires comme en Afrique. Le rapport dit exactement : au cours des prochaines décennies plusieurs tendances économiques mondiales façonneront les états en leur sein et dans leurs relations internationales. Si les citoyens n’ont toujours pas compris qu’ils ont perdu la main depuis qu’ils ont abandonné leur pouvoir monétaire, il faudrait les réveiller. Les entreprises sont en expansion et les états verront leurs dettes augmenter dans la plupart des économies développées. C’est l’abandon du pouvoir régalien qui a nourri cette dynamique.

Le capitalisme porte une fin monopolistique où la finalité serait à terme de se substituer aux Etats qui n’auraient qu’un semblant, qu’une illusion de démocratie.

Remettre cela en cause c’est remettre en cause le capitalisme sans renoncer à la propriété privée, mais en restituant aux salariés le prix de leur travail sous réserve qu’ils soient capables de créer son capital pour financer de grands projets, ce qu’ils ne savent pas faire, sinon ils n’auraient pas abandonné la création monétaire aux banques.

Nous ne sommes donc pas obligé de nous inscrire dans la dynamique de ce rapport, mais aujourd’hui la seule vision autre, différente, reste celle du programme de Mélenchon. Mais il reste isolé en Europe, peut-être que la main mise de l’Asie sur l’Europe y poussera-t-elle. Car c’est vers l’Asie que bascule l’économie mondiale.

Ainsi faute de maîtriser l’économie depuis 73/76, la politique intérieure s’est enroulée là où les lois pouvaient s’exercer sur les hommes, la santé, la sécurité, la probité, favorisant l’affaiblissement des acteurs sociaux économiques et politiques tout en relançant la tension autour des identités nationales.

Dans un pays où les citoyens ne maîtrisent ni la monnaie ni l’économie pour ne pas être perdu ils s’accrochent à ce qu’ils peuvent saisir et comprendre. C’est pour cela que Zemmour et le RN font des émules. Jusqu’à présent la honte d’être étiqueté extrême droite ou fasciste les en empêchaient. Ils ont franchi le Rubicon pour s’allonger dans la tombes que nous creusons depuis si longtemps.

Nous ne sommes pas prêts de remettre en cause le capitalisme, croyant qu’il est le summum de la vie et du développement. Ce serait grave si au bout à peine de 10 000 ans nous y étions condamnés. Heureusement il y a encore de la place dans le génie cérébral des hommes, mais faut-il le nourrir de Savoirs plutôt que de faits divers.