Il n’y aura pas de solution à l’impasse politique dans laquelle la France est enfermée tant qu’on restera dans l’UE, l’euro et l’Otan !

La France a été sournoisement placée sous la tutelle de Bruxelles et des chiens de garde de l'Oligarchie par une clique de politiciens véreux trâitres à la nation, majorité et opposition confondues, avec les résultats que l'on connaît. Se pose désormais la question d'une reprise en mains des commandes et d'un changement de cap sous peine d'anéantissement. Mais comment échapper aux chiens de garde du grand capital et aux vampires de l'oligarchie qui font bombance à nos dépens ?

Comment mettre tous les atouts de notre côté pour nous libérer du carcan de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, pour faire entendre la voix du peuple et de la raison, pour damer le pion à l'oligarchie et retrouver notre nation ?

Il n'y aura pas de solution à l'impasse politique dans laquelle la France est enfermée tant que nous ne sortirons pas du piège démoniaque et de la maison factice que l'ogre a aménagés à notre intention, dans lesquels il nous a attirés pour mieux nous désarmer, nous désunir, nous éloigner les uns des autres, pour fragmenter et détruire la nation qui nous protège, pour nous tondre plus facilement la laine sur le dos, nous empoisonner s'il en a envie, pour dévorer nos enfants si ça lui plait, quand ça lui chante et comme il l'entend.

Une fois entrés dans ce bel édifice de l'UE dont les avantages mirifiques nous ont été si chaleureusement vantés par toute la clique européiste depuis des décennies, on doit regarder, sans broncher, nos entreprises partir à l'étranger, on est obligé d'avaler toutes sortes de mensonges et de saloperies, y compris de l'eau et des aliments pollués par le glyphosate... et par l'impéritie de la clique politicienne macronisée bouffie d'orgueil, pétrie de suffisance et de mépris pour le peuple et la nation. Combien de temps encore allons-nous devoir supporter ça ?

Une fois entrés dans la nasse de l'UE, nous ne sommes plus maîtres de rien. On laisse à d'autres le soin de décider de tout, y compris de qui aura le droit d'aller travailler ou pas, d'aller à l'école, de faire fonctionner son entreprise ou de conserver son emploi.

On s'aperçoit d'un seul coup, du jour au lendemain, que tous nos déplacements sont contrôlés et que d'autres se sont octroyés le droit de décider des loisirs autorisés aux uns et aux autres, des rencontres et des invitations permises, de ce qu'on a le droit de faire chez soi, de la position assise ou sur ses jambes pour boire un café ou un panaché, de qui a le droit de se faire soigner quand il est malade, des médicaments que le médecin a le droit de prescrire, de la possibilité pour les étudiants de rencontrer leurs professeurs et de s'alimenter normalement un jour sur trois pour pouvoir se consacrer sereinement à leurs études...

Tout ça en obligeant la population à rester jour après jour suspendue à l'écran de sa télé pour découvrir à quelle sauce elle sera mangée ce jour là, à quelles activités elle aura le droit de se consacrer le jour dit, et comment elle devra se déguiser pour y être autorisée !

Je ne crois pas exagérer. Tout ça n'existerait pas si des forces occultes n'avaient pas pris le contrôle de notre pays et de nos vies.

Derrière le "conseil de défense sanitaire" mis en place par Macron, avantageusement flanqué de la caution d'un "conseil scientifique" perclus de conflits d'intérêts, qui s'applique à restreindre toujours plus nos libertés et à dresser les Français les uns contre les autres, on retrouve les mêmes intérêts financiers que derrière les oukazes édictés par la Commission Européenne non élue qui ne rend de comptes à personne.

Quand on considère la nature des contrats passé par l'UE avec Pfizer et d'autres labos, truffés de clauses secrètes, garantissant des ponts d'or aux intéressés, exonérant ces derniers de leurs responsabilités dans la mise sur le marché de "produits expérimentaux" ne présentant aucune garantie, et que l'on constate par ailleurs la proximité affichée entre l'ex-présidente de la Commission Européenne et la direction de Pfizer mise en accusation à de multipes reprises dans des affaires peu reluisantes, comment ne pas conclure que c'est la concussion qui prévaut sur la protection de la santé des populations dans la prise des décisions arrêtées en matière sanitaire ? Et peut-être bien pour tout le reste ?

Il n'y aura pas d'échappatoire à la crise aussi longtemps que le pouvoir en place continuera de soumettre la politique de la France et les intérêts des Français aux dogmes de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan qui phagocytent toutes les décisions du gouvernement, tous les débats parlementaires, toutes les lois votées, tous les discours des médias et des politiciens de pacotille que l'oligarchie, que les milliardaires, que les grandes sociétés capitalistes contrôlent à leur guise pour imposer leurs volontés au pays, y compris en saccageant nos entreprises et en les délocalisant à des milliers de kilomètres d'ici, par delà les océans, pour accroître leurs profits.

Si nous voulons sortir du chaos qui est délibérément installé dans notre pays par l'oligarchie, si nous voulons sortir du cauchemar qui nous pourrit la vie, de la macronisation qui nous a été prescrite pour soigner notre hollandite, elle-même sensée terrasser la sarkosyte qui s'était abattue préalablement sur les Français, il nous faut nous équiper des outils adéquats, des médicaments idoines, des bons vaccins, des bons protocoles. Il nous faut collecter et parfaire tous les outils disponibles, mettre au point tous les outils nécessaires, approprioés, et les inventer s'il le faut.

Il nous faut mobiliser toutes les énergies disponibles, et mettre toutes les chances de notre côté pour sortir dignement, fièrement et sûrement, du carcan de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, et pour damer le pion à l'oligarchie, chose dont il n'est juste pas possible de faire l'économie.

Pour empêcher l’effondrement total et l’anéantissement de notre nation, le démantèlement complet de notre industrie exfiltrée à l’étranger pour cause de course aux super-profits et aux dividendes que cela permet d’offrir aux actionnaires, pour stopper la liquidation de toutes les conquêtes sociales des travailleurs, pour empêcher la liquidation de toutes nos libertés, pour interdire l'asservissement complet, définitif, des travailleurs, de la population et de la nation aux appétits de l’ogre capitaliste qui est dans la place et se gave à nos dépens, il faut vraiment, absolument, sortir le pays du carcan de l’UE, de l’euro et de l’Otan.

Ce n'est pas seulement notre industrie qui est impactée de la sorte. Toutes sortes de productions indispensables à la satisfaction des besoins des Français, à leur alimentation basique, quotidienne, à leur vie de tous les jours, sont également déllocalisées à l'étranger pour casser les prix. Cela se fait au prix de la ruine de nos exploitants familiaux et d'un grand nombre d'exploitations agricoles et artisanales qui disparaissent, ou qui résistent et qui ne tiennent que parce que les intéressés et leurs familles restreignent continuellement, et de plus en plus, la très modeste part des recettes qu'ils consacrent à leur subsistance, aux factures du quotidien, au paiement des traites à payer en remboursement des investissements exorbitants qu'ils doivent consentir pour se plier aux normes de Bruxelles, avec des prix de vente sans cesse revus à la baisse par les sociétés agro-alimentaires et celles de la grande distribution qui ne pensent qu'à accroître leurs marges et leurs bénéfices.

Comment s'étonner que, dans ces conditions, de plus en plus d'agriculteurs en viennent à se suicider ? que de plus en plus d'échoppes tirent le rideau et cessent leurs activités !

Que fait la clique politicienne en place pour éviter ces drames, trouver des solutions, redonner des perspectives de développement, redonner du sens et la reconnaissance de la nation à ces producteurs jetés en pâture aux banquiers à l'affût et aux grandes sociétés avides de profits toujours plus grands ?

N'y a-t-il rien à faire ?

On peut évidemment faire quelquechose et redresser la barre, conformément aux intérêts des travailleurs, de tous les producteurs, de nos agriculteurs et de la nation. Mais, pour cela, il faut reprendre la clé du tracteur, clle de l'atelier et celle du coffre aux banques et à l'Union Européenne. Il faut que ce soit la nation qui décide du fonctionnement de son agriculture, de celui de ses petites entreprises aussi bien que des grandes, de son organisation dans le temps long et au sein de l'espace national, pour assurer l'approvisionnement du pays en équipements et en biens alimentaires de qualité, en quantités suffisantes, en garantissant des niveaux de rémunération décents aux artisans, aux salariés et aux agriculteurs en même temps que la possibilité d'embaucher les bras supplémentaires dont ils auraient besoin pour assurer le développement de leur exploitation ou de leur petite affaire.

Il faut aussi reprendre à l'UE et à l'oligarchie, aux labos, au "conseil de défense sanitaire" qui se les sont appropriées, les clés de nos écoles, de nos collèges, de nos universités, de nos stades, de nos gymnases, de nos théâtres, de nos cinémas, de nos hôpitaux, de nos établissements de soins. Il nous faut exiger l'accès à une information libre et pluraliste, indépendante des puissances financières, en lieu et place de la propagande insupportable qui nous est infligée à longueur de journée, et tout au long de l'année, sur toutes les antennes, tant celle du pouvoir et de ses accolytes que celle des souteneurs de la clique corrompue que le peuple est sommé d'élire et d'aduler. Pour, ça, des milliards sont dépensés sans que le flot de la propagande soit jamais interrompu. D'où viennent tous ces milliards ?



Ne pourraient-ils pas être mieux utilisés ?

Il faut sortir de l'UE et des pièges sournois qui vont avec et que dissimulent les emballages factices dans lesquels nos politiciens véreux les ont emballés. Ces pièges qui étranglent nos producteurs ont été mis en place, justement, frauduleusement, à notre insu, pour permettre à l’oligarchie, au grand capital, aux milliardaires qui détiennent désormais tous les leviers de commande, de désarmer les travailleurs et les peuples soucieux de conserver leurs entreprises, leur niveau de vie, leurs salaires, leurs emplois, leurs protections sociales, leurs institutions démocratiques, leurs coutumes, leurs traditions, leurs solidarités, toutes choses que la nation permettait de protéger, mais qui entravent la course aux profits jamais suffisants, jamais assez gros, des grandes sociétés capitalistes.

C’est l’enfermement de notre pays dans le piège de l’Union Européenne qui permet au grand capital de délocaliser à sa guise nos industries, de faire baisser les salaires, de liquider les protections sociales, de marchandiser tous les aspects de notre vie, y compris les plus intimes, de tout privatiser, y compris nos services publics, pour faire toujours plus de profits, en soumettant tous les aspects de notre vie aux injonctions et aux desiderata de l'oligarchie, aux règles dictatoriales de l'UE, au jeu piégé de la concurrence libre et non faussée, autrement dit à la loi de la jungle, à la loi du plus fort, à la loi des détenteurs du capital.

Il faut donc sortir de ce piège et rassembler toutes les forces susceptibles d’y contribuer utilement, à commencer par celles de la classe ouvrière qui est la plus impactée, par les couches populaires de plus en plus éprouvées par l’aggravation et l’extension de la misère, par la jeunesse à laquelle le pays n’a plus que des horizons factices et empoisonnés à proposer, par les agents et les usagers de nos services publics qui sont aux premiers rangs pour mesurer l'ampleur des dégâts accumulés sous Macron, Holande et Sarkozy, occupés, tout au long de leurs mandats respectifs, à jouer à "Moins européiste que moi tu meurs" ...., à liquider notre souveraineté, à démanteler nos institutions, à enrichir les riches et à appauvrir les pauvres, à s'attirer les grâces des grandes fortunes, à liquider l'impôt sur la fortune et à réduire dans le même temps les prestations sociales, l'allocation logement, les indemnités chômage, à dépouiller Pierre pour engraisser Paul, à laisser notre patrimoine et nos usines s'exiler hors de nos frontières, à faire la sourde oreille aux revendications des travailleurs, à jeter l'opprobre et pire encore sur les manifestants, à réprimer les contestataires, à mutiler les Gilets Jaunes avec des armes de guerre, à museler les syndicats, à appliquer la feuille de route plantée sous leur nez par la Commission Européenne, par l'Otan ou par l'oncle Sam, à liquider nos services publics, nos institutions républicaines et nos libertés..

Tout cela est extrêmement injuste, fâcheux, dur, cruel, attristant, regettable et révoltant.

C'est ausi très décourageant, il faut bien le reconnaitre, en l'absence de toute perspective d'un changement de cap prochain pour cause d'embrigadement généralisé de la clique politicienne en place, de tous les candidats à la présidence de la République , sauf peut-être un (?), dans le soutien à l'Union Européenne qui saccage nos vies et notre pays.

Pour beaucoup, les soucis du quotidien sont tellement absorbants, le souci du plat de midi et de celui du lendemain, le règlement des loyers en retard, les privations à supporter pour soi, pour ses enfants et ses proches, la déshumanisation de tous nos services publics, tout ça est tellement lourd à porter qu'il ne reste pas de place, ou si peu, pour protester, pour revendiquer, pour s'informer, pour imaginer une autre vie possible...

Pour ceux qui résistent et qui cherchent une issue, qui sont nombreux, ce n'est pas toujours facile non plus. Pas facile de se faire insulter chaque jour par les autorités et les médias en se faisant traiter de complotiste, de paresseux, d'illuminé, de fauteur de désordre, d'encaisser les intimidations, les LBD et les assauts des lances des canons à eau lors des manifestaions, de voir que les choses continuent de s'aggraver. Difficile aussi de ne pas s'énerver et de ne pas devenir méchant tant ce qu'on a à supporter est insupportable !

Difficile aussi de ne pas faire d'erreurs dans la recherche des soutiens et des solutions nécessaires, quand on est entourés de mensonges et quand les réunions citoyennes sont prohibées, quand les manifestations sont interdites et réprimées, quand la propagande des médias ne laisse aucune place à d'autres voix que celle du pouvoir, de la messe européiste, ni à une critique, si timide soit-elle, de la dictature dans laquelle nous sommes enfermés, une dictature de moins en moins "soft" et de plus en plus "hard", autrement dit, de plus en plus dégueulasse et insupportable !

A la recherche d'une issue à tout prix à l'occasion des élections qui nous sont proposées, qui ne s'est pas fourvoyé encore et encore, sans jamais trouver la bonne solution, en se faisant avoir à chaque fois, dans tel cas parce qu’il a voté pour la droite, telle autre fois parce qu'il a voté pour la gauche pourrie ou pour des écolos bidon, ou encore cette autre fois parce qu’il s’est laissé prendre au sirènes d'apprentis-sorciers pourvoyeurs de haine et appelant à se retourner contre son voisin, contre un ennemi factice en occultant l'ennemi réel, l'exploiteur, le profiteur, celui qui est cause de tous nos malheurs ?...

Doit-on pour autant renoncer à rassembler toutes les bonnes volontés, y compris tous ceux qui se sont trompés à tel ou tel moment, qui ont été trompés par leur parti, par leurs élus, par leur syndicat, qui ne vont plus voter, qui ont tourné le dos à la politique, aux politiciens et même aux revendications, aux manifestations ? et tel autre encore parce qu’il a de mauvaises fréquentations ou qu’il passe son temps à râler et à critiquer tout et tout le monde ? tel autre encore qui choisit de faire la fête autant qu'il le peut pour oublier tout ça ? tel autre parce qu'il a refusé de se faire injecter les trois doses prescrites, ou qu'il s'est soumis docilement à des injonctions absurdes sans pouvoir faire autrement, ?

Avant de nous rassembler pour défendre nos intérêts communs et retrouver notre nation, notre souverainetén, nos libertés, avons-nous besoin de savoir qui va à la messe, qui va au temple ou à la mosquée, qui n’y va pas ?...

Il nous faut construire une large union pour résister aux mauvais coups qui sont portés à notre peuple, et pour changer de cap, pour repartir dans la bonne direction. Mais il nous faut aussi de bons outils !

Et si on ne peut pas se mettre d'accord sur tout et tout de suite, il faut néanmoins créer l'élan nécessaire, apprendre à travailler, à résister et à gagner ensemble. A nous de faire l'inventaire des batailles que nous sommes dès maintenant capables de mener côte à côte, ensemble, dans notre immeuble, dans notre quartier, dans notre entreprise, au plan local, départemental et régional, chaque fois que c'est possible, partout où c'est possible :

Pour défendre nos intérêts élémentaires, nos libertés, notre simple capacité d'aller et venir, pour permettre à chacun d'occuper librement son poste de travail et à chacun d'entre nous d'aller quand ça lui chante discuter avec les copains au bistrot, en choisissant nous-mêmes, librement, nos loisirs et nos fréquentations sans avoir à rendre de comptes à qui que ce soit, est-ce que ce n'est pas mieux de le faire là où on est, mais tous ensemble, sans nous en remettre à un sauveteur providentiel que beaucup prétendent faussement incarner mais qui n'arrivera jamais ?

Pour les plus engagés, pour les militants qui veulent encourager le peuple à se rassembler pour sortir le pays de la dictature de l’UE, de l’euro, de l’Otan, pour ceux qui veulent aider le peuple à retrouver l'espoir, la foi en la possibilité de gagner, de renverser la table, de changer la donne, pour donner aux autres l'envie de rejoindre ceux qui sont déjà sur le front, il est nécessaire de vérifier ce qu'on a réussi à mettre dans sa musette pour partir au combat, de l'étoffer chaque fois que nécessaire et que possible.

On ne peut pas juste se mettre en mouvement au gré des actions déclenchées ici ou là. Il faut s'obliger à bien réfléchir où on va, pour quoi faire, comment on va faire, avec qui, par quoi il faudra passer, quels obstacles on risque de rencontrer en chemin, qu'est-ce qui est prioritaire, quelles batailles ne peuvent être différées, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quels points d'appui on a, avec qui on peut coopérer, quels alliés on peut trouver, quels sont les chefs de bataillon qui ont déjà fait leurs preuves ou qui semblent émerger.

Et c’est pour ça qu’on a besoin, impérativement, de l'UPR, des Patriotes de Philippot et de tous ceux qui sont montés au créneau pour défendre nos libertés piétinées derrière le paravent bien commode du "conseil de défense sanitaire",.



On a aussi besoin de forces qui se sont égarées derrière les banières européistes, derrière le drapeau de l'autre Europe chimérique qui n'existera jamais..,que ce soit celle de la FI, du PCF, des écolos, du rassemblement national ou de Zemour.../....en engageant avec eux les discussions et les échanges nécessaires pour fédérer, comprendre, conjuguer les résistances..... Je parle ici des militants de base et des électeurs, des sympathisants de ces organisations dont les dirigeants ont pactisé avec l'ennemi, trahi les engagements pris et les mandats qui leur ont été donnés pour défendre les intérpêts des travailleurs, du peuple et de la nation.



Mais on a aussi grand besoin du parti communiste de combat qu’on n’a plus pour le moment, qui fait cruellement défaut à notre pays, à notre nation, à notre peuple, à la classe ouvrière, à l'ensemble des travailleurs. Si on ne l'a plus, c'est parce que le PCF, à l'instar de toute la clique politicienne en place, est complètement englué, depuis les années quatre-vingts, dans les chimères de l'européisme et leurs conséquences désastreuses pour la classe ouvrière et pour notre pays. Contrairement à ce que dit aujourd'hui la direction PCF, à ce que dit son candidat à la présidentielle, à ce que clament les candidats de toutes les oorganisations que l'oligarchie fait défiler sur nos écrans de télé, il n'est pas possible de défendre les intérêts des travailleurs en maintenant notre pays enfermé dans l'UE, l'euro et l'Otan.

L'urgence, c’est effectivement la sortie de l’UE et la construction du rassemblement populaire conscient qui est nécessaire pour y parvenir, mais c'est aussi la reconstruction du parti communiste qui nous manque parce qu’on en a absolument besoin pour gagner. Divers groupes, diverses personnalités y travaillent avec application. C'est notamment le cas du PRCF, le Pôle de Rassemblement Communiste en France, à mon avis le plus méritant, mais aussi d'autres militants et d'autres personnalités qui ont choisi de rester au sein du PCF pour y défendre les analyses marxistes et les pratiques léninistes, tandis que d'autres ont choisi de s'organiser dans d'autres groupes et derrière d'autres étiquetttes. Il est rassurant et prometteur de constater que des contacts s'établissent, des coopérations s'amorcent, que des liens commencent à se tisser entre ces différents acteurs, entre ces militants et ces responsables.

La sortie de l'UE, de l'euro et de l'Otan permettra d'avancer et de frayer le chemin aux bouleversements nécessaires, au retour à l'ordre républicain. Mais ça ne suffira pas ! Ce n'est pas si simple.

Pour s'en convaincre, il suffit de regarder du côté de la Grande-Bretagne où, après le Brexit, autant qu'avant, c’est encore et toujours l’oligarchie qui impose sa loi...où Boris Johnson prépare la guerre contre la Russie et la Chine avec son copain Biden et avec l'Union Européenne sous l'égide de l'Otan ! Et ça n'est certainement pas pour préserver les intérêts vitaux des sujets de Sa Majesté !...

L’UE, l’euro, l’Otan, et tout ce qui va avec (y compris les guerres menées contre les peuples en Syrie, en Libye, au Yemen, au Mali...., la préparation d'une guerre nucléaire contre la Russie et la Chine...) c’est l’oligarchie, ce sont les tenants du grand capital qui nous les ont mis dans les dents, qui les ont flanqués dans notre assiette, glissés dans notre lit, qui nous ont grillagés et embarbelés dedans, qui nous ont ainsi rendu impuissants tandis qu’ils saccageaient notre pays, nos entreprises, notre patrimoine, nos vies en se tapant sur le ventre et en épaississant le matelas de leurs dividendes, avec la complicité de la clique politicienne en place, majorité et opposition confondues.

Sortir de l’UE et laisser aux vautours de l'oligarchie la mainmise sur des secteurs clés de notre économie, c'est les laisser maîtres du jeu, c'est les laisser en capacité de torpiller le Frexit, c'est les mettre en capacité de saboter toute atteinte supplémentaire à leurs privilèges et à leur pouvoir, c’est se condamner à échouer aussi pitoyablement que Tsipraz en Grèce, ou que Boris Johnson de l’autre côté de la Manche même si le Brexit, tel que mis en place là-bas, a permis quelques avancées provisoires toujours bonnes à prendre...

Emmanuel Macron a tenu à signifier, à l'occasion de son accession à la présidence tournante de l'Union Européenne, en escamottant le drapeau français qui flottait sur le monument aux morts de l'Arc de Triomphe pour lr remplacer par le drapeau bleu étoilé de l'UE, que la seule bannière qui vaille désormais, celle à laquelle les Français doivent porter allégeance, celle derrière laquelle ils sont autorisés à défiler, devant laquelle ils sont sommés de se prosterner, c'est la bannière de l'Union Européenne, autrement dit celle de l'oligarchie mondialiste triomphante.



Eh bien non, ce n'est pas celle-là, la bannière des Français. Notre bannière à nous, c'est celle de la république une et indivisible, c'est celle de la nation, c'est le drapeau bleu, blanc et rouge de la liberté en marche !