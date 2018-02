Il ne faut pas voir tout en noir

Les moutons et la bergère.

Le mouton noir a fort mauvaise réputation. Il ne fait pas bon être différent des autres dans un troupeau. Il en va toujours ainsi et ceux qui bêlent de concert pour le montrer du doigt ne font jamais exception. Il ne pouvait en aller autrement avec le choix d’une jeune fille métisse pour incarner Jeanne d’Arc lors des prochaines fêtes Johanniques à Orléans.

Les loups hurlent dans les sous-bois, désirant fondre sur la bergère qui n’est pas conforme à leurs yeux. Ce choix courageux et symbolique d’une municipalité peu encline aux innovations, est accompagné d’une odieuse campagne de dénigrement. Je ne vais pas joindre ma voix aux fâcheux, lâches et tenants d’un occident purifié, ils sont la honte de la nation depuis si longtemps.

Néanmoins, il serait bon de rappeler à nos maîtres de la cité qu’à force de tutoyer le diable on finit par lui faire une petite place. Les fêtes que vous organisez ne sont pas un modèle de tolérance et d’universalité. Il est évident, à votre décharge, que la dimension cultuelle est particulièrement prégnante dans l’aventure de la pucelle. Mais n’en feriez-vous pas trop en plaçant l’église au cœur de vos animations ?

Il est certain que la séparation de l’église et de l’état fut si mal perçue qu’en contre-partie les milieux catholiques se sont emparés de la figure de Jeanne comme porte-étendard de leur combat. La ville d’Orléans est à ce titre devenu un symbole d’une France qui ne renonce pas à son baptême. Les discours lors du défilé du 8 mai sont à cet égard la parfaite illustration d’une ambiguïté jamais levée. La Cathédrale étant le cœur de la fête.

Puis ce sont les nostalgiques de l’ordre blanc qui se sont appropriés la demoiselle. Ce ne sont pourtant que des anglois qu’elle a chassés du pays. Ils auraient dû chercher libératrice plus explicite pour leur servir de cheval de Troie du racisme. Mais qu’importe, ils viennent de fondre sur cette nouvelle comme la misère sur le bas clergé, celui qui ne défile pas à côté des échevins et des corps constitués.

Vous ne méritez pas pareil hallali. Votre choix était courageux, certes mais incomplet. Il doit impérativement s’accompagner d’une véritable réflexion sur le déroulement de la fête, ses symboles et son sens réel. Ne restez pas confits dans votre religiosité de pacotille, n’acceptez pas de vous prosterner ainsi sur la seule dimension mystique de la donzelle. Cessez de parader devant un peuple que vous rabaissez au rang de spectateurs inertes de votre grandeur.

Il serait bon de reprendre les récits historiques, de faire de la saga johannique ce basculement historique que cette modeste bergère a provoqué à Orléans, faisant de la guerre, non plus l’affaire des chevaliers et des nobles, flanqués de mercenaires bons à n’être que de la chair à canon, mais bien le problème d’une populace enthousiaste qui a suivi son héroïne avec ferveur.

N’oubliez jamais que ce sont les représentants de l’époque de l’armée, l’église et l’état qui ont trahi la lorraine, l’ont abandonnée au feu de la purification religieuse. Le peuple d’Orléans dès le 8 mai 1430 la célébrait tandis que l’église en faisait une sorcière. Vous devriez revisiter cette page de l’histoire avec un autre regard. L’occasion est belle il me semble et la polémique hideuse de l’heure devrait servir de point de départ à une véritable commémoration populaire loin de la procession des calotins.

Ce serait encore l’occasion de donner un peu de dignité à votre fête en chassant définitivement les oriflammes de l’effroyable Gilles de Rais qui trônent encore dans votre cité et pire, dans la cathédrale. On ne peut ainsi évoquer la morale, la portée de l’action de la bergère, son message en passant l’éponge sur les agissements d’un des pires criminels de ce pays.

Vous avez bien fait de choisir une jeune métisse pour votre prochain défilé, je vous en félicite. Ce n’est qu’un premier pas et il vous appartient de repenser totalement une fête qui jusqu’à présent enferme la ville dans un conservatisme sclérosant. Le temps est venu de dépoussiérer le défilé et son environnement, d’en faire véritablement un moment de partage et non cet insupportable défilé des vanités locales. Naturellement, il conviendrait encore de retirer vos arrêtés municipaux liberticides qui ont savamment nourri la bête immonde, celle-là même qui sur ce choix, fait ses gorges chaudes. Un peu de cohérence ne nuirait pas ! Vous pourriez même pousser plus loin encore votre esprit de renouveau idéologique en proposant à Christiane Taubira de présider la cérémonie, vous rompriez ainsi définitivement avec cette frange idéologique que vous avez si souvent flattée dans le passé.

Métissement sien.

Photographie Jean Puyo République du Centre