Il sera bientôt trop tard.

Je suis d'accord, vous êtes d'accord, je ne connais personne autour de moi qui ne le soit pas. Monsieur Macron est d'accord, Mme Merckel aussi (sauf M. Trump, mais lui c'est un cas pathologique).

Les 15000 scientifiques qui ont rédigé cet avis veulent réveiller les consciences de nous tous et surtout celles des chefs d'états de notre planète. Le problème c'est que quand bien même ces chefs d'états feraient preuve de bonne volonté, ils ne peuvent aller contre leur propre système.

Ce n'est pas en organisant la COP 24, 25 ou 432 que l'on sauvera la planète, mais en attaquant le problème à la racine, en cherchant la cause du mal.

La cause du mal est notre propre système : c'est lui qui n'est pas d'accord. Le système c'est 7 milliards d'individus dans 197 pays dirigés par autant d'oligarchies, peu importe qu'elles soient élues ou non, cela ne fait aucune différence. Le système n'est pas incarné par une personne physique (si ce n'est M. Trump), le système c'est l'ultralibéralisme, l'individualisme, la recherche du profit maximum, la recherche de la satisfaction et du plaisir immédiat (plutôt que du bien commun) vantés à tour de bras par les médias et la société de consommation. Le système, il est aussi en chacun de nous.

Vous me direz qu'il est impossible de changer tous les individus de cette planète pour les convaincre d'agir autrement. Je ne suis pas de cet avis. Il existe un système qui favorise l'altruisme et l'expression de l'intelligence collective. Ce système qui met en valeur l'individu, qui le pousse à donner le meilleur de lui même s'appelle la démocratie.

C'est ce que Jacques Testart nomme l'humanitude et qui apparaît lorsque des citoyens ordinaires sont conviés à des conférences ou conventions de citoyens pour débattre de grands sujets de société.

Je suis convaincu qu'un gouvernement fonctionnant selon des pratiques démocratique est possible.

Si on ne vire pas l'oligarchie, le pire est inévitable.

Si le peuple se met lui même à produire le droit auquel il acceptera de se soumettre alors je pense qu'il y a des raisons d'espérer.

On a beaucoup parlé récemment des "paradise papers". Si je suis milliardaire je ne crains rien et je me fiche pas mal de ces révélations car je sais que se sont mes amis politiques dont j'ai financé la campagne électorale qui produisent le droit. En revanche s'il y avait un pouvoir législatif composé d'individus tirés au sort, alors là j'aurais du souci à me faire.

Un jour viendra ou les historiens blâmeront la lâcheté de ceux qui étaient en position d'informer mais qui ne l'ont pas fait. Le vrai défi c'est de réveiller les consciences et d'expliquer que l'on arrivera à rien avec cette fausse démocratie ou alors seulement quand il sera trop tard.