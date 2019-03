Il serait temps d’arrêter les gamineries !

Match nul sur Twitter. Star Wars en moins planant. La sempiternelle querelle de la droite contre la gauche. Qui tire son épingle du jeu ? La LREM bien sûr. De l'adoubement de Juppé (LR) au Conseil constitutionnel, (*1) en passant par la récente proposition d'y placer aussi Jacques Mézard (radical de gauche) (*2) on ne peut que s'interroger sur cet étrange mélange.

Cul et chemise les bobos politiciens. Dans les coulisses (pas de l'exploit) des ministères et de l'Elysée, c'est depuis toujours le grand enfumage à diffuser au bon peuple. Car en réalité, la droite et la gauche sont en osmoses totales depuis Mitterrand. Elles fusionnent à l'abri des regards afin de s'en mettre plein les poches, de se faire réélire ou de se faire muter dans des planques dorées, afin de pouvoir bénéficier plus tard, enfin !, d'une retraite imméritée où la valeur du point fait pâlir n'importe quel travailleur digne de ce nom.

Que les politiques jouent un jeu immoral, c'est presque un lieu commun. Bien que nous sommes en droit de demander que nos élites gouvernent pour notre bien et celui de la nation. Mais cela demande une haute intégrité que la voyoucratie organisée au pouvoir ne possède pas.

Trop de compromissions, trop de pots-de-vin, trop de sang sur les mains. Des costards de Jack Lang (200 000 € sans contrepartie) (*3) en passant par, beaucoup plus grave, la destruction de la Libye, difficile de trouver un homme politique honnête et droit.

En revanche et c'est ce qui est étonnant, est la quantité non-négligeable de citoyens de ce pays prêt à s'entre-déchirer pour Sarkozy, Hollande ou Bayrou. Du militantisme pur et dur. En dépit du bon sens et de la réalité.

En effet, comment peut-on rouler pour Sarkozy qui a dit oui au Traité de Lisbonne (*4) et a détruit la Libye (*5) ? Comment peut-on rouler pour Hollande alors qu'il a participé à la destruction de la Syrie ? (*6) Comment peut-on rouler pour Macron qui massacre les gueux à coups de LBD 40 (*7) ou brade ce pays au plus offrant ? (*8)

Mystère. Hormis une dose d'aveuglement ou de stupidité, je ne vois pas. Sur Twitter, c'est Dallas. Il suffit de regarder les mini-biographies de certains.



- À droite toute ! Sarkozy only



- À gauche, rien que la gauche. La droite aux enfers !

On pourrait s'attendre à des échanges courtois. Après tout, nous sommes des gens bien élevés. Vu les propos haineux que je vois passer dans l'oiseau bleu, je suis assez consterné.

La grande préoccupation de beaucoup est le barrage au FN. Le grand épouvantail à moineaux. La mécanique est bien huilée. Le FN est agité en guise de repoussoir, et magie, les mêmes sont encore, encore et encore élus.

Restent les insoumis, qui eux aussi sont agités comme étant des extrémistes. Tout ce cirque est bien pratique pour la ploutocratie régnante. Un coup, c'est une majorité de droite qui est élue et une autre fois, c'est la gauche.

Il faudrait quand même évoluer et finir par comprendre que tous ces guignols qui sont élus roulent dans le même sens. Pour eux, leur famille et leur confort.

Il est grand temps d'arrêter les gamineries. Aux Européennes, voter blanc, voter Asselineau ou un petit candidat. Mais arrêter de vous chicaner pour les voyous en cols blancs, de droite comme de gauche. Ca nous fera des vacances et surtout, cela peut changer un tant soit peu notre société.

Claude Janvier

