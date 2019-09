Présidentielles 2022

En septembre 2014, démarrait l'énorme campagne de promotion du produit "Macron". Si les milliardaires qui possèdent les médias veulent reconduire leur stratégie pour 2022, il serait temps qu'ils démarrent la campagne publicitaire pour la prochaine présidente de la république.

Eh oui ! Ce sera une femme ! C'est Jacques Attali qui l'a dit. Et il a précisé sa prophétie en disant qu'il a maintenant plusieurs pouliches dans son écurie. Mais Jacques a dit beaucoup de choses et Jacques s'est souvent trompé. Vous pouvez voir à ce sujet l’article du 23 décembre 2015 des inrockuptiles intitulé : « Jacques Attali, le Nostradamus catastrophiste qui (heureusement) se trompe souvent. » Il faut donc se demander s’il est encore utile de jouer à « Jacques a dit ».

Cependant, il est certain que la presse parle de plus en plus souvent d’une femme pour 2022. Elle parle même d’une percée spectaculaire des femmes sur la scène politique et ceci à l’échelle internationale. En France, celle qui en parle le plus souvent c’est évidemment Ségolène Royal. La pauvre ! Elle n’a pas encore compris qu’elle est définitivement grillée auprès de tous les électorats. Elle n’a jamais été réélue depuis 2002 si ce n’est dans des élections au deuxième degré (Présidente de la région Poitou-Charente) ou dans des élections internes au PS (Elle a été choisie par le PS pour être opposée à Nicolas Sarkozy). Elle ne doit qu’à ses relations d’être restée sur le devant de la scène. Mais, laissons Ségolène à ses illusions d’autant plus que si on parle beaucoup de femmes on parle aussi beaucoup d’un rajeunissement du personnel politique. Alors, la pauvre Ségolène n’est plus dans le coup : trop âgée, peut-être, et trop usée, assurément. Adieu Ségolène et passe dire bonjour à Lionel de notre part. Lui il a fini par comprendre alors tu t’y feras aussi.

Car, c’est aussi une nouvelle règle, il faut avoir l’air de ne pas faire partie du système même quand on en est un pur produit. La formule a d’ailleurs réussi à Emmanuel Macron en 2017 et tout le monde l’a compris. Les contours de la recette commencent à se dessiner : une femme, assez jeune et peu connue dans l’univers de la politique. Même chez les insoumis de Mélenchon, voilà qu’on parle de Mathilde Panot. Ce serait d’ailleurs la bonne solution pour éviter que ne s’exacerbe les divergences au sommet dans une compétition entre les autres leaders.

Autre donnée qui semble acquise : Macron sera complètement grillé en 2022 et ne pourra plus se présenter. Lui-même ne parle jamais de 2022 et son entourage a compris.

Alors, il est temps en effet qu’Arnault, Niel et les autres expliquent à Emmanuel Macron qu’il est gentil, qu’ils l’aiment bien mais qu’il est temps qu’il dégage. Et il faut qu’ils mettent maintenant sur le devant de la scène la jeune femme « pleine de talents » qu’ils ont choisie.

Alors ! Qui est-ce ?

Notre intention n'est pas d'examiner les qualités et les défauts des différentes pouliches que les milliardaires pourraient proposer. Le pire serait d’ailleurs d’essayer de leur coller des étiquettes : « gauche », « extrême-gauche », « droite » ou « extrême-droite ». Il y a longtemps que ces expressions ne veulent plus rien dire. D’ailleurs voyez vous une différence entre la politique menée en Grèce par Alexis Tsipras ou celle menée en Hongrie par Viktor Orban, ou encore celle menée en Italie par Matteo Salvini ? Pourtant certains ont voulu coller des étiquettes différentes aux uns ou aux autres. Et, en France, voyez-vous des différences fondamentales entre les politiques de Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron. Bien sûr la situation est de pire en pire quel que soit le pays d’Europe considéré car les exigences de l’Union Européenne se font de plus en plus cruellement sentir dans tous les pays. Mais, en fait, il n’y a que deux politiques possibles : rester dans l’Union Européenne ou en sortir. Donc celle que les milliardaires vont mettre en avant sera là, tout comme Emmanuel Macron, pour appliquer la politique de l’Union Européenne et donc, par la même occasion, pour défendre les milliardaires.

Notre intention est de contribuer, autant que possible, à faire capoter leur projet. Pour cela, il est bon d'anticiper le plus possible afin de leur couper l'herbe sous le pied.

Celle qu’ils ont choisi sera la première qui fera trois couvertures de revue. Nous en avons préparé quelques-unes (voir la photo). Nous avons entendu d’autres noms comme Aurore Bergé ou Brune Poirson. Mais peu importe. Préparons-nous à mettre les bouchées doubles pour défendre la liberté de la presse, le droit au pluralisme, l’égalité dans l’accès aux médias… Il va y avoir du travail