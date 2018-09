Pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue ! C'est la réponse d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui désespère de trouver un emploi...

Lors des Journées du patrimoine, le chef de l'État a passé du temps, samedi, avec quelques visiteurs venus découvrir le palais de l'Élysée et a échangé avec plusieurs d'entre eux et notamment avec un chômeur à qui il n'a pas hésité à dire :

"Mais si vous êtes prêt et motivé... Dans l'hôtellerie et la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve ! Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier..."

Le jeune homme qui a une formation d'horticulteur est donc prié d' aller exercer un autre métier... comme si tout le monde pouvait travailler dans le bâtiment ou la restauration !

C'est absurde.

De tels propos montrent une fois de plus le fossé qui sépare les gens de pouvoir et le peuple qui travaille.

Dans tous les cas, les chômeurs sont coupables : ils doivent se reconvertir.

Dans tous les cas, les chômeurs sont donc responsables de leur sort.

Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail et échapper à la malédiction du chômage !

Solution simpliste !

Mais, c'est là une idée phare d'Emmanuel Macron...

On se souvient aussi que le chef de l'Etat avait invité à transformer les dispositifs d’aides sociales en "responsabilisant les plus pauvres."

"Responsabiliser les pauvres ! Responsabiliser les chômeurs !"

C'est toujours le même refrain...

Alors que la fraude fiscale bat des records, alors que les plus riches prospèrent grâce aux mesures prises par le gouvernement, alors que les grands groupes délocalisent, suppriment des emplois, on soupçonne les pauvres de ne pas être suffisamment actifs et efficaces pour trouver du travail...

Tous dans le BTP et la restauration ! Est-ce réaliste ?

Mais si de nombreux emplois sont disponibles dans ces secteurs, c'est qu'ils sont à la fois très durs et mal rémunérés.

Deux tiers des adultes qui sont en situation de pauvreté en France ont un emploi ou en recherchent un activement.

Ainsi, certains salaires ne permettent pas de vivre décemment. Les emplois précaires continuent à appauvrir les gens.

On imagine aussi le désarroi de tous ceux qui sont au chômage, qui peinent à trouver du travail face à la leçon donnée par Emmanuel Macron.

Au fond, inutile de poursuivre des études : tout le monde est invité à aller faire la plonge et le ménage dans les bistrots !

