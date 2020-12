Il voit des insoumis partout...

Il ose...

Il ose reformuler pour ensuite tenter de rejeter sa faute sur autrui.

Ce qu'il désigne par "crise d'autorité" (là l'institut voltaire est clairement à la rue question reformulation 'novlanguesque'...) n'est pas autre chose que crédibilité et confiance.

Comment être crédible après avoir enfumé, pardon, après avoir 'perdu' les cahiers de doléances ?

Quoiça ? Ce n'était qu'un exutoire pour tous les beaufs de GJ et autres pécores ? Ah ben oui...

Comment être crédible après avoir floué les gentils volontaires de sa convention 'citoyenne' ?

Quoiça ? Avec 'ses' si, il n'aura fait que tenter de circonvenir ceux qui ont tout de même voté écolo aux municipales ? Ah ben oui...

Comment être crédible quand on a commencé, dès 2015, par 'réformer' le fret et le transport ferroviaire pour qu'ils soient remplacés par 1 800 000 poids-lourds supplémentaires sur les routes ? Là ils tentent de détourner l'attention avec quelques trains de nuit, mais plus pesonne n'est dupe... C'est sûr, les camions, ça pollue moins Que le train... Ah non ? Ah ben non...

Comment être crédible quand on annonce une baisse des APL après avoir annoncé la fin de l'ISF ?

Comment être crédible quand on a un ministre de la justice qui a détourné des fonds publics de l'UE pour son parti ?

Et ce n'est pas le pire, le pire reste qu'il lui a malgré tout trouvé une gâche de "haut commissaire au plan"... Paraît que c'est pour pouvoir rembourser l'UE...

Comment être crédible quand un ministre de la "transition écologique" démissionne en direct en pleurs après s'être rendu compte qu'il n'avait été qu'une vague caution écolo...

Comment être crédible quand un ministre de l'intérieur, soutien de sa candidature de la première heure, qui a pleuré lorsqu'il fut élu, démissionne...(un peu comme pour le Philippe, mais lui pour tenter de reprendre le contrôle de Lyon, et c'est raté à tous les niveaux...)

Comment être crédible quand une ministre des "solidarités et de la santé" démissionne et tente de dissimuler ça avec une candidature remplaçante d'un autre 'exemple' de ce 'parti'... (vous avez vu comment "santé publique france" prend le pas sur le ministère chargé de la 'santé' depuis quelques mois ? Là c'est toute la logistique pour les vaccins, que cette 'institution' gère, en 'collaboration' avec l'intérieur, avec même un 'expert' qui vous annonce que la 'mafia' pourrait vouloir s'emparer des vaccins... (sans doute pour tenter de les refourguer à 50 € la dose, alors que le "plan de vaccination" prévoit que tout le monde pourra se faire vacciner sur les futurs impôts et taxes... et que 50% ne veulent pas se faire vacciner... Vous dites si vous réalisez comment ils vous prennent pour des lapereaux de 15j, hein ?)

Comment être crédible quand on fait élire président de l'assemblée nationale, en récompense pour 'services rendus', un député indépendant qui était déjà un troll-libéral-infiltré chez les écolos sous Valls, lequel finit par se vautrer dans les ors de la république en repas offerts aux 'copains' médiacratiques...

Et son remplaçant, Ferrand, qui tente, tel un Sarkozy, toutes les esquives judiciaires...

Le pire ? C'est que j'ai certainement dû en oublier... Ah ben oui, rien que le pire d'entre eux.

Le 3ème ministre de l'intérieur de son quinquennat.

Ancien 'réformateur' des comptes publics, devenu premier flic de France.

Rien qu'avec celui-là, toute crédibilité a disparu.

Une "crise d'autorité" ?

Nan...

Une disparition de toute confiance et crédibilité.

Mais en réalité, il s'en tape complètement. Dès 2014, commande passée de 225 000 'balles de défense'. Quand on veut faire passer des réformes impopulaires, on a 2 options.

— Attendre une 'crise' (ou un 'choc' pour ceux qui ont compris... comment ils ne font qu'appliquer les percepts libéraux de "l'école de chicago")

— Réprimer par la violence tout en discréditant médiatiquement toute velléité contestataire.