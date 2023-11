Il y a 60 ans, l’assassinat de J. F. Kennedy, témoignages des médecins de l’hôpital de Dallas

Article traduit et adapté du site américain WSWS

La sortie d'un nouveau documentaire, sur le service de streaming en ligne sur Paramount Plus le 14 novembre JFK : What the Doctors Saw, fournit des informations longtemps cachées qui discréditent encore davantage le rapport Warren. Le documentaire révèle que tous les médecins qui ont soigné le président mortellement blessé dans la salle de traumatologie 1 du Parkland Memorial Hospital de Dallas ont identifié le trou de balle sur le devant du cou de Kennedy comme une blessure d'entrée. Cette conclusion unanime des experts médicaux qui ont soigné le président contredit catégoriquement l’affirmation de la Commission Warren selon laquelle toutes les balles qui ont touché Kennedy ont été tirées par derrière. Dans sa critique du documentaire, le New York Times – qui a défendu les conclusions de la Commission Warren contre toutes les critiques depuis leur première publication en 1964 – ne conteste pas le témoignage des médecins. La critique conclut : « Vous terminerez le film en convenant que ce que les médecins ont vu est crucial. Mais ce que tout cela signifie pour le mystère le plus persistant de l’Amérique est moins clair. » En fait, ce que « tout cela signifie » est extrêmement clair : l’évaluation par les médecins des blessures du président Kennedy discrédite de manière décisive le rapport Warren. Les balles ne pouvaient pas provenir uniquement du Texas Book Depository Building, qui se trouvait derrière le président.

Barbara Shearer, la réalisatrice du documentaire, est une ancienne responsable du réseau National Geographic. Elle a précédemment réalisé une mini-série télévisée factuelle de trois épisodes en 2021, « Epstein’s Shadow : Ghislaine Maxwell ». La portée de son documentaire sur Kennedy est restreinte puisque il est focalisé sur les souvenirs des médecins de l’hôpital de Dallas, et c'est ce qui en fait sa force, car il évite de s’étendre sur les éléments les plus spéculatifs des nombreuses théories contradictoires et controversées entourant la mort de Kennedy. Le résultat est crédible et objectif. Le témoignage des médecins de Parkland se suffit à lui seul.

Jacquelynn Lueth, producteur exécutif du nouveau documentaire à expliqué :

« J'ai filmé des interviews avec sept des médecins. Nous avons tendu la main au Dr. Malcom Perry, le chirurgien assistant en charge, et le Dr. Kemp Clark, le chef de la neurochirurgie, mais en raison de problèmes de santé, ni l'un ni l'autre n'a pu y participer. Les entretiens ont été menés individuellement, puis je les ai réunis en groupe. C'était la première fois depuis le jour de l'assassinat qu'ils avaient été réunis.../...les médecins de Parkland ont une vaste expérience dans le traitement des blessures par balle et n'avaient pas d'autre agenda que d'essayer de sauver la vie du président. Ceux qui ont vu la blessure dans le cou du président ont cru qu'il s'agissait d'une blessure d'entrée. Plusieurs d'entre eux ont vu un trou béant à l'arrière de la tête de JFK ».

Les observations médicales sur les blessures de JFK des sept médecins qui se trouvaient aux urgences de l'hôpital Parkland ce jour là sont surprenantes.

Mais même s’il se limite à une étude médico-légale d’un éventail limité de preuves, ce que révèle ce nouveau documentaire est inquiétant et explosif. Le récit officiel du gouvernement sur l'assassinat, qui a été avancé quelques heures après la fusillade et qui a été maintenu depuis, est que Lee Harvey Oswald, agissant seul, a tiré sur Kennedy par derrière avec un fusil depuis une fenêtre du Texas School Book Depository Building après que le cortège présidentiel eut dépassé le bâtiment et s'éloigna.

Mais ce que les médecins disent tous avoir vu lorsque Kennedy est arrivé à la salle de traumatologie de l’hôpital Parkland Memorial, c’est une blessure par balle à l’avant du cou de Kennedy, avec une blessure à la sortie à l’arrière de la tête. Les médecins se rappellent unanimement avoir vu cela.

L’un des moments les plus marquants du film est celui où les médecins voient des photos prétendument tirées de l’autopsie de Kennedy réalisée à Washington D.C. Ils secouent la tête et expriment leur incrédulité, et un médecin dit, incrédule : « Ce n’est pas ce que j’ai vu ».

Si Kennedy a été abattu de face, cela réfute de manière décisive la version officielle, mais cela indique également une conspiration gouvernementale, s'étendant sur des années et des décennies, pour dissimuler ce qui s'est réellement passé.

Le film, qui se compose en grande partie du témoignage des médecins eux-mêmes, s'ouvre sur une représentation du Parkland Memorial Hospital en 1963. De nombreux médecins eux-mêmes étaient des partisans de Kennedy et l'idolâtraient. Kennedy était un président qui, contrairement à n’importe quel homme politique du gouvernement américain d’aujourd’hui, pouvait parler de véritables idéaux et aspirations démocratiques, même si son administration s’en écartait dans la pratique. Les sept médecins de Parkland sont des gens sympathiques et honnêtes. Ils sont tous décédés depuis leur témoignage, dont une grande partie est montrée pour la première fois dans ce nouveau documentaire.

L'hôpital Parkland était de toute évidence l'un des meilleurs de la région de Dallas, et les médecins et infirmières étaient des professionnels expérimentés qui avaient évalué et traité d'innombrables blessures par balle et autres blessures graves avant le 22 novembre. S'exprimant avec émotion dans leurs entretiens enregistrés, ils étaient tous clairement choqués et traumatisés par les événements de cette journée, ainsi que par la conduite obscure du gouvernement dont ils ont été témoins à la suite de la fusillade. Après la fusillade dans le centre-ville de Dallas, le cortège s'est précipité vers l'hôpital le plus proche, Parkland. Les médecins ont reçu le corps de Kennedy dans la salle de traumatologie et étaient prêts à faire de leur mieux. Mais les blessures de Kennedy étaient tout simplement catastrophiques. Alors que les médecins ont observé une blessure à l’entrée de son cou, l’arrière de sa tête, disent les médecins, avait « disparu », ainsi qu’une grande partie de son cerveau.

Comme le montre la vidéo tournée par le passant Abraham Zapruder alors que le cortège de Kennedy passait devant la fameuse « butte herbeuse » – qui n'est pas moins troublante à regarder qu'il y a un demi-siècle – la tête de Kennedy a pratiquement explosé lorsqu'il a été abattu, envoyant des morceaux de son crâne et de son cerveau en cascade sur l'arrière de la voiture. Jacqueline Kennedy, qui était assise à côté de Kennedy dans la voiture, peut être vue dans la vidéo en train de récupérer un morceau de son cerveau qui avait été projeté à l'arrière de la voiture, que les médecins de Parkland disent qu'elle tenait toujours lorsqu'elle est arrivée au hôpital.

Dans la salle de traumatologie de l'hôpital Parkland Memorial, Kennedy ne respirait pas et son cœur ne battait pas, et les médecins n'avaient pas grand-chose à faire après avoir brièvement tenté de le réanimer, à part le déclarer mort et envoyer chercher un prêtre. Néanmoins, les médecins ont tous documenté et enregistré leurs découvertes en même temps, y compris la blessure à l’entrée du cou de Kennedy. C’est l’A-B-C de la médecine légale des blessures par balle que les blessures à l’entrée sont petites et les blessures à la sortie sont plus grandes – et dans le cas de balles tirées par des fusils puissants, parfois considérablement plus grandes et horribles, contrairement aux représentations hollywoodiennes souvent aseptisées.

Ce schéma de blessures à l'entrée et à la sortie constitue souvent la preuve clé établissant la position du tireur par rapport à la victime par balle dans une poursuite pénale. Les médecins de Parkland avaient vu d'innombrables victimes par balle, et distinguer les blessures d'entrée de celles de sortie était pour eux une seconde nature. Ils pensaient tous que la blessure au cou était une blessure à l’entrée – et que ce fait était évident et ne prêtait pas à controverse. Comme le montre le documentaire, il y a eu un choc et une surprise lorsque des agents des renseignements fédéraux se sont rapidement rendus à l'hôpital, ont confisqué le corps et l'ont emmené à Washington.

Le médecin légiste en chef du bureau du coroner de Dallas, le Dr Earl Rose, avait un bureau au Parkland Memorial Hospital. Lorsqu’il a protesté contre le fait qu’en vertu de la loi du Texas, l’autopsie devait être pratiquée dans le comté de Dallas, un agent du gouvernement l’a injurié et l’a malmené, mettant ses bras sous les aisselles du médecin, le soulevant en l’air et l’appuyant contre un mur.

Il convient de rappeler que les agences de renseignement américaines fonctionnent comme état dans l'état et qu'elles se trouvaient en 1963 à l'apogée de leur criminalité incontrôlée : liens avec le crime organisé, écoutes téléphoniques illégales, enlèvements, cambriolages, contrefaçons, expérimentations humaines, falsification de preuves, persécution et harcèlement des journalistes et des leaders des droits civiques, et les assassinats. Ce n’est que dix ans plus tard, à la suite du scandale du Watergate, que certaines de ces activités, notamment les fameux « joyaux de famille » de la Central Intelligence Agency, ont finalement commencé à être révélées et à faire l’objet d’un examen public.

Avant même que le corps de Kennedy n’arrive à Washington D.C. pour une autopsie, le gouvernement fédéral présentait une version des événements dont il n’a jamais dévié : Oswald, agissant seul, a tiré sur Kennedy par derrière. Oswald, qui a publiquement affirmé qu'il était innocent et qu'il était un « bouc émissaire », a été tué par balle deux jours plus tard par Jack Ruby, propriétaire d'une discothèque de Dallas ayant des liens avec le crime organisé, qui est à son tour décédé en prison avant que les poursuites pénales contre lui puissent être engagées.

Le jour de l’assassinat, le Dr Malcolm Perry, le chirurgien qui s’est occupé de Kennedy, a donné une conférence de presse à Dallas où il a décrit la blessure à l’avant du cou de Kennedy comme une « blessure d’entrée ». Le Dr Robert McClelland, présent à cette conférence de presse, témoigne dans le nouveau film : « Quand [Dr. Perry] a quitté la pièce, quelqu'un s'est approché de lui et le Dr Perry pensait qu'il s'agissait peut-être d'un homme des services secrets, et il a dit au Dr Perry : « Vous ne devez plus jamais, jamais dire que c'était une blessure d'entrée si vous savez ce qui est bon pour vous. .' »

Lorsque le corps de Kennedy est arrivé à Washington et a commencé à être soumis à une autopsie sous un contrôle militaire strict, affirme le documentaire, il avait déjà été falsifié. Le tronc cérébral avait déjà été sectionné chirurgicalement et les restes du cerveau avaient été retirés, ce qui n'a pas été fait à l'hôpital Parkland. L’autopsie elle-même a été, de l’avis de tous, un fiasco et réalisée de manière incompétente, à tous égards. Lorsque les médecins de Parkland voient des photos de l’autopsie des années plus tard, ils disent tous que ces images ne correspondent pas à leurs souvenirs des blessures de Kennedy lorsqu’ils l’ont vu.

Dans l’une des sections les plus effrayantes et frappantes du documentaire, les médecins de Parkland sont tous catégoriques sur le fait que Kennedy a été abattu de face. Ils n’avaient aucune raison de mentir et, au contraire, ils se mettaient en danger en refusant d’accepter la version officielle du gouvernement. Alors que toute opposition à la version gouvernementale de l’assassinat est officiellement qualifiée de « théories du complot », 60 ans plus tard, une solide majorité d’Américains ne croit pas à la version gouvernementale et à son invraisemblable « théorie de la balle unique », selon laquelle une balle a touché les deux Kennedy.

Le gouverneur du Texas, John Connally, était assis dans la voiture devant lui. Connally lui-même a déclaré publiquement qu'il n'y croyait pas, tout comme le président nouvellement assermenté Lyndon Johnson lors d'un appel téléphonique enregistré. La version officielle des événements du gouvernement a été rassemblée et présentée par la douteuse Commission Warren, qui comprenait l'ancien directeur de la CIA Allen Dulles, qui avait été personnellement licencié par Kennedy à la suite du fiasco de la Baie des Cochons, ainsi que John J. McCloy, une figure influente des coulisses et vieil ami de Dulles. De son côté, Robert F. Kennedy Jr., neveu du président assassiné et fils du procureur général et sénateur Robert F. Kennedy, assassiné en 1968, a déclaré publiquement que son père croyait que son frère avait été tué par un complot impliquant Les exilés cubains et la CIA.

En 2023, aux États-Unis, il ne se passe pas un jour sans que les journaux et programmes télévisés américains ne présentent avec déférence les opinions de prétendus « experts » de la soi-disant « communauté du renseignement ». Il s’agit de la même « communauté du renseignement » responsable des « sites noirs » secrets et des camps de torture à travers le monde qui opèrent au mépris catégorique du droit américain et international ; les mêmes forces qui ont servi les mensonges sur les « armes de destruction massive » qui ont été utilisées pour justifier l’invasion et l’occupation de l’Irak en 2003 ; qui a comploté pour assassiner le journaliste de WikiLeaks Julian Assange pour avoir dénoncé les crimes de guerre américains ; qui se livrent à une surveillance illégale mondiale contre des opposants politiques et des dissidents, comme l'a révélé Edward Snowden en 2013. Au cours du dernier mois et demi, cette « communauté du renseignement » s’est mobilisée dans le but d’intimider et de réprimer l’opposition aux crimes de guerre israéliens à Gaza avec de fausses accusations d’antisémitisme. Il a en effet une histoire sombre et sinistre. Dans ce contexte, le documentaire de Shearer arrive à point nommé et est le bienvenu.

Le plus évident est que l'écrasante majorité du peuple américain n'a jamais accepté la version officielle de l'assassinat présentée dans le rapport Warren : selon laquelle le meurtre du président était l'acte d'un tireur isolé, Lee Harvey Oswald, qu'il ne faisait pas partie d'un complot politique.

Malgré tous les efforts des médias pour discréditer les critiques du rapport Warren en les qualifiant de « théoriciens du complot », le peuple américain a rendu son verdict sur le sujet. Le rapport Warren a été considéré, presque dès le jour de sa publication en 1964, comme une tentative de dissimulation politique. Et c’était certainement le cas. Le rapport a été commandé par le président Lyndon Johnson – qui a déclaré à ses confidents politiques qu’il pensait que Kennedy était victime d’un complot – pour rassurer un public légitimement méfiant. La composition de la Commission Warren excluait toute enquête sérieuse sur l'assassinat. Ses membres comprenaient des gardiens des secrets d'État de haut niveau comme l'ancien directeur de la CIA, Allen Dulles (qui avait été licencié par Kennedy à la suite du fiasco de la Baie des Cochons) et John J. McCloy, un vieil ami de Dulles, qui était parmi les plus importants influent et puissant des « sages » qui ont dirigé la politique étrangère américaine après la Seconde Guerre mondiale. McCloy a joué un rôle essentiel en persuadant les membres de la Commission Warren qui doutaient de la théorie du tireur unique de garder pour eux leurs opinions dissidentes et de se rallier à la conclusion unanime selon laquelle Lee Harvey Oswald avait agi seul dans l'assassinat du président.

Un des membres de la commission, le député Hale Boggs, qui allait devenir leader de la majorité à la Chambre, a par la suite reconnu qu'il avait des doutes sur la fameuse théorie de la « balle unique » (qui affirmait que la même balle avait traversé à la fois Kennedy et le gouverneur du Texas, John Connally) , Boggs a été tué en octobre 1972 lorsque son avion privé s'est apparemment écrasé en Alaska. Ni son corps, ni l'avion n'ont jamais été retrouvés. Les défenseurs de la Commission Warren utilisent depuis des décennies le terme « théorie du complot » pour discréditer toutes les preuves et tous les arguments suggérant une cause politique au meurtre d’un président américain. L’assassinat devait plutôt être considéré comme un événement insensé et dénué de sens, sans rapport avec la situation de la société et de la politique américaine. En aucun cas l’assassinat du président ne peut être considéré comme l’aboutissement sanglant d’un conflit et d’une crise au sein du gouvernement, de quelque chose de très sinistre et de pourri dans l’État américain. C’était le but de la dissimulation officielle. Les États-Unis sont un pays qui recèle de nombreux sombres secrets. Il se peut que le peuple américain ne sache jamais qui a tué Kennedy. Mais les causes profondes de sa mort peuvent s’expliquer.