Il y a ceux qui font, ceux qui regardent, et ceux qui critiquent !

Océan cleanup. Un projet fou, pharaonique comme on aime à le dire. Boyan Slat, un Néerlandais âgé de seulement dix-huit ans, et là où les jeunes du même âge ont peine à ranger leurs chambres, décide lui qu'il devient urgent de nettoyer les océans !

C'est lors d'une conférence TED, et par sa gouaille et son dévouement affiché, qu'il parvient à convaincre ses premiers partenaires. La grande aventure venait de commencer. Sept ans plus tard, et après un premier essai avorté, il annonce le 2 octobre de cette année 2019, que son système nommé System 001, est parvenu à récolter du plastique au beau milieu du Pacifique nord. Et mieux encore, puisqu'ils sont parvenus à « attraper » des microparticules.

Pourtant, il en aura eu des détracteurs ce Boyan au cours de ces sept dernières années, et encore aujourd'hui, le scepticisme ambiant continue de lui faire front... Et pourtant.

Prenons les choses sous un angle positif et réaliste à la fois. Certes, le système est encore loin d'être au point, certes celui-ci concentre ses actions sur une zone bien précise du Pacifique nord appelée : Great Pacific Garbage Patch, surnommée « le septième continent ». Certes océan cleanup est encore loin de ses objectifs de départ, et d'après nombre de spécialistes autoproclamés, il ne les atteindra jamais, mais...

Mais, voyons donc un peu ce qui a déjà été fait par ce type qui, je le rappelle, n'avait que dix-huit ans au départ du projet (vous faisiez quoi déjà à dix-huit ans ?). Déjà, et dans tous les cas, il a permis de mettre en lumière un problème majeur de notre société de surconsommation et de notre comportement d'égoïste dégueulasse. Il est parvenu à réunir et à faire travailler ensemble des forces d'intelligences phénoménales pour se pencher sur le sujet, et ce travail a déjà permis d'en savoir beaucoup plus sur le comportement du plastique dans les océans. Et à l'heure où on se parle, ce projet et le seul et unique à être parvenu à retirer du plastique de ces mêmes océans.

Boyan Slat est parvenu à réunir deux millions de dollars d'investissements, à faire bouger les lignes et à concrétiser ce projet de malade, un projet qui plus est essentiel pour nous tous, et aujourd'hui, il n'a encore que vingt-cinq ans !

Et moi, ce que je constate, c'est encore une fois la négativité ambiante.

« Il n'y arrivera jamais », « c'est une arnaque », « il fait ça pour le fric »...

Une arnaque ? Et c'est quoi le principe de l'arnaque ? Faire croire qu'il récupère le plastique alors qu'en fait, il pêche la baleine ? Il fait ça pour le fric ? Mais qu'il s'en fasse du pognon, c'est dingue de voir l'aigreur de ceux qui ne gagnent rien face à des types qui entreprennent des projets de cette ampleur, d'autant que s'il y parvient, nous serons tous gagnant. Les moralisateurs sont fatigants à force, personnellement, je pense que s'il parvient au bout de son projet ce type « mérite » d'être millionnaire, parce que laissez-moi vous dire une chose, mettre un tel projet au point demande un dévouement et une somme de travail démentielle ! Et je gage que la plupart de ses détracteurs paumés en fond de toile, laissant leurs commentaires haineux sur de vieux forums moisis, ne font que regarder le monde couler en mangeant des chips...concentrées dans un sachet plastique.

Au mieux, on fait semblant de ne pas voir, au pire, on crache son fiel, mais laissez-moi vous dire également que si à dix-huit ans on avait tous eu le même grain de folie et l'obstination nécessaire, nous ne serions pas dans cette merde ! Alors plutôt que de se demander si son idée est bonne, ou pourquoi il fait ça, développons donc nos idées, cherchons des solutions, trouvons des investisseurs et là, seulement là, on pourra peut-être se permettre de critiquer son action, parce qu'en attendant le gamin, lui, se bouge le cul, et j'ai une profonde admiration pour ces gens-là. Nous sommes tous responsables de la pollution, mais combien tente vraiment d'enrayer le problème autrement qu'en triant ses poubelles ? Et encore si tant est qu'on soit déjà foutu de faire ça !

Alors oui, il y a ceux qui font, et Boyan Slat est de ceux-là, il y a ceux qui ne font rien, et puis, il y a les autres, ceux qui feraient mieux de se taire, et d'utiliser leur énergie pour qu'enfin cette humanité de dégénérés se mette à agir intelligemment, en accord avec la nature qui l'entoure, les siens, et surtout, surtout, en pensant à l'héritage que nous laissons aux générations futures.

https://theoceancleanup.com/

La perfection n'est pas de ce monde

Chrysalis, la machine qui transforme le plastique en carburant. Voilà qui se marie parfaitement avec le projet océan cleanup, cette fois, il s'agit d'inciter à ne plus jeter le plastique dans les océans, et mieux encore, puisque cela va fournir du carburant. Que demander de plus ? Et pourtant...

Et pourtant, encore une fois, un projet démentiel qui a dû faire face au scepticisme ambiant. Car oui, il faut le dire, ce carburant produit est en grande majorité du diesel, et le reste de l'essence. Alors oui, nous pouvons voir le verre à moitié vide, et se dire que ce carburant risque d'émettre encore de la pollution, sauf que...

Sauf qu'il faut plusieurs centaines d'années pour que le plastique se désagrège complètement, sauf que, le plastique est en train de ruiner la faune et la flore des océans, sauf que, nous ne savons absolument pas traiter ni même recycler certaines formes de plastique. Jusqu'à aujourd'hui nous nous contentons de nous en débarrasser, soit en l'enfouissant sous terre, soit carrément en l'envoyant vers des pays émergents qui doivent ensuite se débrouiller avec, (rappelons que la Malaisie, étouffée par nos déchets, a fini par jeter l'éponge et par nous renvoyer directement l'ensemble https://www.france24.com/fr/video/20190530-malaisie-renvoie-pays-riches-leurs-dechets-plastiques-non-recyclables ), ou pire encore, on s'en débarrasse directement dans la nature !

Alors, ils râlent les gens, les « experts », les grincheux, mais la perfection n'est pas de ce monde, et quitte à ne pas trouver de solution miracle ou idéale, si la possibilité de faire mieux s'offre à nous alors, il faut le faire et puis c'est tout ! Prenons en compte la situation telle qu'elle est, des millions de véhicules circulent chaque jour en utilisant des carburants issus de l'extraction pétrolière, et chercher ce même pétrole, notamment au fond des mers, eh bien ça pollue ! Et ça pollue même beaucoup. Puisque de toute façon nous ne pouvons empêcher tous ces porte-conteneurs, ces avions et tout le reste de voler, naviguer, rouler, circuler, alors autant fabriquer ce carburant issu du recyclage du plastique. Bien sûr, nous préférerions voir ce plastique disparaître comme par magie, sauf que ça ce n'est pas possible. Donc, j'ai envie de dire foutu pour foutu allons-y, d'autant qu'il reste quand même la possibilité d'équiper tous ces véhicules de filtres permettant de limiter la pollution. Les avions vont continuer de voler et les voitures de rouler, et le plastique produit en quantité astronomique n'était jusqu'ici qu'un poids poubelle, très lourd de conséquences.

Le problème c'est qu'à force de penser toujours aux « défauts » de tel ou tel concept, nous ne résolvons jamais rien, là, nous avons un inventeur aidé d'une association qui se bouge encore une fois, le popotin pour essayer de répondre à un problème majeur et qui nous concerne tous, alors oui ce n'est pas la solution miracle, mais encore une fois, c'est mieux, bien mieux, toujours mieux que d'enfouir toute cette merde sous terre ou pire dans les océans. Et que ceux qui critiquent cette initiative, et finalement, cette belle réussite puisque ça marche clairement, me fassent le plaisir de jeter leurs clefs de bagnole et de s'arranger pour ne plus jamais rien acheter qui ait dans sa composition le moindre élément plastique (bon courage).

https://www.20minutes.fr/magazine/2583271-20190820-chrysalis-machine-transforme-plastique-carburant-passe-vitesse-superieure

C'est un peu le même principe qu'avec les panneaux solaires :

« Oui, mais faut du pétrole pour faire des panneaux solaires. »

Certes, mais en attendant, ce monde ne peut pas se passer d'électricité (non il ne le peut pas, ne serait-ce que pour les hôpitaux), donc que préfère-t-on ? Fabriquer des panneaux solaires qui dureront 20 à 25 ans et qui auront la particularité d'éviter le transport de l'électricité par les lignes hautes tensions, ou est-ce qu'on continue avec le nucléaire et tous ces barrages qui ruinent les écosystèmes ?

Si on attend le système parfait, il faut juste se suicider collectivement ! Personnellement, ce que je vois, c'est que des gens se lèvent le matin en se disant : il y a un problème, un méchant problème, que ces mêmes gens ne se contentent pas de constater, mais cherchent des solutions, et parmi eux, certains « trouvent » des solutions, et travaillent (parfois avec succès) à leur concrétisation.

Malheureusement, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, souvent les mêmes qui ne font absolument rien pour enrayer les problèmes.

Alors vous me direz qu'il n'y a qu'à arrêter de produire du plastique, certes, sauf que ce n'est pas prêt d'être le cas, et qu'en attendant, il faut en faire autre chose qu'un septième continent au beau milieu du Pacifique.

D'autres initiatives dans le monde se penchent aussi sur ce problème. C'est le cas notamment du projet : Plastic odyssey, qui espère boucler un tour du monde en bateau à l'aide de carburant issu des déchets plastiques. Soit dit en passant, imaginons que les acteurs du projet Océan cleanup utilisent cette technologie pour leurs bateaux, ils pourraient récupérer leur carburant directement sur place ! Ainsi, les navires pourraient rester en mer constamment, en s'approvisionnant du plastique récupéré... Elle n'est pas belle la vie ?

https://www.20minutes.fr/planete/2338871-20180919-dechets-plastiques-si-partie-solution-transformer-carburant

https://www.consoglobe.com/duree-vie-dechets-nature-1386-cg

Un moteur à énergie solaire

Profitons-en pour mettre en lumière la société Sauréa, basée à Auxerre en Bourgogne, qui a mis au point un moteur à énergie solaire révolutionnaire. Celui-ci présente la particularité de faire fonctionner un moteur électrique sans passer par une quelconque batterie. Un concept intéressant et novateur, dont les applications pourront être multiples. Ce moteur à énergie solaire intéresse notamment plusieurs ONG pour la mise en place de pompes à eau en Afrique.

Vendu pour seulement 2000 euros, ne nécessitant presque aucun entretien, et d'une durée vie estimée à 20/25 ans, il pourrait intéresser, entre autres, bon nombre de permaculteurs disposant d'une source d'eau, mais pas seulement. Voici encore un exemple de gens qui comprennent les enjeux écologiques et entreprennent de trouver et concrétiser des solutions allant dans le bon sens, et qui méritent d'être mises en avant. Je vous laisse vous renseigner sur leur site pour en savoir plus.

https://www.saurea.fr/

Ils sont finalistes du concours EDF pulse 2019, vous pouvez les encourager en votant pour eux ici :

https://www.edf.fr/pulse/prix-start-up

Pour conclure, mettons en avant la démarche lyonnaise, qui depuis 2009, organise le développement de jardins partagés, dont une cinquantaine ont déjà vu le jour. Espace ludique permettant d'apprendre à cultiver soi-même et sensibilisant à l'environnement, ils sont également devenus des espaces d'échanges, créateurs de liens sociaux. Bref, que du bon dans un pays où nombre de propriétaires d'arbres fruitiers laissent littéralement pourrir ces denrées saines et gratuites plutôt que d'en faire profiter leur voisinage. (Je dis ça, je ne dis rien).

https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/gestion-environnementale/les-jardins-partages

https://fr.tipeee.com/chroniques-humaines-club

https://www.youtube.com/channel/UCKpctdrmDm3ZkCzveO5v3nw

http://chroniques-humaines.over-blog.com/

https://www.facebook.com/Chroniques-Humaines-104347867640221/?modal=admin_todo_tour

https://www.facebook.com/groups/420189118633096/

https://www.agoravox.fr/auteur/chroniqueshumaines

https://twitter.com/ChroniquesH

https://www.youtube.com/channel/UC4jXISuNBdlbN7Pv6QJcwBw?view_as=subscriber

https://www.facebook.com/La-vie-est-belle-112478300159073/?modal=admin_todo_tour

https://twitter.com/Laviees89995060