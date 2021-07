Il y a du beau, du bon, du bonheur !!

Eh oui, il y a des idées qui ont fait leur chemin pendant que l’on trinquait, des initiatives qui ont éclos, des entreprises qui ont prospéré ou qui vont prospérer.

Là, on ne parle pas de start up ! On garde ce globbish mot pour les exploitations couvertes par le net.

D’abord les idées, je les trouve bonnes parce qu’elles sont miennes depuis longtemps ! Cela fut assez consolateur, quelques années après, un temps long souvent, qu’il n’y avait pas que moi qui avais vu les défauts de ce qu’on avait cru une bonne idée au départ.

Aujourd’hui, j’ai lu :

« Reprendre la terre aux machines »

"...on se plaint que le bio n’est accessible qu’aux bobos et on va rendre la bio encore plus chère alors qu’elle commençait à se démocratiser.

L’agriculture productiviste et bas de gamme n’est-elle pas nécessaire au capitalisme ? »

De fil en aiguille, la coopérative « L’atelier paysan », s’est aperçu que le label bio était le meilleur allié du système dominant en « offrant une alternative aux consommateurs qui en ont les moyens et en rendant ainsi moins urgente l’indispensable nécessité de changer de modèle agricole. »

J’y ajoutais la dépendance des politiques que subit aussi l’agriculture dite conventionnelle. C’est-à-dire qu’il ne s’est jamais agi, sauf dans les rêves des créateurs de la Conf, d’un début de mouvement vers un cercle vertueux ; c’était limité dès le départ, et la somme payée par les éleveurs, les maraîchers, pour obtenir le label était, est une dîme qui n’a pas lieu d’être ; quoi ? Payer le flicage pour voir si les choses sont faites honnêtement ? Ce n’est pas le boulot des douanes ça ?

Donc cette limite existe depuis le début, mais pire, elle a induit chez les viticulteurs surtout, mais pas que, un esprit d’élite peu enclin à s’inscrire dans ce cercle vertueux de chemin à élargir vers la santé, de tout et tous.

Donc L’atelier Paysan « prône au contraire un changement radical de toute la filière, et par ricochets pour toute la société, qui passera par une désescalade technologique . » (1)

Enfin un canard qui fait un petit article sur les rétifs aux mobiles !

« Ils existent. L’âge de faire les a vus. Dans ce monde d’apéros zoomifiés, de discussions facebookisées, de discussions sms-isées, de 2,3,4,5G, les sans portable n’ont pas disparu. »

En 2000 ils étaient la moitié de la population, en 2010 ils étaient 20 %, en 2019 5 % ! Et ça baisse.

Personnellement je n’ai jamais compris ( avec ma tête oui, mais avec le reste, non) à quoi servait ce truc, sauf à empêcher, les imprévus, les aventures, la vie quoi. Une fois sur un million, et encore, ça peut sauver une vie ; de temps en temps à faire gagner une heure ; pff.

Quand on n’a pas soixante dix ans, on est encore plus rares à n’en pas avoir, de mobile.

Mais il y a la pression, que je vis :

« Pour acheter un billet de train, consulter ses comptes bancaires, effectuer un paiement en ligne, si vous n’avez pas de portable ( mobile, parce que j’ai un téléphone portable, sans fil depuis quelques semaines !!), c’est impossible, sauf à trouver des détours…

Pour certains de ces récalcitrants, c’est la liberté d’être sans lien s’ils le veulent, de n’être pas tracé ni traçable. D’autres disent « quand je suis chez des amis, je suis avec eux, je ne suis pas en train de regarder si quelqu’un m’envoie un message ».

Moi, c’est plutôt comme Anne-Laure :

« La vie sans portable, c’est la vie, tout simplement ! Un soir après le boulot , je devais rejoindre mon compagnon à une fête, avec des petites routes, des lieux-dits… Il faisait nuit, j’ai tapé à des portes, demandé mon chemin, c’était comme un jeu de piste, c’était merveilleux ! j’aime l’imprévu, j’aime l’aventure,, j’aime l’imagination, j’aime improviser. Un portable serait une bride. »

Sans compter que la santé passe par le fait d'être là où l'on est, la dispersion rendue excitante par le cinéma, se révèle bien souvent être une incapacité à la concentration.

Sans compter qu’on peut tomber sur la femme de sa vie ! Aujourd’hui on passe par meetic, pour se rencontrer ! (2)

C’est comme les barreaux, les serrures à double tour, ça empêche les amours de passer !!!

...Et puis les retrouvailles avec le vélo, le vrai, avec le fromage, le vrai, qui n’est plus simplement fabriqué par les vieux de la vieille !

Les initiatives locales : les sacs isothermes fabriqués en laine de brebis.

Il est des périodes de la vie, un peu difficiles, parce que tous les acquis sont mis en vrac. Aussi quand on trouve dans un journal papier quelques-unes de nos préoccupations, quelques-uns de nos dadas clairement exprimés, on ne boude pas son plaisir, et le plaisir, ça se partage !

Je ne vais pas vérifier, exprès, mais il y a plus de vingt ans, je vendais quelques exemplaires achetés pour, sur le marché, jusqu’au moment où le revendeur maraîcher le fit. ( J’ai bien fait de vérifier, le journal date de 2005 ! Qui a dit que la vieillesse était un naufrage ?!!)

L’âge de faire est toujours un petit journal papier journal avec le même esprit, sincère, optimiste, revigorant. Je n’ai pas débuté cet article pour en faire une publicité, parce que c’est vrai que j’étais contente d’y voir traiter les sujets que je vous ai rapportés ; mais finalement, j’en profite, parce que c’est bien que ce journal existe.

Jadis, j’y aimais par dessus tout les échanges via annonces, et pour tout vous avouer, je m’y suis réabonnée pour ça ! Mais je ne les trouve pas. C’est pas grave ; c’est calmant le rythme papier, c’est rassurant les centres d’intérêt partagés.

Voilà :

L'âge de faire, le journal en ligne

