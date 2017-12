IL Y A URGENCE...

La recherche de la vitesse s’explique pat celle de l’ubiquité que l’homme cherche à obtenir pour devenir l’égal des dieux.

Avec internet et l’iPhone, la question a été résolue autrement et le syndrome « TGV-Concorde » va s’infléchir puis retomber. C’est déjà du passé. On n’en est plus à « toujours plus vite », mais à « en même temps ». Jupiter a vaincu Kronos.