Il y en a qui se goinfrent des fromages de la république ? Allons, allons…

Je viens d’entendre ce matin la ci-devant Royal Ségolène ramer, ramer, ramer comme autrefois les Shadoks pompaient, pompaient, pompaient… Elle ramait énergiquement comme si elle voulait rejoindre l’antarctique depuis l’arctique en kayak !

Jeune retraitée (« Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 mars 2017, Mme Marie-Ségolène Royal, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, est réintégrée et admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er mai 2017. ») Mme Royal met son expérience et sa pugnacité au service des pôles. Mais elle s’est fait allumer par une enquête du service investigation de radio-france et ça ne lui plaît pas.

Ce n’est pas la plus mauvaise l’amie Ségo. J’ai voté et fait voter pour elle contre Sarko en d’autres temps. Mais là, elle envoie le glaçon un peu loin, de s’offusquer de voir étaler au grand jour quelques savoureux fromages de la république. Parce qu’elle n’est pas la seule Dame Royal à picorer dans un de ces calendos ré » publicains. On trouve sur la Toile de nombreuses informations sur ces sinécures aussi grasses que douteusement utiles.

Savez-vous qu’il existe des « ambassadeurs thématiques » ? Ces personnalités, rattachées au ministère des Affaires étrangères, bénéficient d’un titre prestigieux mais n’ont aucune ambassade proprement dite. Elles sont chargées de représenter la France, de coordonner des actions, ou encore de négocier des accords sur des sujets transversaux comme l’environnement, la lutte contre le terrorisme, les droits de l’Homme ou les questions frontalières.

Ambassadrice déléguée à la science, la technologie et l’innovation

Mme Catherine BRECHIGNAC – Personnalité non titulaire du ministère des Affaires étrangères et non rémunérée par le ministère des Affaires étrangères.

Ambassadeur délégué à l’environnement

M. Xavier STICKER – Diplomate

Ambassadrice chargée de l’adoption internationale

Mme Odile ROUSSEL – Diplomate

Ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée

M. Nicolas GALEY – Diplomate

Ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la zone de l’Océan indien

M. Luc HALLADE – Diplomate

Directeur du Centre de crise et de soutien, Ambassadeur à la gestion des crises à l’étranger

M. Patrice PAOLI – Diplomate

Ambassadeur chargé des relations sociales internationales

M. Claude JEANNEROT – Personnalité non titulaire du ministère des Affaires étrangères et non rémunérée par le ministère des Affaires étrangères.

Ambassadrice chargée de la lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine-syndrome de l’immunodéficience acquise (VIH-sida) et les maladies transmissibles.

Mme Michèle BOCCOZ – Diplomate

Ambassadeur chargé de la stratégie internationale en matière de lutte contre le terrorisme

M. Patrick MAISONNAVE – Diplomate

Ambassadeur pour le partenariat oriental de l’Union européenne et de la Mer Noire, coprésident du Groupe de Minsk

M. Stéphane VISCONTI – Diplomate

Ambassadeur pour les droits de l’Homme, chargé de la dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir de mémoire

M. François CROQUETTE – Diplomate

Ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions frontalières

M. Maxime LEFEBVRE – Diplomate

Ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques.

Mme Brigitte COLLET – Diplomate

Ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane

M. Jean-Bernard NILAM – Personnalité non titulaire du ministère des Affaires étrangères mais rémunérée par le ministère des Affaires étrangères

Ambassadrice pour les pôles

Mme Ségolène ROYAL - Personnalité non titulaire du ministère des Affaires étrangères et non rémunérée par le ministère des Affaires étrangères.

Pierre BUHLER, diplomate - Président de l’Institut français, Ambassadeur chargé de mission pour l’action culturelle extérieure de la France.

Nomination à venir

Christophe LECOURTIER - Directeur général de Business France, Ambassadeur aux investissements internationaux



Combien coûtent-ils à la république, c’est-à-dire à nous, les cochons de payants ? On est dans le flou le plus absolu selon Capital qui a enquêté. La sénatrice UDI Nathalie Goulet interrogée dans le magazine de FR3 « Pièces à conviction », qui a déposé de 2008 à 2014 des amendements pour demander plus de transparence, estime qu’ont souvent été nommés des « gens en mal d’exotisme à des postes qui ne correspondaient à rien ». Du copinage, en somme. Et pourtant, en tant que sénatrice elle sait de quoi elle parle, parce qu’au Sénat… Demandez aux jardiniers, aux chauffeurs et aux agents d’entretien à 6.000€/mois.

Bon. Laissons ramer notre Ségo nationale et intéressons-nous à d’autres succulents fromages de la république.

Directeur/Président de la Cnil, 160 000 €/an

Directeur/Président du CSA, 188 000 €/an

Gouverneur de la Banque de France : François VILLEROY de GALAU 37 580 €/mois + indemnité logement 5 643 €/ mois

Les deux sous-gouverneurs ont touché 223 255 € en 2016.

Vice-Président du conseil d’État 65 ans et toujours en activité (si l’on peut dire..) Bruno LASSERRE 16 170 €/mois plus…

Présidente de la CNIL : Isabelle Falque-Pierrotin 160 890 €/an

Président de l’Autorité des marchés financiers Robert OPHELE 238 735 €/an

Présidente de l’autorité de concurrence Isabelle SILVA 14 800 €/mois

Président de la société du Grand Paris : Thierry DALARD 17 000 €/mois

Président du centre technique du bâtiment : Etienne CREPON 16 330 €/moi

Directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz : Philippe NICOLA 12 000 €/mois

Directeur général de l’AFPA : Jean-Pierre GENELAY : 16 230 €/mois

Présidente de la réunion des musées grand Palais : Sylvie HUBLAC 16 000 euros/Mois

Chargé de promouvoir l’internationalisation de l’économie Française : Christophe LECOURTIER 16 000 €/mois

Pésident de l’ADEME : Arnaud LEROY 15 830 €/mois

Président de l’INA : Laurent VALLET 15 400 € /mois

Président de l’Agence de Rénovation Urbaine : Olivier KLEIN 14 290 €/mois

Présidente de la commission de débat public : Chantal Jouanno 14 666 €/mois (celle qui a refusé d'organiser le Grand débat !)

Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France : 21 290 €/mois nets

Secrétaire général du ministère des Finances : 15 710 €/mois nets

Vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET), patron du corps des Mines : 14 200 €/mois

Chef de l’Inspection générale des finances (IGF) : 12 955 €/ mois nets

Président du domaine de Chambord : Augustin de Romanet 450 473 €/an en tant que PDG de ADP (Aéroports de Paris)

Directeur général de CNP Assurances : Frédéric LAVENIR a touché une rémunération de 450 000 € en 2016

Président de l’Institut du monde arabe (déficit de 3 millions/an) Jack LANG 120 000 €/an.

Vice-président du Conseil d’État : 16 170 € nets

Président de l’Autorité de la concurrence : 14 800 € nets

Premier président de la Cour des comptes : 14 750 € nets

Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île de France : 16 700 à 17 500 € bruts

Président de la Société du Grand Paris (SGP) : 17 000 € bruts

Directeur général de Sciences Po Paris : 16 670 € bruts

Président du Centre scientifique et technique du bâtiment : 16 330 € bruts

Directeur général de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) : 16 230 € bruts

Président de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais : 16 000 € bruts

Directeur général de Business France : 16 000 € bruts

N’oublions pas les énarques de BERCY : ils sont 600 hauts fonctionnaires qui touchent un salaire supérieur à 15 000 €/mois (et certains beaucoup plus…)

Alors ! De quoi il se plaignent les gilets jaunes ?

Ils n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un bon job ! Mouais… A condition d'être du bon côté du manche.

Sources :

https://entrepreneurs-pour-la-france.org/Edito/article/Salaires-et-remunerations-de-quelques-hauts-fonctionnaires

https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere

https://www.capital.fr/economie-politique/des-ambassadeurs-bien-mysterieux-payes-par-le-contribuable-1237299

http://www.wikistrike.com/2019/11/segolene-royal-s-est-elle-mise-les-poles-arctique-et-antarctique-dans-la-poche.html

Illustration X - Droits réservés