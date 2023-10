Ils disent : « si Dieu le veut ». 1354 morts Israéliens, 1417 morts gazaouis !

Yahvé, Allah, ils invoquent leur Dieu pour les aider dans leur combat pourtant atroce. Or, s’ils n’en sont pas empêchés c’est donc que Dieu consent et absout. Ainsi ils ne se voient pas comme des monstres mais comme des justes.

« Si dieu le veut », pour le Hamas, « 'iin sha' allah » :

Sdérot, Israël

Kibboutz kfar Aza

« Si dieu le veut », pour Netanyahou, en Hébreu « אם אלוהים ירצה » ou en yiddish « aoyb got vil, אויב גאָט וויל »

Gaza désormais

Le Hamas musulman a commencé pour la Palestine, contre les juifs.

Netanyahou a continué pour Israël terre des juifs, du peuple élu.

La religion germe de la barbarie ! Encore une fois.

1354 morts Israéliens, 1417 morts gazaouis

« Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible (...), nous allons changer le Moyen-Orient », a déclaré, ce lundi après-midi, Benjamin Netanyahou.

« Nous sommes déjà au cœur de la campagne mais ce n'est que le début », « nous allons les vaincre avec de la force, énormément de force ».

Euronews, le 09/10/2023

Le porte-parole du ministre de l'Énergie, Israël Katz, a annoncé, en début d'après-midi, avoir ordonné la « coupure immédiate de l'approvisionnement en eau (d'Israël) à Gaza ».

Latribune.fr, 12 Octobre 2023.

Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a annoncé lundi l’imposition d’un « siège complet » à la bande de Gaza.

« Nous imposons un siège complet à Gaza », a déclaré M. Gallant dans une vidéo communiquée par ses services. « Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz, tout est fermé », a-t-il ajouté dans ce message en hébreu. « Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence », a ajouté M. Gallant.

Quelque 2,3 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, territoire sous blocus israélien depuis 2007 et éprouvé par la pauvreté.

La voix du Nord, 9 octobre 2023.

En France, fille ainée de l’Église, on cautionne et on encourage.

« Nous condamnons avec une fermeté absolue ces menées terroristes et nous apportons un soutien inconditionnel à l’État d’Israël qui a le droit inaliénable de se défendre face aux factions qui veulent sa destruction depuis 65 ans. »

Éric Ciotti

« Face au terrorisme et à la barbarie des attaques terroristes, ils ont le droit de se défendre : personne ne peut leur dénier ce droit. »

Mme Élisabeth Borne, Première ministre.

Et tant d’autres.

« Œil pour œil, dent pour dent et la planète finira aveugle et édentée. »

Mohandas Gandhi, apôtre de la non violence.

« Qui a tué un homme est un meurtrier. Qui en a tué des milliers, est un héros. »

Proverbe indien.

Et maintenant où mèneront le châtiment, la revanche et la vengeance ?

« Un groupe d’experts indépendants des Nations unies a condamné jeudi les violences commises contre les civils en Israël et déploré le “châtiment collectif” que constituent les frappes de représailles contre Gaza.

Tout en condamnant les “crimes horribles commis par le Hamas”, le groupe a déclaré qu’Israël avait eu recours à des “attaques militaires aveugles contre le peuple palestinien de Gaza déjà épuisé”.

Reuters, 12 octobre 2023. »

« Plusieurs dizaines d'experts indépendants de l'ONU ont condamné les crimes commis par le Hamas en Israël mais également la riposte de l'État hébreu dénoncée comme “ une punition collective ” de Gaza.

“ Rien ne justifie la violence qui cible sans discernement des civils innocents, que ce soit par le Hamas ou par les forces israéliennes. Ceci est absolument interdit par le droit international et constitue un crime de guerre ”, écrivent ces spécialistes des droits humains, qui sont mandatés par l'ONU mais ne s'expriment pas au nom de l'organisation.

Les pays membres de l’Otan ont également appelé mercredi Israël à réagir de manière “ proportionnée ”, tout en demandant à nouveau au Hamas de libérer les otages.

La situation humanitaire dans la bande de Gaza sera “ très vite ingérable ”, a affirmé le responsable régional du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Fabrizio Carboni. »

Le Parisien avec AFP, le 12 octobre 2023.

Dans quelle folie a plongé le genre humain, homo sapiens qui se croyait au-dessus de toutes les autres espèces et s’imaginait pouvoir maitriser à sa guise la nature.

Il n’y a pas de Dieu. Nous sommes seuls. Nous sommes responsables. Ceux qui ont le pouvoir, la puissance surtout. Les autres de laisser faire.