"Ils me tueront peut-être d’une balle, mais jamais d’autre chose". Décidément, il faudra toujours que notre président sorte une de ses petites phrases dont il a le secret. Mais, sa vie est peut-être menacée, allez savoir, il ne serait pas le premier chef d'Etat à être victime d'une tentative d'assassinat. Cependant, le président de la République qu'on l'apprécie ou pas se vend bien. Puisque voilà encore un livre sur ses mésaventures avec les GJ qui vient de sortir ce jeudi, il s'intitule "Le peuple et le président" (Plon), il est l'oeuvre des journalistes Cyril Graziani et Cécile Amar.

Il faut dire aussi que notre jeune président inexpérimenté a pris le pouvoir alors que déjà soufflait un vent mauvais sur un pays en crise. Finalement, François Fillon est chanceux d'avoir perdu la présidentielle, car de nos jours mieux vaut avoir affaire aux juges qu'aux Gilets Jaunes. C'est vrai, nous vivons une époque formidable...ment compliquée, où tout peut arriver même l'impensable. Tenez, avant de continuer avec ce président qui en voit de toutes les couleurs, il serait dommage que vous n'ouvriez pas le lien ci-dessous .

Débat : Peut-on encore gouverner à l’heure des réseaux sociaux ?

Certes, les réseaux sociaux ne sont pas responsables de la crise. Alors que le président reconnait "un gigantesque échec collectif" dont il prend sa "part" de responsabilité, ce qui semble une évidence. Le président a demandé beaucoup trop aux uns tout de suite et en même temps a trop donné trop vite à d'autres qui ne manquaient pourtant de rien. Bien oui, c'est aussi simple que ça, pas besoin de se torturer les méninges pour le comprendre. Surtout que ça fait des années et des années que les pouvoirs en place demandent des efforts aux citoyens sans véritables résultats encourageants pour l'avenir. Maintenant l'addition est pour Macron et il paie cash !

Dans ce livre "Emmanuel Macron se confie sur la gestion de cette crise sans précédent dans la Ve République qui s'est installée depuis plus de trois mois". Il y a même un scoop, enfin un petit. Puisqu'on y apprend que Christophe Castaner avait organisé le 23 novembre une rencontre sur un rond-point entre le chef de l'Etat et des Gilets jaunes. Mais Emmanuel Macron avait annulé, estimant que "ça aurait seulement affaibli l’exécutif". Alors d'accord, si ce rendez-vous avec une partie du peuple en colère avait eu lieu, il aurait été sans doute savoureux, mais nous en serions probablement au même point qu'aujourd'hui. Seulement, le président aurait au moins donné l'impression qu'il était ouvert au dialogue avec les GJ. Maintenant, c'est les GJ qui ne veulent pas participer au grand débat. Ne reste plus entre sourds que le langage des signes, avec pavés et LBD.

Quelques autres déclarations du président

"Qui m’a soutenu pendant la crise des Gilets jaunes ? Personne. C’est le peuple français qui m’a choisi, pas la République des partis. Je lui dois tout. Si j’échoue, j’aurai échoué pour lui et avec lui. Jamais contre lui".

"Beaucoup de gens avaient honte de leur vie, de ne pas parvenir à s’en sortir malgré leurs efforts. C’est nous qui devons avoir honte", "C’est un gigantesque échec collectif, j’en prends ma part. Mais j’ai encore trois ans pour changer cela"

Eh oui, encore trois ans si la situation ne dégénère pas davantage. Trois ans ou le président devra tenir le coup face à des médias qui selon lui ont participé à la démolition "des corps intermédiaires durant cette crise". Ne manque pas d'air le président. Surtout que ces médias de l'info en continue que Macron supporte mal, avec en tête BFMTV, sans oublier LCI ou encore C NEWS, voire à un degré moindre Franceinfo :, se montreraient d'après lui, beaucoup trop bienveillants avec les GJ. .

Ces médias qui ont dit : "M. Trucmuche, parce qu’il a un gilet jaune, est aussi représentatif, et peut-être plus sincère qu’un maire ou un leader syndical. Il n’y a plus aucune reconnaissance de la représentation ni hiérarchisation du point de vue". Messieurs "Trucmuche" et Jojo apprécieront !

Depuis, ça va mieux pour l'exécutif, les médias sont redevenus plus raisonnables avec les élites, certains chroniqueurs essaient même de décrédibiliser les GJ et de montrer la voie vers la sortie aux porte-paroles du mouvement qui se présentent en studio. Vainement, car aucun Gilet jaune ne veut être le premier à demander l'arrêt des manifestations. Dailleurs, il ne serait pas écouté, voire même considéré comme un traître.

La balle est dans le camp d'Emmanuel Macron, mais s'il joue mal le coup, attention au mauvais rebond.

