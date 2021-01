Ils ont fait taire Ron Paul

@Julien30

Non, ça me fait rire, dans la mesure ou je n’en utilise aucun, et que je n’ai pas l’impression de manquer de quoi que ce soit. Le peu de fois où je me aventuré sur ces plateformes, FB et twitter, j’ai trouvé ça plus abrutissant encore qu’une chaîne « d’info en continu ». De véritables machines a distribuer des « slogans », façon « meilleur des mondes » d’Huxley.