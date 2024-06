Ils ont ruiné la France et ils osent nous faire la leçon !

« Les alliés du Nouveau Front Populaire (les mauvais chasseurs) sont bien généreux avec leurs promesses mais, parce qu’ils ne comprennent rien à l’économie, ils ne se rendent pas compte que si on appliquait leur programme, la France serait ruinée. »

Vous souvenez-vous de ce sketch des inconnus sur les chasseurs : « Le mauvais chasseur, c’est le gars qui a un fusil, y voit un truc qui bouge, ben y tire. Le bon chasseur, c’est le gars qui a un fusil, y voit un truc qui bouge, ben y tire… mais c’est pas la même chose quoi, c’est un bon chasseur. »

C’est le même schéma d’argumentation que nous servent tous les politiciens des centres droit, gauche, égaré et de la droite (les bons chasseurs). Du républicain Wauquiez au simili socialiste Cazeneuve en passant par Sarkozy, Xavier Bertrand, François Bayrou, Manuel Valls, enfin vous voyez, et plus encore aujourd’hui, le Mozart de la finance, Emmanuel Macron.

Tous en chœur, doctement et en se retenant pour ne pas pouffer, ils assènent : « Les alliés du Nouveau Front Populaire (les mauvais chasseurs) sont bien généreux avec leurs promesses mais, parce qu’ils ne comprennent rien à l’économie, ils ne se rendent pas compte que si on appliquait leur programme, la France serait ruinée. »

Leur politique libérale est appliquée en France depuis 1976 d’abord par Raymond Barre premier ministre de cohabitation sous Mitterrand. Depuis elle a été continument menée 48 ans durant sans interruption même sous Mitterrand, Jospin et Hollande. Elle a même été amplifiée après l’avènement de Margaret Thatcher en Grande Bretagne en 1979 et Ronald Reagan aux USA en 1981 par Sarkozy et Fillon.

Ils ont vu une idéologie qui bougeait, ben ils ont tiré… mais c’est des bons économistes quoi.

En effet grâce à eux, la France connait le plein emploi, la réussite économique, sociale, technologique avec une balance commerciale positive, une dette contenue, la paix civile, une démocratie exemplaire, peu de pauvres, peu de privilèges, peu d’inégalités, d’injustices fiscales, un système scolaire performant, des vieux bien traités pour pas cher, un rayonnement international prestigieux en Afrique, dans les territoires d’outre mer, etc…

Après 48 ans de la bonne politique menée avec de vrais économistes compétents.

Celle dont Margaret Thatcher disait : « there is no alternative. » (Il n’y en pas d’autre possible).

D’ailleurs Bruno Le Maire l’affirme : « J’ai sauvé l’économie française… »

Les propositions du Nouveau Front Populaire, ça ne marchera jamais. Sauf que ce sont celles que Joe Biden est en train d’appliquer aux États-Unis initiées par Bernie Sanders ou Stpehanie Kelton et sa théorie moderne de la monnaie, avec des résultats époustouflants.

Dénoncer le très fumeux programme économique du Rassemblement National ne sert à rien. L’électeur de ce parti ne réagit qu’à deux arguments : on ne les a pas essayés ; c’est la faute à l’immigration.

On peut leur expliquer que proposer de ne pas imposer les français âgés de moins de trente ans est injuste et stupide : un ouvrier qui gagne peu mais âgé de trente ans et un jour paiera l’impôt alors qu’un cadre grassement payé de 29 ans et 11 mois n’en paiera pas (comme Jordan Bardella, pendant 2 ans encore) !

Pareil pour la retraite de celui qui a commencé à travailler à 19 ans et 11 mois versus celui qui a commencé à travailler à 20 ans et 1 mois.

Non, mais on ne les a pas essayés. Et puis il y a trop d’immigrés.

Les mêmes (de Wauquiez à Cazeneuve) qui se gaussent des désastreuses propositions du Nouveau Front Populaire, crient au scandale de cette pseudo coalition branlante, bricolée en 4 jours, faite de gens qui ne sont d’accord sur rien, qui s’invectivent, qui ne sont là que pour obtenir des places, et coalition qui ne tiendra pas une fois les élections passées.

Eux, les bons chasseurs, veulent bien faire une coalition qui pourrait aller de Wauquiez à Cazeneuve et même il y aurait une place pour Manuel Valls et pour certains écologistes modérés, expliqué par Édouard Philippe sur France Inter ce matin du mercredi 26 juin. Autrement dit avec n’importe qui pourvu que cela leur permette de rester en place. Prôné par les macronistes.

Et que je ne te mets pas de candidat face à une soixantaine de républicains ni face à Jérome Guedj et quelques autres, au cas où…

Mais c’est des bons politiques quoi.

Tous les médias des riches propriétaires (en 2022, 90% des médias appartenaient à 9 milliardaires) font écho aux arguments des bons chasseurs qui de tout temps les ont toujours bien gâtés et au-delà de toute attente par Emmanuel Macron, leur président, celui qu’ils ont choisi, celui qu’ils ont porté quand Fillon a été mis hors jeu en 2017.

Au cas où vous seriez trop bouchés pour comprendre : Nouveau Front Populaire c’est la catastrophe assurée. (Pour eux ?)

Pour finir la leçon, le guide suprême de la nation (et des bons chasseurs), un nouveau prophète (ou nouveau Nostradamus, on ne sait pas bien) Emmanuel Macron vous prévient : si ce n’est moi ce sera la guerre civile.