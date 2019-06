« Ils ont tué Jésus ! » (2/2)

Dans l'article 1/2, j'évoquais, suite au documentaire diffusé le 28 mai sur Arte, l'antisémitisme de l'Allemagne chrétienne de la 1ère moitié du 20ème siècle. Je parlais aussi de ce que j'avais appris sur le Peuple juif, au catéchisme de mon village, dans les années 50. La suite ci-dessous :

… Arrivé au collège, puis au lycée, j'appris en sciences naturelles, l'actuelle SVT :

- que les premiers hommes n'avaient pas été créés directement forgerons, comme la Bible de notre curé le prétendait en nous parlant de l'un des frères d'Abel et de Caïn, le nommé Tubal-Caïn (G : 4-22),

- que la Terre n'avait pas quelque 6 000 ans, mais plutôt près de 4,5 milliards d'années,

- que la Terre n'avait pas été créée avant le Soleil et… les Etoiles,

- que la Terre n'avait jamais été, il y a quelques siècles, inondée d'une couche d'eau de 9 km d'épaisseur. Inondation voulue par un Dieu afin d'exterminer toute la population terrestre, sauf 8 personnes du clan d'un dénommé Noé,

- qu'il était impossible d'arrêter la course du Soleil autour de la Terre (J :10-13), car notre Etoile ne tourne pas autour de notre planète,

- …

Je repensais aussi aux miracles très très nombreux de Jésus et de toutes ses églises.

J'ai toujours été étonné qu'il n'y ait jamais eu des miracles guérissant les malformations : d'un enfant né sans bras, sans mains… ou sans jambes ; d'un bec-de-lièvre ; de sœurs ou frères nés siamois ; etc., etc.

Bref, adolescent, j'ai rapidement intégré que les histoires de la Bible de notre bon curé n'étaient finalement que des fables, des balivernes… on dirait aujourd'hui des fake news. Fake news pour endoctriner, dès le plus bas âge, les petits esprits immatures que nous étions tous et toutes au catéchisme des années 50. Cela continue-t-il ? Faites-nous part de vos témoignages !

J'en ai très vite conclu que le substrat sur lequel s'appuyait la religion de mon enfance, la religion chrétienne, n'était qu'un tissu de mensonges et que, pour en revenir à notre sujet : "Ils ont tué Jésus !", c'était là aussi un tissu d'âneries essentiellement antisémites ayant vocation à détruire et éliminer le Peuple juif.

"Des légendes vénérables… malgré tout assez primitives" écrira Albert Einstein à la fin de sa vie.

Oui, mais tellement bien racontées par des prêcheurs fanatisés, qu'elles ont permis à beaucoup d'individus incultes, ignorants… abrutis et quelle part faibles d'esprit, de se croire autorisés à en tuer d'autres, voire de les "génocider".

Ayant pris de l'âge et intégré une école scientifique, je me suis posé la question de savoir pourquoi l'église chrétienne voulait absolument que le peuple juif tout entier, présent et futur, et non le seul individu Juda Iscariote, soit responsable de la mort de leur Seigneur et Dieu, lui-même juif à 100% ? Pourquoi vouloir faire disparaître le Peuple juif de la surface de la Terre ?

Pourquoi condamner un peuple à vie, à cause d'une seule personne… pour autant que la fable soit vraie ? Imaginons qu'un touriste italien, voyageant en France, tue un Français ou une Française. Ira-t-on punir, à vie, tout(e)s les Italien(ne)s ? Absurde ! bien qu'il faille, ici rappeler que Ponce Pilate était romain et aussi italien !

-> Tout ceci est éminemment paradoxal et irrationnel, car :

Pourquoi condamner un peuple à vie et vouloir qu'il disparaisse, à cause d'une seule personne… pour autant que la fable soit vraie, alors que c'est grâce à cela que Jésus est devenu un Seigneur et un Dieu. Seigneur et Dieu tout aussi puissant que tous les dieux gréco-romains Zeus, Jupiter et les autres… qu'il a parfaitement remplacés ?

Pourquoi cette haine antisémite de la part de l'église chrétienne, alors que sans cet incident supposé, elle n'existerait pas ?

L'église chrétienne devrait, au contraire, dire : "Dieu soit loué, grâce à Juda Iscariote, Jésus est devenu notre Seigneur et notre Dieu, fils de Jéhovah ! Béni soit le Peuple juif !

Non ! Rien de cela n'est dit. Il doit, selon moi, y avoir une autre raison qui motive une telle haine chrétienne consubstantiellement antisémite.

-> Tentatives de réponses :

Pourquoi l'église chrétienne, via l'évêque Théophile, a fait incendier la bibliothèque d'Alexandrie ? Plus aucune trace de quoi que ce soit. Plus aucune trace des dieux concurrents de Jésus. Des milliers de livres partis en fumée. Bel autodafé ! Exemple qui servira plus tard, à multiples reprises.

Pourquoi, les Conquistadores chrétiens ont détruit toutes les bibliothèques des Aztèques, des Incas et des Mayas ? Ces civilisations ne savaient-elles pas écrire ? Nous avons aujourd'hui la preuve du contraire.

Pourquoi une grande majorité de chrétien(ne)s ne sait pas que leur Ancien testament est tout simplement le copier-coller de la Bible juive : la Bible hébraïque ? Faites le test autour de vous, comme je l'ai fait. Vous aurez des surprises !

La démarche de l'église chrétienne des premiers siècles n'était-elle pas d'effacer toute trace écrite des anciens dieux, car : "pas de trace, donc… pas de Dieu !" Mais, quid de la Thora et de la Bible des juifs reprises mot pour mot par l'église chrétienne des premiers jours ? Rien de plus simple, il suffit de les regrouper dans un seul livre et de donner à ce livre un nouveau nom, par exemple : Ancien Testament.

Il faut ensuite tenter d'éliminer celles et ceux, juives et juifs, qui prétendent que l'Ancien Testament n'est pas autre chose que leur propre Livre, la Bible hébraïque. Si l'affaire réussit, c'est-à-dire que toutes ces personnes juives disparaissent de la surface de la Terre, alors l'Ancien Testament devient un livre 100% chrétien. Aurait-on ici les racines secrètes et horribles de l'antisémitisme porté par les chrétien(ne)s ?

Mais, pas de chance, le Peuple juif a démontré sa grande résilience. Il n'a pas disparu. Bien au contraire, il entasse même les Prix Nobel.

Alors, pourquoi l'église chrétienne ne fait-elle pas acte de contrition en publiant un rectificatif ? Mais, se repentir n'a jamais été tout fait chrétien !

L'église ne l'a pas fait pour Galilée. Pourquoi le ferait-elle pour faire cesser un antisémite injuste et mortifère… qu'elle a elle-même créé ?

Ainsi, en OCCIDENT "Ils ont tué Jésus !" a donc encore de beaux jours devant lui. Pour preuve, dans les pays aux racines clairement chrétiennes, en Allemagne les crimes antisémites progressent encore. En France +69%. Aux États-Unis +57%. Etc.

On peut et on doit se poser la question : pourquoi rien au Japon, idem en Chine… en Inde ?

Rien ! C'est bien la preuve que l'antisémitisme est consubstantiel du christianisme, entretenu et développé par le prosélytisme de ses prêcheurs évangéliques, luthériens, calvinistes, méthodistes, pentecôtistes, adventistes, mormons, quakers, témoins de Jéhovah… et bien sûr catholiques !

Prochain article : Antisémite ou antisioniste ?

Crédit photo : parodie "Le seigneur ouvrit la mer…". Ainsi, le Seigneur sauve le Peuple juif (E : 14-21à27). Plus tard, la légende et la tradition chrétienne veulent que ce même Peuple tue le Seigneur. Et, à ce simple titre, il a pris le risque d'être exterminé par une légende d'un autre temps. Et le risque existe encore !

Le commentaire "Heureux, ils courent à leur perte !) est de P.-A. T.