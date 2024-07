Ils ont voté... et puis, après ? le Kitsch électoral en attendant le coup de grâce économique qui se profile

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot

Bonjour et merci pour cette vidéo avec le très sympathique Stéphane Cuvelier qui résume tout :

« Résister au football, au masque, au vaccin, au QR code, hé bien si ce n’est pas cela, la Résistance ! »

Non, nous vivons bien évidemment dans un pays très libre où tout ce qui est autorisé est encore permis mais dans certaines limites, n’est-ce pas ?car il ne faudrait quand même pas exagérer et de là à croire que ce qui ne tombe pas sous le coup de la Loi est encore possible est une grave erreur car il faut bien comprendre, n’est-ce pas ? que la liberté est un cadeau qui n’est pas pour tout le monde et que si vous vous croyez innocent c’est parce que l’on ne s’est pas encore « occupé » de vous. mais n’ayez crainte. le Monstre Doux, concept développé par Raffaele Simone, n’est plus celui qui se cache derrière la « droite nouvelle » mais bien celui qui est -non pas « désormais », mais en réalité depuis toujours -, secrété par cette Gauche infernale qui ne rêve que de passer le rasoir sur tout ce qui la gêne, une Gauche qui, grâce à la stupidité criminelle d’un dirigeant chaque jour de plus en plus illégitime, vient de faire son retour avec, dans ses bagages, un personnage tel que F. Hollande (on rêve...), appelée par une population qui, depuis 1981, n’a rien vu, rien compris (« sciamo tutti antifascisti ! » comme on pouvait le voir Place de la République, à Paris) qui est heureuse de recevoir une pelle pour creuser sa tombe. Irrécupérable, vous dis-je.

Mais regardez bien l’image en exergue de l’article que vous lisez, cette image qui montre une Sphinge au visage impassible, tapie sur son socle, prête à bondir et à dévorer, créature terrifiante qui observe ce triste couple avec leur rejeton, à l’image de tous ces gens « komilfo », bien à jour de leur « schéma vaccinal », bien conformes, aux préjugés bien assis, porteurs de ce masque à gaz qui leur obscurcit la vue et réduit leur capacité respiratoire etc.

https://x.com/StefanCuvelier/status/1810296783878197634