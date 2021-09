Ils reçoivent des pressions politiques sur les vaccins et démissionnent. Tremblement de terre au sommet de la FDA

La FDA, l’EMA et l’AIFA sont des agences pharmaceutiques chargées de l’évaluation des vaccins Covid produits par les multinationales et, en raison de leur rôle délicat, elles peuvent être la proie du chantage des politiciens et des entreprises pharmaceutiques. La démission de deux membres clés de le FDA (Food and Drug Administration), montre que les mécanismes d'approbation des vaccins Covid ne sont peut-être pas clairs. C’est Marion Gruber, directrice du Bureau de recherche et d’évaluation des vaccins, qui quitte son poste après 32 ans, et Phil Krause, directeur adjoint du même bureau, qui part également à l'automne. La presse américaine lie ces démissions à des pressions politiques visant à accélérer l’approbation des vaccins Covid.

Depuis quelques semaines, le “mainstream” européenne et américaine arle de l’approbation de la troisième dose de vaccins, après que le président américain John Biden ait annoncé que les rappels seraient prêts dès le 20 septembre. Faux, car l’examen par la FDA et l'EMA n’est pas encore terminé. Même l'Organisation mondiale de la santé hésite à administrer la troisième dose, qu’elle qualifie de “non urgente”.

Est-ce une coïncidence que cette démission intervienne après l’approbation du vaccin produit par Pfizer Biontech ?

Dans l'histoire de ces agences de médicaments, il existe des conflits d’intérêts non résolus. Dans un cas, Astrazeneca a récompensé généreusement deux consultants.

Dans un autre cas, Emer Cooke, directeur de l’EMA, avait travaillé avec les sociétés pharmaceutiques qui participent aujourd'hui à la production des vaccins Covid.

Lorsque les gens disent qu’ils doivent “croire en la science”, ils ne devraient jamais oublier que, comme toutes les choses humaines, la science est faillible et expérimentale, et ne peut donc pas être élevée au rang de divinité à laquelle on peut se fier. De plus, derrière la science se cachent souvent des obscurités de pouvoir et le désir d’acquérir de plus en plus de parts de marché. Comme on peut le voir dans cette vidéo intéressante, en langue italienne, qui explique comment certains géants pharmaceutiques ont créé au fil des ans un certain nombre de “nouvelles maladies” afin de traiter des personnes en bonne santé comme des malades. Un document inquiétant, qui devrait nous mettre en garde contre ceux qui veulent nous vendre des miracles pour notre santé, en tout temps et en tout lieu.