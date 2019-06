Ils se croient toujours socialistes ????

@MagicBuster

bonjour Si tu avais creusé un peut plus tu les aurais trouver chacun dans le ventre de leur mère comme toi. Est ce que ça fait de toi un socialiste. Que le parti politique PS veuille changer de philiophi politique c’est son droit. Ce n’est pas pour autant que l’ histoire de l’ avènement du socialisme changera. Les historiens retiendrons seulement que le PS a abandonné le socialisme qui c’est construit historiquement sur la lutte des classes. Ta photo de 93 ne présentent plus des socialistes historiques mais des sociodemocrates du PS.il me semble que dès 1990 les statuts avaient abandonné la lutte de classe. Ce que tu dis n’est qu’une malversation intellectuelle qui ne justifie en rien et nie les évolutions qui depuis 2008 et 2017 ont séparé ces personnages qui ont appartenu à une même famille historique. Cordialement ddacoudre overblog.