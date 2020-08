Ils veulent renverser le gouvernement de Merkel

Les Montagsdemos de 2013, Pegida de 2014 à 2020, deviennent les Coronademos. Le 1 août une première grande manifestation a eu lieu à Berlin. Ce week-end une autre manifestation XXL, à la base ciblant les mesures sanitaires, est annoncée par une partie du peuple allemand qui réclame la démission du gouvernement de Merkel.

Le gouvernement a interdit la manifestation. Les politiques en poste à Berlin, comme ceux du SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne) avant la chute du mur, commencent à trembler de peur. La fronde monte depuis plusieurs années en Allemagne contre la chancelière, l'ancienne chef de la propagande de la FDJ (La Jeunesse allemande libre de la RDA) qui occupe son poste depuis 15 ans. Mais, le tribunal administratif de Berlin a tranché.

Le mouvement « Q » des « Querdenker » (les penseurs latéraux) initialement de Stuttgart avec l'organisateur Querdenken 711 a fait sonner la charge pour prendre Berlin depuis plusieurs jours. Des bus ont été mis en place pour transporter les manifestants de toutes les parties de l'Allemagne sur Berlin.

Le magazine Compact, se posant en organisateur de la communication de cette révolte qui veut faire tomber le régime actuel, annonce fièrement l'arrivée du neveu de JFK , le démocrate Robert Kennedy Jr, qui dénonce les mesures du Covid-19 et la vaccination, à la manifestation pour faire un discours. Le spectre politique de la fronde ratisse large du NPD (Parti national-démocrate d'Allemagne) à l'AfD en passant par les déçus du SPD, de la CDU ou des Linken.

« Samedi prochain, 29 août 2020, la deuxième Journée de la liberté » (Tag der Freiheit) aura lieu à Berlin, au cours de laquelle les opposants des mesures gouvernementales dans le contexte de la soi-disant pandémie corona veulent manifester dans la rue. Cette grande manifestation est interdite pour le moment. Interdit par l'ancien membre du SED Andreas Geisel, sénateur berlinois de l'intérieur (aujourd'hui SPD) », a écrit le NPD sur son site.

Mais Jürgen Elsässer, qui est issu de la gauche, fait remarquer que les manifestants ne sont pas des néonazis comme les média subventionnés par l'Etat, l'écrivent : « Quelle confrontation : Merkel contre Kennedy Jr ... Aux USA aussi, certaines célébrités ont déjà compris que les manifestations des penseurs latéraux ne sont pas une réunion d'extrémistes de droite, mais que les droits élémentaires pour la liberté sont négociés ici ». En effet, les organisateurs se regroupant autour de Elsässer ou de l'AfD et de Querdenken 711, demandent à leurs sympathisants à ne pas se mélanger avec les troupes du NPD, pour ne pas donner les images voulues par les mêmes média. Le NPD, qui a été fondé par le MI6, est considéré comme un parti politique néonazi par les média officiels.

Sur Telegram, les organisateurs de la manifestation agissent et diffusent les informations aux manifestants car Facebook les a bannis depuis longtemps. L'ancienne journaliste vedette de la ARD, Eva Herman avec 139 479 abonnés ; le journaliste Oliver Janich, avec 138 082 abonnés, bombardent leurs lecteurs de nouvelles du front presque 24h24. Les publications sont là pour donner une conscience de groupe et une formation politique puisque les média d'Etat ne publient pas sur la même fréquence et parce que Facebook censure ces informations politiques.

Les média d'Etat ont tenté, il y a peu, de déstabiliser Eva Herman qui vit au Canada en titrant qu'elle et son compagnon, Andreas Popp, un expert en finance et économie, seraient en train de construire une colonie allemande. De nouveau, le joker nazi a été employé par les média pour discréditer l'action politique du couple qui obtient une large audience en Allemagne.

Querdenken 711, qui avait fait appel de cette interdiction, a tweeté en cet après midi du 28 août que le tribunal administratif de Berlin a levé l'interdiction de manifester si les organisateurs empêchent la concentration de personnes et demandent via haut-parleur aux manifestants de respecter les distances sociales. Les manifestants souhaitent occuper la capitale allemande sur plusieurs jours et forcer Merkel à démissionner.

Olivier Renault

