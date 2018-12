Ils veulent tuer le mouvement revendicatif

La volonté de refuser l’alliance avec d’autres organisations syndicales ou politiques s’apparente à une vaste tromperie. Dans ce mouvement des « gilets jaunes » dès le début, il y avait une sensibilité qui voulait mobiliser sur les taxes et la montée du carburant. Cette sensibilité espérait embarquer avec elle une bonne partie du peuple sur cette revendication. L’objectif inavoué était de condamner Macron et son gouvernement sans dénoncer ce système capitalo-bourgeois.

Derrière les discours populistes se cachait une autre volonté plus politique convertir un électorat en vue des Européennes.

Aussi devant cette insatisfaction populaire d’autres voix se sont fait entendre, élargissant le nombre de revendications à savoir non seulement le prix des carburants, mais aussi celui du gaz, de l’électricité, du coût de la vie, le scandale de la CSG pour les retraités Toutes ces augmentations qui viennent pénaliser un pouvoir d’achat en constante diminution.

Dès le début, une partie des « gilets jaunes » ont refusé l’alliance avec la CGT en tant qu’organisation Syndicale représentative tout en reprochant à cette organisation de ne pas participer aux manifestations ! Les uns voulaient la présence des syndicalistes en soutien à condition que ces derniers n’est pas d’exigences revendicatives, acceptent de ne plus s’appeler CGT et de porter le gilet jaune ! D’autres appelaient à l’unification des luttes et élargir la liste des revendications.

Il est étrange que ce soulèvement qui n’était pas organisé ni structuré se mobilisait seulement sur des questions de prix du carburant, relayé par la grande presse qui encourageait à longueur d’ondes à participer aux manifestations organisées par les gilets jaunes. Pourtant dans notre pays il y a des luttes tant dans les hôpitaux, que dans les postes, dans des entreprises qui menacent de licencier, sans que les médias en parlent ??

Aussi face à ces agissements, une organisation syndicale a décidé d’appeler à manifester le 1er décembre 2018 avec toutes les forces revendicatives dans un grand mouvement unitaire face à un gouvernement réactionnaire qui opprime et rackette le peuple.

C’EST EN UNIFIANT LE PEUPLE, EN S’ORGANISANT, QUE NOUS GAGNERONS.

Pour bon nombre de manifestants ils sont à la fois gilets jaunes, CGT, retraités, chômeurs et exploités par un système inhumain qui ruine notre pays et affame le peuple au profit d’une Europe des banques ,des multinationales et des profiteurs spéculateurs qui s’enrichissent sur la misère .

La convergence des luttes s’impose d’elle-même, faisons en sorte de la réussir. Eloignons les factions qui veulent nous diviser repoussons les intérêts de chapelles et électoralistes.

Le pays à la capacité de satisfaire les revendications c’est une question de choix. Faisons payer les riches rétablissons l’ISF, arrêtons de faire des dons aux entreprises qui promettent en échange de créer des emplois hypothétiques depuis trop longtemps , imposons les spéculateurs boursiers et sanctionnons la fuite des capitaux dans des paradis fiscaux.

02/12/2018