Ils vivent dans un autre monde...

@ rosemar

ou c’est vous qui vivez dans un autre monde ?

un monde qui n’existe plus .......

« la valeur travail »

mais quel travail ?

le travail n’est plus nécessaire et il y a plusieurs décennies que dans l’entreprise le faire savoir et le savoir paraître on remplacé le savoir faire.

l’homme non plus n’est plus nécessaire il est devenu obsolète .....déjà dans de nombreux domaines il est remplacé par les machines non biologiques et bientôt ....

et ils le savent qu’ils n’ont aucun avenir a part celui de consommateurs d’objets inutiles , pas consciemment bien sur mais ils le savent .....et vous voudriez qu’ils vous écoutent ? mais vous oubliez que c’est vous qui avez construit le monde qui sera le leur .....pas exprès bien sur, mais tout de même ......

no futur ......un slogan déjà passéiste ..........