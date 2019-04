Ils vont sauver Notre Dame et en oublient Les Misérables !

Et il n’auront (no ronds) même plus la possibilité de se réfugier dans Notre-Dame. Victor hugo était un socialiste mais mitigé sur la question de l’aristocratie. Le misérables faisaient partie intégrante de la société : saltimbanques et autres farceurs. Les Gilets souffrent certainement aussi de leur image.....Je connaissais un SDF heureux. Il ressemblait à Moustaki et s’amusait à aider les gens à pôrter leur paquets à la sortie des magasins. Etre pauvre est aussi un art. Maurice de Sully à l’origine de la cathédrale venant (semble-t-il d’une famille pauvre. Aux démunis de montrer aussi le chemin,....