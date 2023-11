« Imite un chien et renifle les fesses de tous les joueurs »

C’est le « challenge » entre autres d’un jeu qui a été commercialisé pour des enfants à partir de 8 ans ! Nommé le jeu de la bouteille infernale , l’enfant tire des cartes où un challenge lui est demandé. Ça a été commercialisé pour la société Lansay[i] qui fabrique des jouets et jeux depuis 1972. Donc, nos chérubins, qui étaient bien innocents jusqu’à ce qu’ils viennent jouer avec ce jeu fort « éducatif », terminent la partie en connaissant plus que moi sur : « As-tu essayé de porter une culotte pour un garçon, et as-tu essayé de porter un caleçon pour une fille ? » Quant à renifler les fesses des autres joueurs…A chacun son truc s’pas ? Je recommande à tous de regarder la vidéo jointe, car bien sûr la société Lansay a tout fait pour se défausser. 1ʳᵉ excuse : mélange des cartes avec un jeu pour adulte (étant moi-même un adulte, je me vois mal avec mes amis le samedi soir, mettre ma langue dans la bouche de mon voisin pendant 40 seconde…) Seconde excuse : Jeu non pas pour des 8 ans, mais pour 8 joueurs, sauf que sur la boite, c’est bien pour des bambins de 8 printemps. 3ᵉ excuse : il y a eu confusion entre les cartes du jeu des 16 ans et des 8 ans… Donc, tranquillos, l’entreprise commercialise ce genre de truc pervers pour des ados mineurs ! Et sans aucune honte ou gêne.

Quant à l’accroche promotionnelle de l’ovni : « Jeu d'ambiance fun et décalé ! Le but du jeu est de remporter un maximum de challenges et expériences inédites. » A ça, ça va être de l’expérience inédite pour les bambins, bien plus intéressante que les tables de multiplications !!!

Revenons à ces cartes challenge : Ça va aussi vers des questions style : « Quelqu’un t’a-t-il vu tout nu hormis tes parents ? » - « Fais un bisou à quelqu’un du même sexe. » Bref, je ne vais pas tout citer, car la vidéo est beaucoup plus explicite.

Tout ca pour dire que ce wokisme qui entre dans les crèches, écoles primaires et collèges pourris l’esprit de nos enfants, et bien souvent avec l’assentiment des parents. Voici, péché sur le site Amazone qui vendait ce « jeu », des commentaires parentaux qui sont édifiants de la dérive de notre monde :

— Super jeu pour tout âge !!! Pour une bonne ambiance

Acheter en cadeau à mon neveu, il aime beaucoup[ii]

Bien sûr, les autorités qui mettent leur nez partout dans notre vie privée, n’ont pas cru bon d’interdire cette bouse, ce sont les parents, choqués qui sont montés aux créneaux. Le jeu n’est plus dans le catalogue du fabricant… Un truc, je donnerai cher pour rencontrer le créateur de cet « amusement » pour enfant, où l’ont-ils recruté ? Je lui proposerai comme dans le jeu de lécher mes pieds enduits de ketchup.

De nos jours, n’importe quel parent a qui il reste de vraies valeurs doit se battre contre une organisation sociétale qui promeut un tas de perversions, d’ailleurs à l’image de ceux qui gouvernent. Il/Elle doit surveiller sur internet un tas de libidineux qui en veulent aux gamines de 12 ans et moins. De convaincre que la vie, ce sont des valeurs et non pas de gesticuler à demi nu sur TikTok ou de devenir, influencer (euse) ou de créer un site sur OnlyFans où là, c’est open bar dans la débauche des mineures.

Entre nous, je hais cette époque et sa bêtise crasse ambiante !

GEORGES ZETER/ novembre 2023

Merci à Shalliwell sur TikTok : https://www.tiktok.com/@shalliwel

Vidéo sur TikTok du jeu

https://www.tiktok.com/@shalliwel/video/7296079021110988064

vidéo de la réponse de Lansay

https://www.tiktok.com/@shalliwel/video/7296930691806154017