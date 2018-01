Immigration : attention danger !!!

Le problème migratoire doit être examiné et résolu en gardant la tête froide. Avant tout, il faut éviter que l’antiracisme politique ne s’en empare pour l’idéologiser et en faire son dernier outil de sape contre les fondements de la France

UNE NOUVELLE OPPORTUNITE POUR L’ANTIRACISME POLITIQUE

Pourquoi ce titre alarmant ?

Au départ, les migrants eux-mêmes ne sont pas à craindre dans leur immense majorité, disons 99,9 % d’entre eux dans la conjoncture actuelle.

Le danger provient essentiellement des idéologues qui, depuis quelques décennies, cherchent à disloquer notre pays en lui attachant d’infâmes casseroles. En tête de ces saboteurs, on trouve les pros de l’antiracisme politique. Ils exploitent le moindre fait divers avec gourmandise pour crier leur indignation et stigmatiser la France. Antoine Griezmann vient de faire l’objet d’une attaque totalement injuste de leur part (1). Ne se cachant même plus, ils ont récemment accusé notre pays de « racisme d’état ». Ils pressent le citron avarié de la colonisation pour en extraire notre repentance et notre culpabilité. Ils haïssent nos racines, notre civilisation, notre culture et nos traditions. Ils cherchent à déconstruire notre langue. Ils exècrent notre laïcité et notre République aussi bien que la démocratie et les Droits de l’Homme issus d’un l’Occident honni. Ils sont jaloux, revanchards, ambitieux, parfois cupides et, comme des conjurés, convoitent le pouvoir lorsqu’ils auront fait tomber le fruit qu’ils s’emploient à faire pourrir. A côté de l’antiracisme politique, leur colonne vertébrale, ils n’hésitent pas à faire les yeux doux à tous les idiots utiles susceptibles d’apporter de l’eau à leur moulin : féministes, écologistes, pédagogistes, gauchistes de tout acabit, misérabilistes, intellos évanescents, magistrats gauchistes, anticapitalistes, partisans de la décroissance, jeunes désocialisés, people en mal de notoriété ou brandissant un cœur à gauche pour faite oublier leur portefeuille à droite.

Les motifs profonds de tous ces gens restent complexes. Leur cheminement possède toujours des points communs avec celui de l’islamo-gauchisme. Bien entendu, on y trouverait quelques traces camusiennes. Et puis, Rousseau ne nous éclaire-t-il pas lorsqu’il écrit « Tel philosophe aime les Tartares, pour être dispensé d'aimer ses voisins ». Surtout lorsque l’Etat est faible et qu’on ne risque rien à l’affronter comme c’est actuellement le cas en France. A ce sujet, vous avez peut-être entendu parler des récentes manifestations de pompiers et policiers à Lyon pour dénoncer les agressions (caillassages, guet-apens) dont ils sont de plus en plus fréquemment victimes. Tout se passe comme si des expérimentateurs occultes testaient périodiquement la résilience de l’Etat pour évaluer le moment où il ne réagira plus.

Aujourd’hui, tous ces gens vont s’indigner crescendo de la manière dont la France traite les immigrés afin d’accrocher l’immigration à leur panoplie guerrière. Pourtant, il n’y a absolument aucune raison pour que les flux migratoires deviennent un nouvel instrument d’intimidation dans les mains des ennemis du pays. Il existe moult raisons d’immigrer. Ici, nous n’en retiendrons que deux : la demande d’asile et l’immigration économique.

DROIT D’ASILE

Sacré est le droit d’asile. Refuser d’accueillir des êtres humains injustement menacés dans leur pays pour quelque raison que ce soit (race, religion, esclavage, orientation sexuelle, mutilations sexuelles féminines, opinions, santé...), équivaut à un acte de barbarie. L’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) vient de publier ses chiffres pour 2017 : la demande d’asile globale introduite à l’OFPRA en 2017 atteint les 100 412 personnes, en hausse de 17 % par rapport à 2016(2). On est en droit de se demander si les requêtes de ressortissants de la Côte d’Ivoire et d’Albanie, pour ne citer que ces deux exemples, sont vraiment justifiées. N’oublions pas les Français menacés de fatwas chez nous. Pensons aussi à ces personnes emprisonnées et torturées dans leur pays qui n’ont pas la possibilité de nous demander le droit d’asile (Voir, entre autres, les sites d’Amnesty et de l’ACAT)

IMMIGRATION ECONOMIQUE

Différente est l’immigration économique. Elle fait l’objet de chiffres remarquablement floutés pour trois raisons. La première est que nos autorités ignorent les chiffres véritables puisque un important flux de clandestins échappe à leur contrôle. La deuxième résulte de la tendance à minorer les chiffres : circulez, il n’y a rien à voir ! Enfin, il existe au sein de notre haute administration des nids d’idéologues qui se croient supérieurs au peuple et prétendent protéger ce dernier contre lui-même en s’octroyant le devoir de cacher l’information. Les référendums sont leur bête noire et ils craignent un référendum sur l’immigration comme la peste. Déni flagrant de démocratie ! Ces comportements entre soi favorisent les magouilles et la corruption. Cependant, le peuple veut et a le droit d’être tenu informé en toute transparence. Ce qui l’intéresse, ce sont des chiffres précis concernant le sexe, l’âge, la religion, la qualification et l’origine des migrants économiques. Force est de reconnaître qu’on voit étrangement beaucoup de jeunes gens en pleine force de l’âge dans la foule des migrants... L’absence de statistiques ethniques est hypocrite et contre-productive. Elle entretient le complotisme, le racisme et divers fantasmes. On retrouve la justification d’une fausse élite qui ne possède aucune qualité si ce n’est celle, illégitime, de la rétention abusive d’informations appartenant aux citoyens. Dans ces conditions, inutile de préciser que la majorité des Français se fout des statistiques de l’INSEE concernant l’immigration. Tout Parisien utilisant quotidiennement le métro ou observant la rue se rend compte qu’il y a de plus en plus d’étrangers de toutes origines et de toutes couleurs. Je lis dans les commentaires d’un article(3) « Il suffit à n'importe quel français, où qu'il se trouve en France, d'ouvrir les yeux, pour voir qu'il y a de plus en plus de Maghrébins et d'Africains. ». Evidemment, tout Pére la Vertu antiraciste va crier au scandale devant ces propos bien qu’ils n’aient strictement rien de raciste. D’abord, leur auteur ne dit pas qu’il ne ferait pas la même chose que ces braves migrants s’il se trouvait à leur place. Ensuite, il sait sans doute que ces migrants maîtrisent parfaitement la psychologie de la France actuelle. Nous ne sommes plus au temps de l’AOF et de l’AEF : aujourd’hui, on trouve dans la brousse ou au sein du bled des gens parfaitement au courant des données géopolitiques mondiales. Enfin, ces migrants n’ignorent rien de l’impéritie de leurs gouvernants et jugent probablement qu’ils n’y peuvent rien ce qui est un manque de pugnacité de leur part.

Et le peuple aimerait même en savoir un peu plus au sujet des passeurs si puissants qu’ils semblent défier nos marines, nos satellites, nos armées de terre et de l’air ainsi que nos services secrets. Qui les protège ? Comment peuvent-ils manigancer leur immonde chantage international en nous accusant sournoisement d’être responsables des milliers de morts dont ils sont la cause première ? Sur quelles filières criminelles s’appuient-ils chez nous et chez eux, aux plus hauts niveaux. Beaucoup de gens, semble-t-il, craignent de ne plus pouvoir vivre sur la bête. Au fait, le peuple aimerait aussi en savoir un peu plus long sur quelques ONG expertes en émotionnel.

Il est fréquent de voir des gens, généralement à droite, s’offusquer de ce que les migrants disposent de smartphones ou d’argent de poche. Pourtant, cela n’a rien d’étonnant : à partir du moment où un migrant a passé la frontière, force est de lui procurer immédiatement le minimum vital, que sa présence soit illégale ou non ce que les autorités ignorent d’ailleurs le plus souvent. Il n’existe pas d’autre possibilité que de le nourrir, le loger, le chauffer, l’habiller, le chausser, le blanchir, le soigner, lui procurer quelques moyens de communications et de transport, lui apprendre les rudiments de notre langue, lui remette, via une carte bancaire, quelques sous pour son argent de poche etc. A ce budget, ajoutez ce qu’il a dû payer à des passeurs plus le coût éventuel du retour vers son pays et vous comprendrez que cet argent aurait pu être mieux placé. Bande de naïfs : alors que vous soustrayez 75 euros de vos modestes revenus pour offrir, par l’intermédiaire d’ une œuvre charitable, un coq et une pondeuse à une famille de villageois africains, vous ne voyez pas que des dizaines de milliers d’euros sont jetés des dizaines de milliers de fois par les fenêtres alors qu’ils auraient pu être investis pour nourrir et procurer du boulot aux populations de milliers de villages africains ! Vous comprenez que ça ne ferait l’affaire ni des passeurs ni de certaine ONG...

COUT DE L’IMMIGRATION

En matière de manipulation des coûts de l’immigration, la palme de la mauvaise foi ou, si vous préférez, du foutage de gueule, revient à Michel Sapin : « L'accueil de 24.000 réfugiés en deux ans en France, annoncé lundi par François Hollande, est "une question de quelques millions" d'euros et "ne se fera pas au détriment d'autres politiques » (4). En réalité, le coût de l’immigration se chiffre en milliard et non point en millions. Un rapport de mille, une paille ! Non seulement on ne nous dit pas tout mais on nous débite des sornettes.

Il faut reconnaître qu’en économie le Français lambda reste un pur ignare prêt à ingurgiter comme du petit lait tous les boniments rassurants qu’on lui sert. La France est un paradis pour les économistes utopistes. On nous a promis le Bonheur à la Révolution et ça nous a pris très cher (Voyez, plus bas, le cas de Lavoisier) alors qu’on ne vienne pas nous mettre des bâtons dans les roues maintenant hein ! Le 13 janvier 2018, sur Europe 1, Olivier Faure déclare chez Anne Roumanoff « La gauche c’est une fête ». Faure, candidat à la tête du PS, adore cette formule magique tout comme il a la prétention de faire « rêver » les gens et de « changer la vie ». A l’instar de nombreux Français, il abomine la logique comptable et vénère la comptabilité créative (5) où l’optimisme et l’endettement font passer la pilule, jusqu’au jour de l’inévitable règlement final...

Il existe deux France : celle de ceux qui jouissent du superflu et celle de ceux qui ont à peine le nécessaire. Ne faites pas l’erreur de croire que la seconde se plaint plus que la première car le superflu appelle plus de superflu sans vergogne alors que la honte d’être pauvre dans un monde de compétition qui a tendance à vous stigmatiser vous inciterait plutôt à raser les murs... La seconde France est composée de millions d’immigrés économiques déjà dans nos murs qui attendent leur permis de mettre un pied dans l’encoignure de la porte de la première. Cette immigration économique en puissance, on peut la voir tous les jours, à condition de le vouloir, dans nos villes et nos campagnes. Les ménages monoparentaux aux revenus précaires en constituent le plus important des bataillons. Ils portent des millions d’enfants et d’ados sur leurs épaules fragiles.

L’équation de la France ferait peur à Cédric Villiani (6). On y trouve à la fois plus de chômeurs et de fonctionnaires qu’ailleurs, un déficit du commerce extérieur abyssal, un manque de tout (médecins, infirmières, Ehpads, unités de soins psychiatriques, prisons, centres d’accueil des immigrés, matériel militaire en bon état, trains de banlieue, magistrats, policiers...), des impôts record, des millions de mal-logés et de familles pauvres. Cerise sur le gâteau : une dette de plus de 2000 milliards d’euros. Au fait, où est donc passé cet argent, au cas où quelqu’un le saurait ?

On se souvient de la fameuse affiche « I want you for U.S. Army » de 1917. Je me demande parfois si, à l’inverse, nos ambassades et consulats implantés dans les pays où une jeunesse dupée rêve d’immigrer en France ne devraient pas faire placarder des milliers d’affiches « Désolés mais, pour le moment, la France ne vous attend pas » et reprenant quelques-unes des données qui viennent d’être exposées ci-dessus. Bien entendu, cela n’empêche nullement nos politiciens de répéter à l’envi qu’ils tiennent les rênes de la 5ème puissance mondiale et bombent le torse comme des coqs à l’occasion du 14 juillet ou devant nos armes nucléaires.

Comme je l’ai écrit plus haut, les migrants eux-mêmes ne sont pas à craindre dans leur immense majorité. Il ne sert à rien de débattre ici au sujet de l’intrusion des terroristes parmi les migrants : certains débatteurs vous assureront qu’il y en a « beaucoup » tandis que d’autres ne craindront pas le ridicule en affirmant que Daesh ne prendrait pas le risque. Cela étant, on sait que des assassins du 13 novembre 2015 et des attentats de Bruxelles avaient emprunté les chemins de l’immigration ordinaire. A long terme, on est en droit de penser qu’un vrai demandeur d’asile sera définitivement reconnaissant à notre pays. Une telle attitude reste moins certaine en ce qui concerne les immigrés purement économiques. Pourquoi ? Parce que la majorité d’entre eux sera déçue de sa situation économique au terme de quelques années de séjour chez nous. On sait que le taux de chômage des immigrés est plus élevé que celui de la moyenne nationale. Ils en imputeront la cause à la France, au racisme etc. De ce ressentiment naîtra la violence puis, pour certains, la radicalisation. L’anxiété rend agressif et susceptible. C’est sans doute la raison pour laquelle des migrants d’un centre d’accueil italien se seraient récemment révoltés parce que des yaourts qu’on leur proposait étaient proches de leur date de péremption. Comme moi, je suppose qu’il vous arrive de prendre des laitages périmés de quelques jours sans vous formaliser outre mesure. Cependant, si notre situation changeait et qu’une Banque Alimentaire nous servît du « premier prix », ne serions-nous pas tentés de dire qu’on nous sert de la m... ? Il faut donc être, comme le proclame l’Ordre de Malte « Au service de nos seigneurs les pauvres et les malades ».

Une anecdote récente prouve à quel point les Français ne savent pas garder la tête froide lorsqu’il s’agit de résoudre équitablement et efficacement le problème de l’immigration qui, pourtant, telle une épée de Damoclès, leur pend au-dessus de la tête. Cette anecdote s’inscrit dans le cadre de l’emission de France 2, le dimanche 7 janvier 2018 à 20.30, alors que Laurent Delahousse reçoit Charles Aznavour. Lorsqu’ils en viennent à l’immigration, le chanteur suggère qu’on pourrait faire le tri des migrants pour repérer et n’accepter que les génies et les gens utiles (8). Cela provoque un tollé comme s’il y avait quelque chose de choquant de ne retenir que les seuls immigrés économiques dont nous pourrions avoir besoin. Les pays de grande immigration tels que le Canada, l’Australie et d’autres ne procèdent pas autrement depuis des décennies. Il s’agit d’une position purement utilitariste. En apparence seulement car on pourrait tout aussi bien estimer que les compétences d’un pays doivent y demeurer pour le bien dudit pays. La saignée de l’Afrique devrait nous alarmer. Cette anecdote prouve que notre bubon égalitariste nous fait perdre la raison. Du même tabac, rappelons les propose de Clémentine Autain chez Bourdin, le 11 janvier 2018 : elle prend tous les migrants sans exception ! Cela rappelle les propos de Jean Luc Mélenchon, en 2012 « Je prends tout au-dessus de 360000 euros ! ». Imaginez comme il est enivrant, tant qu’on n’est pas au pouvoir, de tenir de tels propos irresponsables devant des foules échauffées à mort. En attendant, les mots « tri » et « sélection » viennent de prendre la direction de la déchèterie du politiquement correct, réduisant encore notre liberté d’expression.

MALLEABILITE DU PARTAGE

Selon le grand Antoine Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme ». En passant, rappelons que cette belle phrase ne le sauva pas le génie de la guillotine. Maigre consolation : celui qui le condamna fut lui-même guillotiné. En général, les utopies sont vite assoiffées de sang lorsqu’elles mûrissent. La formule du savant s’applique à la physique mais il n’est pas interdit de chercher à l’appliquer à l’économie c’est-à-dire à la création et à la répartition des richesses. Ces dernières peuvent se perdre à tout jamais par gaspillage, catastrophe naturelle ou faute d’exploitation adéquate. Elles se créent par le travail réalisé quand il faut, là où il faut et comme il faut. A ce sujet, rappelons que des pays riches aujourd’hui appartenaient au tiers-monde il y a encore peu de décennies. La Corée du Sud, Singapour, Israël et la Chine en constituent quelques exemples stimulants. Les citoyens de ces pays ont dû consentir à de gros sacrifices. N’ayons pas la cruauté de nommer les pays restés à la traîne pendant ce temps pour mille raisons lamentables dont certaines ne sont pas étrangères au comportement inapproprié de l’Occident. Aide-toi, le ciel t’aidera !

Mais le plus important, est que tout se transforme, en économie comme dans la Nature. Qu’est-ce que cela signifie ? Avant tout qu’une richesse peut être transformée d’un individu à un autre ou d’un pays à un autre. Bien rarement le receveur en fera le même usage que le donneur en aurait fait.

Considérons un exemple concret. Soit un pays X dont 2500 ressortissants se pressent à nos frontières au titre d’immigrés économiques dont la France n’a nul besoin. Par expérience, Bercy (n’ayons pas peur de rêver...) sait que chacun de ces immigrés va déjà coûter 10000 euros au cours des 6 premiers mois suivants son arrivée en France soit un total de 25 millions d’euros en pures dépenses de fonctionnement c’est-à-dire sans aucun investissement productif et, dans la majorité des situations, sans qu’une solution pérenne soit trouvée (sauf rustines comme emplois d’avenir etc). Alors, une tête d’oeuf de Bercy (continuons de rêver...) décide de rapatrier les 2500 malheureux manu militari et crée une banque, avec une mise initiale de l’ordre 25 millions d’euros, dans le pays X afin de financer quelques milliers de projets locaux dont elle aura préalablement étudié la rentabilité. Noter que ces chiffres ne sont pas irréalistes si on les compare aux 50 millions d’euros que le Royaume-Uni vient d’ajouter au budget du contrôle de la frontière à Calais.

Aucune paix durable ne sera possible sur la Terre sans partage entre les nations. Dieu merci, transférer du pouvoir d’achat d’un pays vers un autre ne présente pas d’insurmontables difficultés techniques. Si une gauche musclée, celle de Clémentine Autain par exemple, se voit élue triomphalement, rien ne l’empêchera d’offrir quelques % du pouvoir d’achat des Français vers l’Afrique. C’est évidemment plus difficile que de ruisseler de générosité dans les medias ou que de cracher sur nos multinationales en lançant des investigations vertueuses et indignées. Les opérations d’aide aux pays en développement ne sont pas dénuées e risque car le démon de la Corruption se tient prête à détourner les fonds pour acquérir des propriétés luxueuses dans ce qu’il est commun d’appeler des paradis. Ce dernier mot nous éclaire sur la haute place occupée par la concupiscence récréative dans les esprits d’une humanité encore immature si ce n’est inconsciente.

QUID DES MUSULMANS DANS CETTE AFFAIRE ?

La grande majorité des politiciens et des journalistes restent très discrets au sujet de l’immigration musulmane. Bande d’hypocrites clientélistes et carriéristes. Après vous le déluge n’est-ce pas ? Consultez les gens dans la rue, musulmans ou autres, et la majorité vous dira que, pour des raisons évidentes tenant à la situation actuelle, recevoir dix mille musulmans engendre moins d’enthousiasme que d’accueillir le même nombre, voire plus, de Tibétains. Soyons bien clairs : un réfugié politique doit être accueilli sans tergiverser, qu’il soit musulman ou non.

Avant Moulinex, il était parfois difficile de réussir une mayonnaise à la main. Il fallait incorporer le filet d’huile très doucement si on voulait réussir l’émulsion. On pouvait, lorsque ça ne marchait pas, tenter de rattraper la sauce. Chaque grand-mère avait son truc pour ce faire. Il se trouve que l’incorporation de certains musulmans, notamment trop de jeunes, à notre communauté républicaine et laïque nationale n’a pas pris comme elle aurait dû et qu’il va falloir rattraper patiemment la sauce. Combien de temps cela prendra-t-il ? Nul ne le sait mais compter une bonne vingtaine d’années, à mon humble avis. En attendant, l’immigration musulmane doit être réduite au strict minimum étant donné que nul machin administratif ne sait encore sonder les reins et les cœurs (Jérémie 11:20). Une intelligence artificielle aura la prétention d’y parvenir un jour... D’abord, il faut souhaiter le plus grand nombre possible de mariages mixtes, féconds et solides en France. Parallèlement, la question religieuse doit être remise à plat afin que chacun – athées, chrétiens, musulmans etc – comprenne une fois pour toutes que la religion reste une affaire personnelle et que l’individu humain, sorti du chapeau du hasard et de la nécessité ou créé par Dieu, est le seul maître de ses opinions. En 2018, le cléricalisme c’est ringard : vive la laïcité à la française ! Nul besoin de massacre entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas (Aragon) ou, pire, entre ceux qui y croient de manières différentes. Le salut, chez les musulmans, c’est l’exécution paisible des 5 piliers, point barre ! Un peu de modestie que diable ! En sortant du lit chaque matin, rappelons-nous tous que nous n’effectuons qu’un bref passage ici-bas et que notre identité terrestre, purement conjonctutelle, ne pèse pas lourd devant le mystère de la vie. Que les laïcards anti-religieux les plus bigots rentrent dans le rang comme tout le monde et trouvent d’autres os à ronger pour donner un nouvel idéal à leur existence !

POUR CONCLURE

Des millions d’Africains vont bientôt se presser à nos portes. Les passeurs, les ONG et les bonimenteurs en bons sentiments sont voués à un brillant avenir si des mesures drastiques, généreuses et réalistes ne sont pas prises rapidement.

L’immigration reste un problème complexe dont cet article n’aborde pas tous les aspects, loin s’en faut. Ainsi, nous n’avons pas mentionné le cas particulier des chrétiens d’Orient pourtant très instructif et qui obligerait bien des Français à réfléchir à certaines choses ennuyeuses, ce dont ils n’ont pas toujours envie... De même, nous aurions pu traiter de l’immigration de peuplement et des zones semi-désertes du tissu rural français...

Toute prise de décision éclairée devrait tenir compte de la démographie européenne. Elle est catastrophique dans la plupart es pays, notamment en Espagne et en Italie. La France, avec un taux de fécondité de 1,88 en 2017 (Dernier rapport de l’INSEE) va, elle aussi, perdre inexorablement son identité.

Enfin, de nombreuses incertitudes pèsent encore sur ce que sera l’impact véritable de la technologie sur la société dans une vingtaine d’années. Les orientations sociétales en cours ( PMA, GPA, euthanasie, ectogénèse, nouvelle médecine, durée de vie hors dépendance, espérance de vie, colonisation de planètes, armes de nouvelle génération ), l’aptitude des robots, notamment des robots de service à la personne et la nature des compétences humaines encore requises moduleront amplement la qualité et la quantité des besoins migratoires.

(1)Bien évidemment, on trouvera toujours suffisamment d’imbéciles et de criminels pour commettre des bévues, volontaires ou non, et des crimes racistes. L’Exposition coloniale de Paris n’est pas si loin qui, montrait encore, en 1931, des zoos humains. La dernière bourde se trouve sans doute dans une récente publicité de H&M.

(2) https://ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/les-donnees-de-l-asile-2017-a-l

(3) http://www.rtl.fr/actu/politique/presidentielle-2017-quels-sont-les-chiffres-de-l-immigration-7788185480

(4) http://www.europe1.fr/economie/migrants-en-france-un-cout-de-quelques-millions-selon-michel-sapin-2511607

(5)Creative accounting en anglais. Manipulation inventive de la comptabilité pour faire croire que tout va bien.

(6) Mathématicien français, lauréat de la médaille Fields en 2010. Elu de la REM, il est vice-président de l’OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques)

(7)J’ai besoin de vous pour l’armée américaine

(8) https://www.closermag.fr/tv-tele-realite/autres-emissions/video-charles-aznavour-provoque-un-tolle-en-proposant-en-direct-sur-france-2-un-tri-des-migrants-772413