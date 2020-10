Immigration, chômage et rentabilité du capital

Que l’immigration de personnes assez peu qualifiées en difficulté économique dans leur pays d’origine soit utilisée par les classes dirigeantes afin de combler des situations de déficit de main-d’œuvre et permet aussi de peser négativement sur l’évolution des conditions de travail par le chantage à l’emploi en raison du volume de chômage entretenue est connue de tous depuis des générations. Que cela soit le non-dit permanent des médias en lesquels 24% de nos concitoyens disent encore faire confiance est une réalité aussi.

Que depuis l’emprise progressive du néolibéralisme sur notre économie, l’aménagement de nos territoires et la gestion des problèmes sociaux, des ghettos ont été développés et une confusion méthodiquement entretenue entre l’origine géographique récente ou ancienne des personnes et l’ensemble des problèmes sociaux. Confusion comme par hasard systématiquement instrumentalisée par ceux qui en sont responsables et par leurs cousins qui se distinguent par la surenchère en promesses calibrées à l’égard des salariés et petits ou moyens indépendants que l’on abreuve de ce qu’ils ont besoin d’entendre pour ne pas désespérer tout en faisant le grand écart avec le capitalisme financier à leur écoute mais sachant se faire discret.

Que ce serait bien de distinguer méthodiquement l’immigration légale, les réfugiés qui relèvent du droit d’asile et les clandestins. Que nous puissions avoir un observatoire indépendant de l’immigration avec un rapport annuel, des projections démographiques pour ne pas laisser le sujet aux apprentis-sorciers, un débat démocratique public comme en principe une république sait le faire sur qui fait, a fait quoi, quels sont les objectifs et quelles sont les mesures à prendre.

C’est un sujet structurant puisque chacun peut voir que la composition démographique de notre société du point de vue des origines géographiques et culturelles évolue et que ne pas y réfléchir et en débattre tranquillement c’est laisser le terrain aux démagogues et aux aventuriers.

C’est structurant aussi parce que les grandes déplorations médiatiques associées aux petits arrangements locaux plus discrets ont abouti lentement mais sûrement à des ghettos dont personne ne revendique la responsabilité maintenant. Beaucoup pourraient se donner la main.

C’est structurant parce qu’il y a évidemment un travail à faire entre autres sur la politique de la ville et plus largement sur l’aménagement du territoire (transports, logements, présence des services publics, implantations des établissements scolaires et carte scolaire etc).Cela a été écarté d’un revers de main il y a quelques mois.

Parce que pour le moment, c’est typiquement la supercherie électorale avec laquelle jonglent quand c’est utile nos politiciens pêcheurs d’électeurs en joutant entre eux et avec les leaders identitaires trop contents de l’aubaine de conforter leur emprise, leur petite carrière et leurs petits chantages locaux et nationaux . Autrement dit, gueule de bois garantie pour nos concitoyens après les élections.

Vous ne croyez pas qu’avec votre amalgame vous participez à la confusion organisée ce qui au final profitera à qui selon vous. Si on regarde bien qui n’est pas cité, que pensez, que vous êtes un faux-nez ? A l’insu de votre plein gré ou de votre plein gré ?