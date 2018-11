Immigration clandestine et sentiment de culpabilité

Juste quelques jours avant les élections partielles aux États-Unis, plusieurs milliers de migrants de Honduras et Guatemala se sont dirigés vers la frontière Sud du pays. Le Président Donald Trump a annoncé qu’il allait envoyer 15 000 soldats pour garder la frontière et repousser les intrus. La position du président est compréhensible – d’un côté, il s’agit de gens qui n’ont pas le droit légal de résider aux États-Unis, de l’autre, il ne veut pas créer à son pays des problèmes économiques (introduire beaucoup de personnes qui acceptent du travail mal payé et qui augmentent ainsi le chômage) ou sanitaires (liés à la présence d’un large groupe d’hommes non vaccinés).

Puis M. Trump craint, et à juste titre, une augmentation de la criminalité. Dans ce sens, rappelons qu’un des gangs des plus nombreux et cruels qui agissent sur le sol américain s’appelle “Mara Salvatrucha”. Il est composé de ressortissants de Salvador. Avec 8% de la population mondiale, les pays d’Amérique Latine totalisent 38% des meurtres commis dans le monde. Il est clair que créer un concurrent à ce gang, un concurrent nommé “Mara Honduracha”, ne fait pas partie des comptes de Donald Trump. Enfin, il y a aussi sa volonté de ne pas décevoir la partie la plus fidèle de son électorat qui consiste en des hommes blancs (“Caucasian” dans la terminologie officielle du pays). C’est en 2016, l’année de l’élection de Trump, que pour la première fois les statistiques ont clairement indiqué que la population blanche des États-Unis avait commencé à décliner à cause de la tendance de se marier relativement tard. La population blanche aurait donc mal vu un flux massif de “Latinos”.

Il est évident qu’aux États-Unis, ce n’est pas le sentiment de culpabilité quelconque envers les ressortissants de Honduras et Guatemala qui va déterminer les actions des autorités envers le problème lié à la vague migratoire actuelle. D’ailleurs, les Américains ne semblent pas éprouver de tels sentiments envers les Mexicains non plus, peu importe que suite à l’indépendance du Texas de 1836 et de la guerre entre les États-Unis et le Mexique de 1846-1848, ce dernier a perdu environ 40% de son territoire. L’idée de Donald Trump d’achever la construction de la clôture le long de la frontière mexicaine reste toujours en vigueur.

Le trait commun entre les vagues d’immigration clandestine auxquelles les États-Unis et l’Europe font face de nos jours, c’est le nombre élevé d’immigrés. Quand le flot migratoire est sous contrôle et les immigrés ne sont pas nombreux, chacun d’entre eux ressent surtout l’influence du pays d’accueil et se sent obligé ou contraint de respecter certaines normes de conduite en public. Mais quand les quantités d’arrivants ne sont plus raisonnables, ces derniers changent par leur présence le visage de la nation. On dit depuis Hegel et Engels que les accumulations quantitatives amènent des changements qualitatifs.

Un des effets du grand nombre d’immigrés a été ressenti en Allemagne autour de Noël 2015. Dans les villes de Cologne, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, Stuttgart et Bielefeld on a recencé des vols et surtout des agressions sexuelles en masse. Un document de la police parle de 1200 femmes agressées et de 2000 hommes impliqués, des migrants de la dernière vague qui a commencé en 2015, agissants souvent en groupes. Ce qui n’est pas étonnant – être en groupe donne l’effet de meute, c’est-à-dire le sentiment d’impunité et de supérieurité face aux victimes. Et puis, la police n’est pas capable de contrôler ce que fait chacun, surtout dans une place publique remplie de gens. On peut ajouter ici que le score historiquement faible du parti politique d’Angela Merkel l’Union chrétienne-démocrate aux élections régionales de 2018 et la décision de la chancelière de ne pas chercher encore un mandat ont été directement influencés par les erreurs de sa politique migratoire.

Il faut le dire clairement que la France n’est pas immunisée contre tels problèmes – les clandestins sont surtout des jeunes hommes (capables de traverser désert et mer) et qui n’ont pas prêté serment de chasteté. Et il faut ajouter que l’exemple de l’Allemagne n’est pas le seul dans ce sens. Si le cas d’un garçon autrichien de 10 ans violé dans les toilettes de la piscine publique Theresienbad à Vienne en décembre 2015 par un réfugié iraquien semble isolé, ce qui s’est passé en Grande-Bretagne en revanche est un fait plus que grave.

Il s’agit de centaines voire de milliers de femmes indigènes qui ont été violées, battues et/ou sexuellement exploitées dans les villes de Rotherham, Rochdale, Bristol, Peterborough, Newcastle, Oxford et Telford entre les années 1980 et 2010 par des hommes d’origine exclusivement pakistanaise ou bangladeshi organisés en gangs. Lors du dernier des procès (en 2018), aucun des accusés n’a exprimé des remords. “Quillette” cite dans un article du 14 mars 2018 un des violeurs qui traitait les femmes blanches d’ordures qui ne valent que pour le sexe. Les policiers et les employés du secteur social, même alertés, ne faisaient rien pour les victimes pour que l’on ne les accuse pas de racisme.

L”Independent” du 18 mars 2018 raconte l’expérience d’une des victimes à qui les violeurs avaient expliqué qu’elle n’était pas musulmane, qu’elle n’était pas vierge, qu’elle ne s’habillait pas “modestement” donc elle devait être punie (c’est-à-dire violée par le gang). Quand votre propre police ne vous défend pas dans pareilles circonstances, c’est la dignité de la nation qui se fait violer. Ceci ne se compense par aucun avantage économique éventuel apporté par les migrants. Le viol est une des tactiques du terrorisme, c’est la conclusion d’une réunion du gouvernement suédois de 2017 qui reconnaît qu’il s’agit ici d’une menace contre la sécurité nationale du pays. Rappelons que la Suède est un des pays d’Europe ayant accueilli le plus grand nombre d’immigrés (surtout de pays musulmans) par habitant.

L’article “Leftists own the UK’s grooming gang crisis and Tommy Robinson’s prison torture” dans “Frontpage Mag” du 20 août 2018 attribue les dérives dans l’affaire des gangs de violeurs en Grande-Bretagne à la tendance gauchiste de présenter l’Occident comme corrompu et synonyme d’impérialisme, homophobie, racisme, oppression et fascisme. Donc il convient de le vitaliser et transformer en paradis marxiste par l’arrivée massive de non occidentaux. Ces derniers ne doivent pas être encouragés de s’assimiler pour ne pas perdre leur authenticité et leur tendance à avoir beaucoup d’enfants (contrairement aux indigènes devenus consommateurs qui ont peu d’enfants afin d’avoir la vie facile dans un état-providence). Il s’agit donc d’une logique qui distingue clairement les deux communautés selon l’origine ethnique et/ou religieuse. C’est pareil dans la question des migrants de Honduras et Guatemala et de la définition des victimes et des violeurs dans l’affaire de Rotherham.

Si on parle de la France, où le communautarisme n’est pas salué, on peut considérer une mesure adoptée lors du quinquennat précédent. Notamment, le montant qu’on peut léguer à un enfant était de 150 000 Euros tous les 10 ans ; il est passé à 100 000 Euros tous les 15 ans. Le montant que les enfants doivent payer comme frais de succession sera donc plus élevé. En passant par le budget de l’état, il ira au bénéfice des familles avec beaucoup d’enfants. Et s’il existe une corrélation claire entre l’origine ethnique et/ou religieuse et le nombre d’enfants, alors certains groupes définis selon cette origine seront favorisés et d’autres non. C’est ainsi que ladite mesure aura une dimension non seulement sociale mais démographique aussi.

Nous avons évoqué l’origine des membrfes des gangs de violeurs en Grande-Bretagne et nous allons maintenant parler un peu du Pakistan. C’est un pays où, au milieu rural, une fille peut se faire tuer par ses proches pour les avoir déshonorés avec un comportement non conforme aux normes de l’islam. Le pays a été pointé de doigt dans l’affaire de Asia Bibi, une jeune femme chrétienne condamnée à mort pour blasphème envers l’islam en novembre 2010 ; elle s’était permis de “parler au nom du prophète Mahomet”. Il est vrai qu’aucune condamnation à mort pour blasphéme n’a été mise en execution au Pakistan mais il est également vrai que deux personnes ayant publiquement soutenu Asia Bibi, le gouverneur du Pendjab Salman Taseer et le ministre fédéral des Minorités religieuses Shahbaz Bhatti, de confession catholique, ont été assassinées. Récemment, on a vu à la télé des foules au Pakistan réclamant la mort de la jeune femme après son acquittement en appel le 31 octobre dernier.

Puisqu’on a parlé de blasphème, on peut se rappeler que la rédaction de Charlie Hebdo s’est fait fusiller le 7 janvier 2015 à cause des caricatures du prophète Mahomet publiées dans ce journal (donc s’est fait tuer pour blasphème). Et que l’écrivain britannique Salman Rushdie a fait l’objet d’une fatwa réclamant son exécution qui a été émise sur Radio Téhéran par l’ayatollah Khomeini car le livre “Versets sataniques” de Rushdie a été jugé blasphématoire envers l’islam. Ce livre a été banni dans plusieurs pays musulmans.

Mentionnons en rapport avec le Pakistan que début novembre, le journal autrichien Kronen Zeitung a annoncé la présence d’environ 20 000 migrants clandestins près de la ville Velika Kladuša dans la Fédération Croato-Musulmane de Bosnie-Herzégovine, dont beaucoup armés de couteaux, qui sont prêts à passer en Croatie et d’aller plus loin en Europe. Ils sont à 95% des hommes de Pakistan, Iran, Algérie et Maroc (mais pas de Syrie). La ville Velika Kladuša se trouve à la pointe Ouest de la Bosnie-Herzégovine. Durant la guerre civile de Bosnie de 1992-1995, elle a subi (comme toute la “poche de Bihać “) un siège de la part des Serbes. Quant aux couteaux, avec les voitures, ils sont en passe de devenir une des armes préférées des terroristes islamistes car il est plus difficile de se procurer des armes à feu ou des explosifs.

Il est évident qu’accueillir des quantités conséquentes de ces migrants constitue à court et moyen terme un danger important d’accroisement du terrorisme islamiste en Europe et à long terme, c’est une perte réelle de valeurs sociales et spirituelles. Si vous acceptez des milliers de musulmans qui, contrairement à vous, sont nés (géographiquement et mentalement) plus près de la Mecque que de Paris, vous devrez leur accorder le droit de construire davantage de mosquées. Si vous ne le faites pas, un jour ils le feront sans votre accord car ils seront devenus suffisamment nombreux pour vous imposer leurs propres règles. À travers certaines de ces mosquées, l’Arabie Saoudite, un pays capable de tuer un de ses journalistes dans une de ses ambassades à l’étranger, étendra son influence. Un comportement plus “modeste” vous sera dicté dans la rue et vous n’oserez pas tenir des discours “blasphématoires”. Quand vos enfants, devenus conscients qu’autrefois il n’était pas comme ça, vous poseront la question comment la situation en est-elle arrivée là, vous leur auriez sans doute envie de répondre que ça ne pouvait pas se passer autrement.

Et vous aurez tort. Car vous disposez toujours de votre droit de voter. Vous pouvez vous adresser aux futurs candidats pour devenir parlementaires européens et leur faire comprendre que seuls ceux qui reconnaissent que c’est une priorité absolue de renvoyer la plupart des immigrés clandestins chez eux et stopper le flux incessant de migrants, seulement eux auront la chance réelle de siéger à Bruxelles. Et que ceux qui disent que les problèmes économiques sont plus urgents à régler ne seront pas pris au sérieux. La non résolution du problème des migrants entraînera d’autres problèmes, économiques y compris.

Quant à la question s’il faut se sentir coupables devant les ressortissants des ex-colonies, le sentiment de culpabilité doit s’exprimer en aide aux pays concernés, pour que les nations jadis colonisées puissent mieux se développer, pas en l’accueil de migrants illégaux. Il n’existe pas de règle disant que la France est obligée d’honorer la capacité de quelqu’un de traverser des obstacles et de se retrouver de façon illégale sur son territoire en lui accordant un titre de séjour.

Pour ce qui concerne les migrants du Proche-Orient, on peut laisser le privilège de se sentir coupables devant eux aux Américains et aux Britanniques qui sont directement responsables pour la montée au pouvoir du Daech. Il convient de se rappeler que les premiers ont accordé de l’autonomie aux Kurdes sans en accorder une aux sunnites. Ils ont appliqué le principe que ces derniers étaient collectivement coupables pour les atrocités du régime de Saddam Hussein envers les Kurdes et les chiites. Si on voulait créer un état d’Irak viable, on devrait abandonner la logique de la punition et partager le pouvoir entre les chiites, les sunnites et les Kurdes en proposant un découpement territorial du pays en accord avec la distribution des groupes religieux. On pouvait même partager certaines villes (où deux ou trois communautés sont fortement présentes) entre deux ou trois mairies. Comme ça chacun se sentirait chez soi et on aurait pu éviter que des militaires sunnites restés sans travail se joignent au Daech.

Quant aux Britanniques, on peut se rappeler leur ex-Premier ministre Tony Blair qui affirmait sans cesse à la télé que Saddam Hussein détenait des armes chimiques. Le visage de Blair montrait sa ferme conviction qu’il disait la vérité. La télévision nous a montré aussi des dessins de vagons remplis de barils de substances chimiques supposées être les armes secrètes du dictateur iraquien. On connaît la suite – le monde était ainsi persuadé de la nécessité de la guerre d’Iraq de 2003. Mais les armes n’étaient trouvées ni par les Anglo-Britanniques, ni par l’administration iraquienne mise en place par eux, ni plus tard par le Daech (qui en aurait su faire bon usage, c’est certain).

On dit qu’un homme intelligent apprend par les erreurs des autres, qu’un homme bête apprend par ses propres erreurs et qu’un idiot accompli n’apprend par rien. Nous venons de rappeler les erreurs de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne en termes de politique migratoire. Et si le ton du dicton cité ci-haut paraît peu diplomatique et pas adapté aux rapports concernant les états, nous pouvons nous contenter de citer une phrase de Michel Audiard :

“Les conneries c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer.”