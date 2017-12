Immigration et démographie

Immigration : Le phénomène se développe sans qu’on sache aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain y répondre ; les gouvernements, comme l’opinion et les individus sont pris en tenaille entre des exigences humanitaires et de multiples contraintes tout aussi recevables (sociales, économiques, culturelles, religieuses, d’emploi, de logement, de langue etc.).

Mais poser la question de l’immigration en prenant en compte en priorité la démographie et sa croissance forte et incontrôlée dans des pays sans ressources suffisantes pour l’absorber permet une approche plus pragmatique, débarrassée des idéologies, non seulement pour le présent mais le moyen et le long terme. Et il n’est pas faux de considérer que parmi les conséquences de la démographie et de sa croissance incontrôlée il y a les conflits entre les communautés (critères ethniques, religieux et autres), les guerres civiles, les guerres entre Etats, et le terrorisme à l’échelle mondiale, ce qui renforce l’urgence d’y consacrer nos efforts en dépassant le discours lénifiant de bien des démographes que l’on peut résumer en trois mots : « la planète peut les nourrir ».

On connaît les pays qui supportent cette accroissement de population – qui a été acceptée longtemps comme un phénomène naturel et généralement positif, à l’exception toutefois de la Chine qui vient de mettre un terme (en 2015) à sa politique de l’enfant unique (promulguée en 1979, ce qui n’a pas empêché sa population de doubler pendant cette relativement courte période).

On sait que ces pays ne peuvent seuls ni nourrir, ni soigner, ni éduquer, ni employer cet accroissement de leur population, une partie de la population actuelle vivant déjà en dessous du seuil de pauvreté sans espoir d’accéder à une vie meilleure. L’Europe doit-elle prendre en charge ce trop-plein de population ? Voilà la question à laquelle on est obligé de répondre du fait de l’immigration qui en résulte et qui ne cessera d’augmenter. Il faut donc avoir des modus operandi à la fois pour les pays où se développe cette démographie, et en Europe (et tous les pays riches) pour traiter l’immigration qui en résulte, y compris celle qui est liée aux guerres. Et ce n'est pas en construisant des murs, en maintenant ces populations dans des pays où leur vie est si difficile et précaire que l'on apporte une solution durable et humainement acceptable ! De chaque côté du mur le problème reste posé.

Et ce n’est pas non plus en ouvrant des centres d’accueil qu’on apporte le début d’une solution ! La démographie est plus que le réchauffement climatique un risque majeur, non pas pour les seuls pays où elle se produit, non seulement pour nous occidentaux mais pour toute la planète. Une conférence mondiale genre Cop21 est plus que jamais urgente à organiser, que cela plaise ou non aux pays les plus prolifiques car leurs enfants se tourneront inévitablement et durablement vers nous européens (et vers l’ensemble des pays riches) qui n’auront à leur proposer que de l’assistanat de première urgence.

Les conflits s’arrêtent toujours… la démographie peut croître sans frontières ! Attend-on une régulation naturelle ? Ce serait une fuite coupable. Pourquoi alors se préoccuper du climat ?