Immigration, une nouvelle forme d’esclavage ?

L'esclavage, voire la nouvelle forme d’immigration, n'est pas un vestige du passé, comme la traite négrière, mais une réalité actuelle. Au delà de la vente d'hommes et de femmes, ce sont des nations qui se déciment elles-mêmes à la recherche du bonheur.

Les familles acteurs de vente

Les populations vivent en sursis en Afrique. Les calamités naturelles, les conflits armés et l’exode rural, transportent leurs lots de misères.Alors, vu le chaos régnant, dû à l’absence d’opportunités d’emploi,l’inadéquation des formations, la répartition inégale des richesses, la mort sonne son glas tous les matins à la porte de cette jeunesse sacrifiée. L’immigration cette grosse inconnue, se présente comme une bouée de secours.

Cette jeunesse paumée, encouragée par les familles se jette à corps perdu, dans les bras d’esclavagistes, Arabes ou Agfans, pour braver le désert ou la mer, pour débarquer en Europe. Entre illusions et rêves, ces aventures peuvent tourner au drame. La Méditerranée et la Libye, nous apportent au quotidien, de funestes témoignages.

Souvent confrontés aux épouvantes de l’aventure, la plupart des jeunes, ont peur de rebrousser chemin. D’abord, parce que les familles se sont endettées pour payer leur voyage. Ensuite, par peur de malédictions qui pourraient être proférées sur eux. Enfin, le qu’en-dira-t-on. Au vu de tous ces obstacles exogènes, pour s’en sortir, les jeunes s’offrent en esclavage : Prostitution et travail forcé.

Le business de l’homme

L’homme perd toute sa valeur sacrée et devient un objet. Ces jeunes en quête d’Europe, sont comme des semailles dans un champ. Leurs corps doivent fructifier comme de l’engrais. Les passeurs, deviennent des pasteurs et leur terre promise, c’est l’Europe. Tels les évangélistes du dimanche ils vendent du vent. De l’abstrait.

L’immigration est donc un travail d’avenir. Si au bout de tous les forçats et humiliations, ces jeunes arrivent à destination, d’autres filières les récupèrent. A défaut, ils s’exposent à l’expulsion pour immigration clandestine d’une part. Ou, aux aléas de la rue d’autre part.

Les pouvoirs publics

Le problème de l’immigration doit être traité en amont. Les gouvernements de Sarkozy et Hollande ont tenté, par diverses propositions de gérer ce programme, avec les pays africains. Aucun résultat palpable. Macron s’y essaye. Jusqu’où et jusques à quand ?

Mais, jamais l’immigration n’a autant explosé. Jamais l’instabilité institutionnelle n’a autant secoué l’Afrique. Il est aussi déplorable d’observer le fossé entre très pauvres et très riches. La corruption et le népotisme se sont ancrés dans la gouvernance des pays africains. Difficile dans un cadre si large de prendre le temps de parler des risques liés à l'explosion de l’immigration, et de la responsabilité des multinationales, notamment françaises, dans la perpétuation des gouvernements irresponsables.

L’immigration illégale est, certes, une forme de délinquance mais qui mérite assurément de s’intéresser à la racine. Un doigt accusateur est pointé sur les peuples et les Etats européens, coupables aux yeux des migrants d’indifférence et d’inaction, contre l’autarcie qui sévit en Afrique.

Aimé Mathurin MOUSSY