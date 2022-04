Impasse politique, économique, sociale : tout le bonheur du monde enfin à portée de main… Terminus radieux !

« La campagne électorale ayant été assez évanescente, elle n'a pas servi de soupape ou de purge cathartique des tensions traversant le pays. Il est donc à craindre que celles-ci ne trouvent pas de débouchés dans l'hémicycle mais dans la rue. » Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Ifop, 24 avril 2022

Le même Jérôme Fourquet remarquant judicieusement à propos de la réélection de M. Macron pour cinq ans que « Ce nouveau mandat sera marqué par une décomposition politique avancée ».

C’est peu dire que ce constat ouvre effectivement un monde de possibles.

Après 5 ans de pouvoir les Français étaient en effet en droit d’attendre et à tout le moins d'exiger des explications, un compte-rendu de mandat, un examen approfondi des choix comme des causes de toutes ces orientations, comportements, décisions, maladresses et erreurs qui ont indiscutablement marqué le bilan calamiteux de M.Macron, ne serait-ce que pour en tirer les conséquences et tenter de prévoir ou planifier leur futur.

Mais voilà, ils n'ont rien demandé de tel.

Quant à l'intéressé, trop subtil et conscient des dangers d’une confrontation, le voilà qui a courageusement choisi une stratégie d’évitement en utilisant les prétextes sanitaires du Covid jusqu’à mi-février 2022, puis l’aubaine de la guerre russo-ukrainienne lors de sa survenance pourtant largement prévisible, pour passer entre les gouttes et s'affranchir d'une obligation à mes yeux évidente.

Les médias et moyens de propagande ont alors soigneusement saturé l’Information en se gardant bien d’aborder les sujets délicats tels la situation économique et sociale critique (la crise des Gilets jaunes) la dette, le déficit commercial astronomique, les scandales (« affaires » Benalla, Alstom, Mac Kinsey, etc.), l’insécurité, l’immigration hors de contrôle, le retour de flamme des sanctions dictées par les Etats-Unis à l’Union européenne à l’encontre de la Russie, l’engrenage fatal de la co-belligérance auprès de l’Ukraine, l’activité diplomatique brouillonne et inefficace etc.

Tout cela a soigneusement été occulté.

Point d’orgue de cette mascarade politique, le supposé « débat » de l’entre-deux-tours de la consultation électorale s’est une fois de plus soldé par un échange de truismes qui aura concrétisé le kow tow définitif de Mme Le Pen face à un adversaire qu’elle s’est bien gardé d’envoyer au tapis comme elle aurait pu le faire en pointant le bilan de son quinquennat.

Le meilleur est donc à venir.

Prochainement, à l’affiche et au choix, après le simulacre d’élections législatives qui tenteront vainement pour les uns de rejouer la partie et de conforter la médiocrité générale pour les autres, 20 millions d’électeurs et acteurs d’une tragique foutaise politique seront joyeusement invités à surtout ne pas traiter de sujets qui les concerneront directement tels que : monnaie, santé, flux tendus, tensions sur les produits alimentaires, pénuries sélectives (céréales, oléagineux, minerais), crise énergétique, hausse des prix des carburants, fuel domestique, gaz industriel et domestique, électricité, transports, logistique, télécommunications, internet, dégradation des systèmes GPS, émeutes et tensions sociales, guerre etc.

Risquons une image : le grand plat de nouilles qui est en train de refroidir jusqu’à se figer risque fort de devenir immangeable.

Quant aux souhaits à formuler pour tous ceux qui ont une fois de plus préféré s’enfermer dans le déni des réalités, entre calmes et effroyables jardins et terminus radieux, entre le groupe musical Sinsemilla et l’écrivain Antoine Volodine, le feuilleton continue :

On vous souhaite tout le bonheur du monde

Et que quelqu'un vous tende la main

Que votre chemin évite les bombes

Qu'il mène vers de calmes jardins.[i]

- On va vous interpréter un glorificat burlesque, annonça Matthias Boyol. On ne sait pourquoi, car cela n'avait aucune importance, l'ancien commandant Pedron Dardaf sortit de son apparente torpeur, leva la main comme un gamin interrogeant son institutrice et demanda :

- Dis donc, Boyol, il y a une différence entre un glorificat burlesque et une mélopée tragi-comique, comme que vous nous en avez récité une la semaine dernière ?

Matthias Boyol eut l'air décontenancé pendant quelques secondes, parce qu'il était déjà absorbé par le spectacle qui avait commencé silencieusement en lui, mais il répondit de bonne grâce :

- Non, Pedron Dardaf. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même foutaise poétique.

Puis la déclamation musicale commença.[ii]