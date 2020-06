Impfungheit macht frei

@foufouille

Je crois qu’être ironique dans un texte aussi long, grave et homogène que celui que j’ai essayé de commettre, ci-dessus, c’eût été vraiment un tour de force de mauvais goût. Par contre la débilité des responsables des faits rappelés dans mon billet ne me semble pas pouvoir être mise en doute. Qui a traité d’Hitler de fou pour avoir mis, en 12 ans, en place les moyens de la solution finale ? Qui l’a dénoncé, à temps ?

Il est vrai que le pouvoir attire les médiocres et corrompt les meilleurs ..... mais je pense que dans la litanie des noms que je cite en P.S. il est presque certain, que les pervers et les débiles ne peuvent qu’être difficilement départagés pour les premières places sur le podium de l’anormalité .... Mais bien entendu les Dutroux, les Landru, les Fourniret et consorts ....ce ne sont que des gens ordinaires et il ne faut absolument pas affabuler à propos de ce qu’ils ont fait .... pour tenter de leur trouver des attitudes hors normes. Ce sont des Messieurs tout-le monde, des gens comme vous et moi, comme Macron et Pinochet, des édentés sans doute, des gens de rien...mais il ne faut pas tomber dans la parano....

Bien à vous.